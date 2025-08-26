女神配對計劃｜葉蒨文陷三角戀！Eddie強勢告白做最強黑馬：可能係我收過最浪漫嘅禮物
前晚（24日）播出的《女神配對計劃》最終章前最後一集，被網民熱捧為「有笑有淚」的經典一集，即將於9月8日起一口氣播出六集《女神配對計劃 最後告白》，讓觀眾一次過追看最終配對結果！
踢館問答笑破肚！最後告白預告掀浪漫風暴
前半段的踢館與問答遊戲環節資訊量爆棚，內容瘋狂搞笑，讓網民笑到捧腹。節目尾聲的2分半鐘《最後告白》預告片在戴祖儀主題曲《女神戀愛腦》烘托下，呈現男同學深情告白、女同學緊張奔跑、忐忑等候的動人畫面，浪漫與無奈交織，獲網民洗版好評，盛讚電影感十足。
深情告白催淚！Maggie與Matt四手聯彈成天作之合
預告片中，梁敏巧（Maggie）與劉啟進（Matt）四手聯彈，愛情觀與婚姻觀契合，CP感爆棚，網民直呼「天作之合」。兩人琴藝相輝映，浪漫指數直線飆升！
Eddie向Sophie深情告白！GM感時間危機
林堡熙（Eddie）對葉蒨文（Sophie）深情表白：「是你讓我想瘋狂做我想做的事」，感動Sophie淚流滿面，稱之為「最浪漫的禮物」。而曾展望（GM）則感嘆「我怕我們時間不夠」，三角關係火花四濺，緊張氣氛令人期待！
限時40分鐘愛情賽跑！下集誰能留住女神心？
《最後告白》主題「對的時間對的人」，女神需在40分鐘內根據提示尋找等候的求愛勇者，逗留時間越長得分越高，最後五位得分最低的勇者將被淘汰，緊張刺激的愛情競賽即將展開！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期