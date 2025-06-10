女神配對計劃｜葉蒨文曾展望緣份早有伏線 17字親回被爆同居半年傳聞
曾展望真情告白 葉蒨文：我個心跳得好快！
不過曾展望強調他並非順應民意才參加節目：「我唔想做嘅嘢冇人逼到我」，並坦承早已暗戀葉蒨文多時，今次參加是因不想親眼見到女神Sophie被別人追走，才鼓起勇氣報名：「我好少咁主動，因為我怕瘀，不過我更加唔想你畀人追咗，所以我過嚟追你，畀個機會我哋試吓。」
全網搜索「林子祥出生日期」
為了加強「籌碼」，曾展望更使出「緣份殺手鐧」大冧葉蒨文：「其實我同林子祥同一日生日嘅。（編按：Sophie中文名是葉蒨文，經常與歌手葉蒨文相提並論）」曾展望這個表白內容，令到不少網民都 Google 林子祥10月12日的出生日期，面對曾展望既幽默又真誠的表白，葉蒨文全程甜笑兼眼泛戀愛星光，她強忍滿瀉的笑意掩著心口說：「你講真定講笑架？我個心跳得好快！」又忍不住哽咽向製作組撒嬌：「你哋係咪玩我？將我嘅理想型放到咁後！」
幽默對答點燃火花 葉蒨文直選GM
明顯玩認真的葉蒨文，細問曾展望分不分得清楚自己喜歡的是葉蒨文還是Candy（葉蒨文《愛‧回家》角色），曾展望亦做足準備般大派定心丸：「分得清呀，Candy比較小女孩，但Sophie係時尚新女性。」、「我覺得你好幽默，我鍾意同啲幽默嘅女仔相處，我覺得好開心，我都係鍾意睇爛gag嘅人」；鍾情「爛Gag男」的葉蒨文，聽到曾展望這樣說一度開心至大嘆一口氣，並害羞謂：「我未見過你呢一面，好唔慣，我平時覺得GM有少少玩世不恭Playboy feel，我覺得你今日好唔同，我feel到我好緊張。」曾展望聞言即趨前兼作進一步表白：「其實我好少可咁Hang機，畀個機會我追你，好唔好呀？」
葉蒨文、曾展望 3年前緣份早有伏線！
曾展望驚喜參加《女神配對計劃》，喺鏡頭前向葉蒨文大膽表白！原來二人早在《大師兄感謝祭 》玩「夾面包」已經充滿粉紅浪漫，相信當時幕後都早知二人是一對，翻查紀錄，其實二人喺幾年前，曾於 J2節目《不能只有我看到的 便利店追女神食譜》中合作並撐過枱腳，席間GM仲向葉蒨文花式示愛，哄得女神又羞又喜！
私下鮮聯繫 節目重逢真情流露
真誠說詞配以殺食甜笑，令Sophie零猶豫情況下直衝曾展望：「我唔需要嗰五秒喇，由開閘嗰吓我已經揀咗（GM）喇！」葉蒨文為曾展望戴上「心動頸鏈」時，二人全程不敢望對方之餘，還忍不住一再甜笑，粉紅氣場濃罩拍攝現場！據知葉蒨文與曾展望拍完《愛‧回家》之後，私下已近乎沒有聯絡，故曾展望今次參加《女神配對計劃》令葉蒨文十分驚喜，並忍不住向GM說道：「曾展望，好耐冇見」，果然是真情流露。
曾展望直播回應同居傳聞：我都想！
節目播出後，多位網友在留言區指出二人原來半年前早就在荃灣某Apartment單位合租同居，對於「同居傳聞」甚囂塵上，在星期一晚TVB Plus 的直播節目《奇情谷》內，吳若希追問曾展望是否已經與葉蒨文同居，又表示如果屬實要送上恭喜，曾展望就直接否認傳聞，但保留了開放空間： 「（同居）我都想係！不過我未有咁嘅福份，多謝大家！」