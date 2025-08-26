女神配對計劃｜葉蒨文陷三角戀！Eddie強勢告白做最強黑馬：可能係我收過最浪漫嘅禮物

最新娛聞
東方新地

廣告

前晚（24日）播出的《女神配對計劃》最終章前最後一集，被網民熱捧為「有笑有淚」的經典一集，即將於9月8日起一口氣播出六集《女神配對計劃 最後告白》，讓觀眾一次過追看最終配對結果！

踢館問答笑破肚！最後告白預告掀浪漫風暴

前半段的踢館與問答遊戲環節資訊量爆棚，內容瘋狂搞笑，讓網民笑到捧腹。節目尾聲的2分半鐘《最後告白》預告片在戴祖儀主題曲《女神戀愛腦》烘托下，呈現男同學深情告白、女同學緊張奔跑、忐忑等候的動人畫面，浪漫與無奈交織，獲網民洗版好評，盛讚電影感十足。

深情告白催淚！Maggie與Matt四手聯彈成天作之合

預告片中，梁敏巧（Maggie）與劉啟進（Matt）四手聯彈，愛情觀與婚姻觀契合，CP感爆棚，網民直呼「天作之合」。兩人琴藝相輝映，浪漫指數直線飆升！

女神配對計劃 葉蒨文 梁敏巧（Maggie）與劉啟進（Matt）四手聯彈，愛情觀與婚姻觀契合（圖片來源：TVB）
梁敏巧（Maggie）與劉啟進（Matt）四手聯彈，愛情觀與婚姻觀契合（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 兩人琴藝相輝映，浪漫指數直線飆升！（圖片來源：TVB）
兩人琴藝相輝映，浪漫指數直線飆升！（圖片來源：TVB）

Eddie向Sophie深情告白！GM感時間危機

林堡熙（Eddie）對葉蒨文（Sophie）深情表白：「是你讓我想瘋狂做我想做的事」，感動Sophie淚流滿面，稱之為「最浪漫的禮物」。而曾展望（GM）則感嘆「我怕我們時間不夠」，三角關係火花四濺，緊張氣氛令人期待！

限時40分鐘愛情賽跑！下集誰能留住女神心？

《最後告白》主題「對的時間對的人」，女神需在40分鐘內根據提示尋找等候的求愛勇者，逗留時間越長得分越高，最後五位得分最低的勇者將被淘汰，緊張刺激的愛情競賽即將展開！

女神配對計劃 葉蒨文 林堡熙（Eddie）對葉蒨文（Sophie）深情表白：「是你讓我想瘋狂做我想做的事」（圖片來源：TVB）
林堡熙（Eddie）對葉蒨文（Sophie）深情表白：「是你讓我想瘋狂做我想做的事」（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 Sophie淚流滿面，稱之為「最浪漫的禮物」。（圖片來源：TVB）
Sophie淚流滿面，稱之為「最浪漫的禮物」。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 Sophie淚流滿面，稱之為「最浪漫的禮物」。（圖片來源：TVB）
Sophie淚流滿面，稱之為「最浪漫的禮物」。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 曾展望（GM）則感嘆「我怕我們時間不夠」，三角關係火花四濺，緊張氣氛令人期待！（圖片來源：TVB）
曾展望（GM）則感嘆「我怕我們時間不夠」，三角關係火花四濺，緊張氣氛令人期待！（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 