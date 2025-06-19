女神配對計劃｜葉蒨文自爆對GM有好感原因 親密互動閃爆全場兼被Eddie「溫馨提示」

TVB戀綜《女神配對計劃》自播出以來話題不斷，今日（19日）節目就舉行「戀愛預告記者會」，一眾女神以及參賽者們都齊齊現身見記者。作為戀愛節目，今次記招更有女神與參賽者互動環節，一直備受網民睇好嘅葉蒨文（Sophie）同曾展望（GM）更即場大派閃光彈！