女神配對計劃｜葉蒨文自爆對GM有好感原因 親密互動閃爆全場兼被Eddie「溫馨提示」

最新娛聞
東方新地

廣告

TVB戀綜《女神配對計劃》自播出以來話題不斷，今日（19日）節目就舉行「戀愛預告記者會」，一眾女神以及參賽者們都齊齊現身見記者。作為戀愛節目，今次記招更有女神與參賽者互動環節，一直備受網民睇好嘅葉蒨文（Sophie）同曾展望（GM）更即場大派閃光彈！

女神配對計劃｜葉蒨文曾展望親甜蜜互動閃爆全場

葉蒨文今日孖住3位心動參賽者：曾展望（GM）、閃避球港隊林堡熙（Eddie），以及手球港隊林澤謙齊齊登場，Sophie更需隨機抽出一位男嘉賓與佢進行親密互動。主持阿Bob更搞笑表示要抽走大熱曾展望嘅名牌，不過最後都都仍被Sophie抽中，超有緣嘅抽籤結果嚇到Sophie同阿Bob都唔敢相信！

進行互動嘅2人需先回答「鍾意公主抱定背後抱」嘅問題，隨後GM更被要求公主抱Sophie，大派閃光彈畫面簡直sweet到爆！

女神配對計劃 葉蒨文 葉蒨文今日孖住3位心動參賽者：曾展望GM（左）、林堡熙Eddie（中）、林澤謙（右）齊齊登場。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
葉蒨文今日孖住3位心動參賽者：曾展望GM（左）、林堡熙Eddie（中）、林澤謙（右）齊齊登場。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 葉蒨文 葉蒨文需即場隨即抽出一名心動男嘉賓進行互動，抽籤前主持阿Bob更搞笑表示要抽走大熱曾展望嘅名牌，點知最後都被Sophie抽出！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
葉蒨文需即場隨即抽出一名心動男嘉賓進行互動，抽籤前主持阿Bob更搞笑表示要抽走大熱曾展望嘅名牌，點知最後都被Sophie抽出！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 葉蒨文 葉蒨文睇見自己抽中GM後都十分驚訝，就連身旁嘅阿Bob以及一眾女神都嚇一跳！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
葉蒨文睇見自己抽中GM後都十分驚訝，就連身旁嘅阿Bob以及一眾女神都嚇一跳！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 葉蒨文 葉蒨文與GM隨後一齊回答「鍾意公主抱定背後抱」嘅問題。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
葉蒨文與GM隨後一齊回答「鍾意公主抱定背後抱」嘅問題。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 葉蒨文 葉蒨文雖然表現十分怕醜，但係望向GM嘅眼神就被唔少網民指超有愛！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
葉蒨文雖然表現十分怕醜，但係望向GM嘅眼神就被唔少網民指超有愛！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）

女神配對計劃｜Eddie「溫馨提示」火藥味十足

在第2集「三角枱約會」中已經火藥味十足嘅Eddie，今日就未被抽中與女神葉蒨文互動，更與另外一位「求愛勇者」林澤謙齊齊企係旁邊睇住GM與Sophie互動。而Eddie在GM準備公主抱Sophie前，更溫馨提示GM「睇住整親啊」，火藥味十足搞到主持黎文傑都表示：「呢啲咪就係情敵囉」，就連阿Bob都爆笑追問：「你仲有啲咩咒佢嘅講」。

女神配對計劃 葉蒨文 而GM嘅競爭對手Eddie更在GM準備公主抱Sophie前，溫馨提示GM「睇住整親啊」，簡直火藥味十足！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
而GM嘅競爭對手Eddie更在GM準備公主抱Sophie前，溫馨提示GM「睇住整親啊」，簡直火藥味十足！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 葉蒨文 Eddie未被女神Sophie抽中，只能在旁睇住GM與女神互動。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
Eddie未被女神Sophie抽中，只能在旁睇住GM與女神互動。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 葉蒨文 Eddie更一度側身擋眼避睇Sophei與GM嘅甜蜜互動。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
Eddie更一度側身擋眼避睇Sophei與GM嘅甜蜜互動。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 葉蒨文 在第2集嘅「三角枱約會」中，富二代Eddie見到Sophie通GM言談甚歡，表現失落兼表示 ： 「原來係同事！」（圖片來源：TVB）
在第2集嘅「三角枱約會」中，富二代Eddie見到Sophie通GM言談甚歡，表現失落兼表示 ： 「原來係同事！」（圖片來源：TVB）

女神配對計劃｜葉蒨文自爆對GM有好感原因

除咗甜蜜互動之外，葉蒨文亦在記招上被網民問到：「幾時對GM有feel，之前提過唔太想搵圈內人，GM仲有冇機會」。

而葉蒨文亦大方回覆提問，兼sweet爆透露對GM有好感嘅原因：「合作完《愛回家》之後，因為合作嗰時就算係CP線其實都係返工放工咁樣，跟住一返工就進入角色啦，之後好快咁就走咗，咁所以應該係成班人開始熟喇，跟住我哋會一班人返深圳玩啊唱K啊，約出去嘅時候就開始有啲好感。」

女神配對計劃 葉蒨文 葉蒨文亦大方回覆網民提問，兼親自透露對GM有好感嘅原因。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
葉蒨文亦大方回覆網民提問，兼親自透露對GM有好感嘅原因。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 葉蒨文 葉蒨文與曾展望於《愛·回家之開心速遞》中曾組成「麥芽糖CP」。（圖片來源：ig@sophieysm）
葉蒨文與曾展望於《愛·回家之開心速遞》中曾組成「麥芽糖CP」。（圖片來源：ig@sophieysm）
女神配對計劃 葉蒨文 唔少網民都十分睇好葉蒨文與曾展望呢一pair！（圖片來源：ig@sophieysm）
唔少網民都十分睇好葉蒨文與曾展望呢一pair！（圖片來源：ig@sophieysm）

撰文：東方新地圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台、ig@sophieysm資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 