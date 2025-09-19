女神配對計劃｜情侶爆分歧 27歲GM稱這個歲數才結婚 32歲葉蒨文聞言失落
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》早前撮合了三對情侶，他們近日一同登上TVB訪談節目《Star Talk》大玩默契考驗，豈料竟意外引爆潛在的感情危機！其中一對情侶展現出驚人的同步率，甜蜜氛圍滿瀉，但另一對卻因結婚大計出現嚴重分歧，場面一度陷入尷尬，究竟是誰的未來規劃觸礁，為這段剛萌芽的戀情響起警號？
Matt超強記憶力冧掂梁敏巧
在節目中的默契遊戲環節，劉啟進（Matt）的表現讓全場驚嘆。當被問到梁敏巧（Maggie）的社交平台有多少個帖文時，他竟能準確答出「581」，與正確答案僅相差10個，甚至連女方自己都記錯的第一個帖文內容，Matt也能對答如流，讓梁敏巧既驚喜又感動。雖然Maggie記錯了Matt的生日，但Matt只是開玩笑地問：「邊個係10號啊？」，兩人之間的甜蜜互動閃瞎眾人。
27歲曾展望自爆 再等8年才結婚
然而，當話題轉到理想的結婚年齡時，氣氛卻急轉直下。現年27歲的曾展望（GM）表示，他認為自己的適婚年齡是35歲，即需要再等8年。他解釋，希望在事業和經濟基礎都穩固之後才成家立室，這份想法雖然展現了他負責任的一面，但卻似乎未有考慮到伴侶的感受，為他與葉蒨文的感情未來埋下了變數。
32歲葉蒨文聞言顯失落：有啲遲
聽到GM的八年計劃後，比他年長5歲、現年32歲的葉蒨文（Sophie）臉上難掩失落之情。她坦言，若要等到GM 35歲時結婚，自己屆時已經40歲，對於生育計劃來說，她直言：「我覺得有啲遲」。這番話道出了兩人之間因年齡差距而產生的現實問題，讓這段戀情的未來發展充滿不確定性。
三對情侶未來規劃大不同
三對情侶的未來規劃呈現出極大反差。除了葉蒨文與曾展望對婚期有明顯分歧外，林俊其（Kris）與羅毓儀（Yuki）的結婚時間點亦有4年差距。相比之下，梁敏巧與劉啟進再次展現完美默契，兩人寫下的結婚時間幾乎完全一致，均為2030年左右。Matt更透露，他是看過Maggie的訪問才得知其想法，這份細心與重視，讓他們的感情路顯得更為平坦順遂。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期