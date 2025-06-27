女神配對計劃｜葉蒨文曾展望人氣急升 「情侶檔」搶先接Job狂放閃！

最近憑戀愛真人騷《女神配對計劃》人氣急升的「仙氣女神」葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM），在節目中展現出最真實的自己，勇敢去探索各種可能性，更因此圈粉無數，成為新一代「流量密碼」！兩位日前趁著天清氣爽，齊齊到觀塘海濱歎靚茶兼影靚相，為茶飲品牌做宣傳！！