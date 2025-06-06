女神配對計劃｜「翻版吳卓羲2.0」遭梁敏巧狠批講大話 曾自爆拍過400次拖搶盡話題

TVB戀綜《女神配對計劃》自招募以來話題不斷，上周搶先播出嘅《花生搶先看》中就率先睇咗一眾參賽者嘅介紹，當中不乏令觀眾印象深刻嘅選手。而有「翻版吳卓羲2.0」之稱嘅韓智炫，更因自稱拍過400次拖而話題十足！今集正式與女神們見面嘅韓智炫，就似乎唔太得到佢哋歡心……