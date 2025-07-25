女神配對計劃｜葉蒨文曾展望超甜碰鼻尖10秒挑戰 葉蒨文冧爆變小女孩：做不平時自己
《女神配對》葉蒨文曾展望驚爆拍拖「打風睇戲」同居關係傳聞再被提起！
遊戲規則一出葉蒨文即時掩嘴尖叫
當主持宣布挑戰內容「女神和男士需鼻尖碰鼻尖10秒，途中不能分開」時，Sophie聽到要有身體接觸後即時掩嘴尖叫，整個人呆滯了數秒。隨即她害羞得躲到李芷晴Stephanie身後，一面甜蜜地瘋狂偷笑，一面怕羞地緊緊攬住已經原地變成Jumbo花生的Step，完全是小女孩初戀的反應。
曾展望金句引爆全場
向來口多多的GM見狀更加興奮，立即口花花拋出一句經典金句：「可以改一改個秒咯，10日！」這句話一出，帳篷內的四人立即陷入嘩聲四起的節慶狀態，尖叫聲大到連主持人林盛斌都要衝入帳篷鬧爆GM：「做咩？你做咗咩賤嘢呀你？」GM則不慌不忙回應：「冇呀，我想10秒變10日。」佻皮程度令人咋舌。
正式開局前戲已經夠精彩
在一輪起哄後準備正式開始，GM霸氣地宣布：「咁我過嚟喇。」此時Sophie已經滿面春風，閨密Hilary見狀忍不住大叫：「佢兩個勁有粉紅泡泡咯！咩事呀？！」王菲亦直指Sophie個樣超怕醜，現場氣氛已經甜到令人起雞皮。
鼻尖接觸瞬間甜蜜爆棚
二人鼻尖終於觸碰的一刻，Sophie全程表現超級緊張，眼神飄忽面紅耳赤。最搞笑的是她中途竟然一度笑住向後縮，完全無法控制自己的情緒，「被拋棄」的GM則望住鏡頭傻笑，畫面既粉紅又爆笑。在場人士立即起哄：「未有十秒呀！未夠十秒呀！」
多番重來更添戲劇效果
在眾人催促下，Sophie與GM鼻尖再度「重逢」開始第二回合，可惜Sophie太過激動又再次disconnect，要「重新再嚟」。如此反覆多次，同場的細John及Step眼見GS甜得如此犯規，除了露出極其搞笑的食花生樣，還不停起哄：「玩到聽朝呀！」、「係咯，特登嘅你一定係！」、「我好似睇咗婚禮錫十秒嗰啲咁」二人你一句我一句氣得Sophie大叫：「你唔好加把口啦！」
Sophie事後坦白變身小女孩
遊戲結束後Sophie接受製作組訪問時，依然一臉冧樣未散，還大晒嬌俏樣隔空「問責」GM：「我覺得GM你好鬼馬呀！係咪呀，GM？！」她更自爆在GM面前完全做不了平時強勢的自己：「唔知點解GM嘅佻皮，搞到好似我都變咗小女孩咁咯。我有時見到佢笑笑吓，咁我又忍唔住就咁樣咯。」邊說邊做出可愛的手指碰手指動作，甜蜜指數再次爆錶。
面對Sophie的「控訴」，GM則以標誌性的仰天大笑加上「勝利傻豬豬甜笑」回應整個事件，滿臉得意之色完全掩飾不住。