女神配對計劃｜「翻版吳卓羲2.0」遭梁敏巧狠批講大話 曾自爆拍過400次拖搶盡話題
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TVB戀綜《女神配對計劃》自招募以來話題不斷，上周搶先播出嘅《花生搶先看》中就率先睇咗一眾參賽者嘅介紹，當中不乏令觀眾印象深刻嘅選手。而有「翻版吳卓羲2.0」之稱嘅韓智炫，更因自稱拍過400次拖而話題十足！今集正式與女神們見面嘅韓智炫，就似乎唔太得到佢哋歡心……
女神配對計劃〡梁敏巧狠批「A400吳卓羲」
在《花生搶先看》中自爆曾拍了400次拖、而引發不少迴響的「吳卓羲2.0」韓智炫，於首集亦有登場！離奇的是，這次「A400吳卓羲」改口供指自己只拍過大約50次拖，不過依然承認自己試過一夜情；最終改稱拍了50次拖的「A400吳卓羲」令一眾女神為之卻步，事後阿Bob在女神們面前篤爆他「第一次面試時係話400」，原本已大為嘩然的女神們即表現得更錯愕，梁敏巧更忍不住負評：「50已經夠衰，仲要400，仲要講大話！」
女神配對計劃〡「翻版吳卓羲2.0」大爆情史超瘋狂
有韓國血統兼自稱「風流而不下流」、被朋友熱捧為「吳卓羲2.0」的韓智炫，因穿皮褸熱至滿頭大汗引人注目之餘，其自稱曾拍過400多次拖的驚人言論、亦堪稱「海選之最」！除400次這個數字令人難以置信，韓智炫還自稱「最長一段戀愛長達八年」，及已有三年時間完全沒有拍拖；屈指一算、韓智炫在僅餘的「單身時間」生涯，要拍拖拍到400次這個數目絕對能人所不能，假若屬實必可問鼎「天花板時間管理大師」！韓智炫的解釋是這樣的：「當然唔係一對一（拍拖對象），會忙啲咯，上半場、下半場，仲有加時。」此言一出，阿Bob即嬲到掟筆訓斥：「衰到咁，唔係嘛？！」
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期