女神配對計劃｜情侶爆分歧 27歲GM稱這個歲數才結婚 32歲葉蒨文聞言失落

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》早前撮合了三對情侶，他們近日一同登上TVB訪談節目《Star Talk》大玩默契考驗，豈料竟意外引爆潛在的感情危機！其中一對情侶展現出驚人的同步率，甜蜜氛圍滿瀉，但另一對卻因結婚大計出現嚴重分歧，場面一度陷入尷尬，究竟是誰的未來規劃觸礁，為這段剛萌芽的戀情響起警號？