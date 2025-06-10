女神配對計劃｜葉蒨文曾展望緣份早有伏線 17字親回被爆同居半年傳聞

最新娛聞
東方新地

廣告

TVB戀綜《女神配對計劃》播出即引起唔少話題，當中由曾展望GM及葉蒨文Sophie組成嘅「愛回家CP」更係大派閃光彈！2024年於《愛‧回家之開心速遞》中組成「MC配（Mike and Candy）」嘅2人其實緣分早有伏線，而火速成為熱話主角嘅曾展望亦在節目中首度回應被爆早已與女神葉蒨文同居半年嘅傳聞 ……

曾展望真情告白 葉蒨文：我個心跳得好快！

不過曾展望強調他並非順應民意才參加節目：「我唔想做嘅嘢冇人逼到我」，並坦承早已暗戀葉蒨文多時，今次參加是因不想親眼見到女神Sophie被別人追走，才鼓起勇氣報名：「我好少咁主動，因為我怕瘀，不過我更加唔想你畀人追咗，所以我過嚟追你，畀個機會我哋試吓。」

女神配對計劃 葉蒨文 葉蒨文全程甜笑兼眼泛戀愛星光，她強忍滿瀉的笑意掩著心口說：「你講真定講笑架？我個心跳得好快！」（圖片來源：TVB）
葉蒨文全程甜笑兼眼泛戀愛星光，她強忍滿瀉的笑意掩著心口說：「你講真定講笑架？我個心跳得好快！」（圖片來源：TVB）

全網搜索「林子祥出生日期」

為了加強「籌碼」，曾展望更使出「緣份殺手鐧」大冧葉蒨文：「其實我同林子祥同一日生日嘅。（編按：Sophie中文名是葉蒨文，經常與歌手葉蒨文相提並論）」曾展望這個表白內容，令到不少網民都 Google 林子祥10月12日的出生日期，面對曾展望既幽默又真誠的表白，葉蒨文全程甜笑兼眼泛戀愛星光，她強忍滿瀉的笑意掩著心口說：「你講真定講笑架？我個心跳得好快！」又忍不住哽咽向製作組撒嬌：「你哋係咪玩我？將我嘅理想型放到咁後！」

女神配對計劃 葉蒨文 曾展望強調他並非順應民意才參加節目，並坦承早已暗戀葉蒨文多時（圖片來源：TVB）
曾展望強調他並非順應民意才參加節目，並坦承早已暗戀葉蒨文多時（圖片來源：TVB）

幽默對答點燃火花 葉蒨文直選GM

明顯玩認真的葉蒨文，細問曾展望分不分得清楚自己喜歡的是葉蒨文還是Candy（葉蒨文《愛‧回家》角色），曾展望亦做足準備般大派定心丸：「分得清呀，Candy比較小女孩，但Sophie係時尚新女性。」、「我覺得你好幽默，我鍾意同啲幽默嘅女仔相處，我覺得好開心，我都係鍾意睇爛gag嘅人」；鍾情「爛Gag男」的葉蒨文，聽到曾展望這樣說一度開心至大嘆一口氣，並害羞謂：「我未見過你呢一面，好唔慣，我平時覺得GM有少少玩世不恭Playboy feel，我覺得你今日好唔同，我feel到我好緊張。」曾展望聞言即趨前兼作進一步表白：「其實我好少可咁Hang機，畀個機會我追你，好唔好呀？」

女神配對計劃 葉蒨文 曾展望聞言即趨前兼作進一步表白：「其實我好少可咁Hang機，畀個機會我追你，好唔好呀？」（圖片來源：TVB）
曾展望聞言即趨前兼作進一步表白：「其實我好少可咁Hang機，畀個機會我追你，好唔好呀？」（圖片來源：TVB）

葉蒨文、曾展望 3年前緣份早有伏線！

曾展望驚喜參加《女神配對計劃》，喺鏡頭前向葉蒨文大膽表白！原來二人早在《大師兄感謝祭 》玩「夾面包」已經充滿粉紅浪漫，相信當時幕後都早知二人是一對，翻查紀錄，其實二人喺幾年前，曾於 J2節目《不能只有我看到的 便利店追女神食譜》中合作並撐過枱腳，席間GM仲向葉蒨文花式示愛，哄得女神又羞又喜！

女神配對計劃 葉蒨文 《大師兄感謝祭》上月拍攝時，相信幕後都早就知悉二人被編成一對。（圖片來源：TVB）
《大師兄感謝祭》上月拍攝時，相信幕後都早就知悉二人被編成一對。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 2人孖住玩夾多士嘅環節中，曾展望亦一改首局超大力撞頭嘅玩法，改以較輕力度上陣，避免撞親葉蒨文！（圖片來源：TVB）
2人孖住玩夾多士嘅環節中，曾展望亦一改首局超大力撞頭嘅玩法，改以較輕力度上陣，避免撞親葉蒨文！（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 2021年疫情期間林正峯與曾展望合作主持J2節目《不能只有我看到的 便利店追女神食譜》，曾展望曾經邀請女神撐枱腳。（圖片來源：TVB）
2021年疫情期間林正峯與曾展望合作主持J2節目《不能只有我看到的 便利店追女神食譜》，曾展望曾經邀請女神撐枱腳。（圖片來源：TVB）

女神配對計劃 葉蒨文 Candy嬲嬲樣都係好可愛！（圖片來源：TVB）
Candy嬲嬲樣都係好可愛！（圖片來源：TVB）

私下鮮聯繫 節目重逢真情流露

真誠說詞配以殺食甜笑，令Sophie零猶豫情況下直衝曾展望：「我唔需要嗰五秒喇，由開閘嗰吓我已經揀咗（GM）喇！」葉蒨文為曾展望戴上「心動頸鏈」時，二人全程不敢望對方之餘，還忍不住一再甜笑，粉紅氣場濃罩拍攝現場！據知葉蒨文與曾展望拍完《愛‧回家》之後，私下已近乎沒有聯絡，故曾展望今次參加《女神配對計劃》令葉蒨文十分驚喜，並忍不住向GM說道：「曾展望，好耐冇見」，果然是真情流露。

女神配對計劃 葉蒨文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

曾展望直播回應同居傳聞：我都想！

節目播出後，多位網友在留言區指出二人原來半年前早就在荃灣某Apartment單位合租同居，對於「同居傳聞」甚囂塵上，在星期一晚TVB Plus 的直播節目《奇情谷》內，吳若希追問曾展望是否已經與葉蒨文同居，又表示如果屬實要送上恭喜，曾展望就直接否認傳聞，但保留了開放空間： 「（同居）我都想係！不過我未有咁嘅福份，多謝大家！」

女神配對計劃 葉蒨文 吳若希在直播中向曾展望追問「同居傳聞」。（圖片來源：TVB ）
吳若希在直播中向曾展望追問「同居傳聞」。（圖片來源：TVB ）
女神配對計劃 葉蒨文 （圖片來源：IG圖片）
（圖片來源：IG圖片）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 