女神配對計劃｜葉蒨文曾展望緣份早有伏線 17字親回被爆同居半年傳聞

TVB戀綜《女神配對計劃》播出即引起唔少話題，當中由曾展望GM及葉蒨文Sophie組成嘅「愛回家CP」更係大派閃光彈！2024年於《愛‧回家之開心速遞》中組成「MC配（Mike and Candy）」嘅2人其實緣分早有伏線，而火速成為熱話主角嘅曾展望亦在節目中首度回應被爆早已與女神葉蒨文同居半年嘅傳聞 ……