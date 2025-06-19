女神配對計劃｜葉蒨文自爆對GM有好感原因 親密互動閃爆全場兼被Eddie「溫馨提示」
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TVB戀綜《女神配對計劃》自播出以來話題不斷，今日（19日）節目就舉行「戀愛預告記者會」，一眾女神以及參賽者們都齊齊現身見記者。作為戀愛節目，今次記招更有女神與參賽者互動環節，一直備受網民睇好嘅葉蒨文（Sophie）同曾展望（GM）更即場大派閃光彈！
女神配對計劃｜葉蒨文曾展望親甜蜜互動閃爆全場
葉蒨文今日孖住3位心動參賽者：曾展望（GM）、閃避球港隊林堡熙（Eddie），以及手球港隊林澤謙齊齊登場，Sophie更需隨機抽出一位男嘉賓與佢進行親密互動。主持阿Bob更搞笑表示要抽走大熱曾展望嘅名牌，不過最後都都仍被Sophie抽中，超有緣嘅抽籤結果嚇到Sophie同阿Bob都唔敢相信！
進行互動嘅2人需先回答「鍾意公主抱定背後抱」嘅問題，隨後GM更被要求公主抱Sophie，大派閃光彈畫面簡直sweet到爆！
女神配對計劃｜Eddie「溫馨提示」火藥味十足
在第2集「三角枱約會」中已經火藥味十足嘅Eddie，今日就未被抽中與女神葉蒨文互動，更與另外一位「求愛勇者」林澤謙齊齊企係旁邊睇住GM與Sophie互動。而Eddie在GM準備公主抱Sophie前，更溫馨提示GM「睇住整親啊」，火藥味十足搞到主持黎文傑都表示：「呢啲咪就係情敵囉」，就連阿Bob都爆笑追問：「你仲有啲咩咒佢嘅講」。
女神配對計劃｜葉蒨文自爆對GM有好感原因
除咗甜蜜互動之外，葉蒨文亦在記招上被網民問到：「幾時對GM有feel，之前提過唔太想搵圈內人，GM仲有冇機會」。
而葉蒨文亦大方回覆提問，兼sweet爆透露對GM有好感嘅原因：「合作完《愛回家》之後，因為合作嗰時就算係CP線其實都係返工放工咁樣，跟住一返工就進入角色啦，之後好快咁就走咗，咁所以應該係成班人開始熟喇，跟住我哋會一班人返深圳玩啊唱K啊，約出去嘅時候就開始有啲好感。」
撰文：東方新地圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台、ig@sophieysm資料或影片來源：原文刊於新假期