女神配對計劃｜葉蒨文曾展望人氣急升 「情侶檔」搶先接Job狂放閃！
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最近憑戀愛真人騷《女神配對計劃》人氣急升的「仙氣女神」葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM），在節目中展現出最真實的自己，勇敢去探索各種可能性，更因此圈粉無數，成為新一代「流量密碼」！兩位日前趁著天清氣爽，齊齊到觀塘海濱歎靚茶兼影靚相，為茶飲品牌做宣傳！！
曾展望葉蒨文「情侶檔」搶先接Job
生活要有點甜，要懂得細味生活才能活在當下，Sophie與GM認為挑選另一半跟挑選好茶同樣是異曲同工，Sophie說：「我挑選男友跟挑選好茶一樣，需要慢慢細味，欲速則不達，始終要長久地融洽相處，一切都要慢慢來，慢慢選出心頭好！自己最喜歡蜜桃烏龍茶，事關我從小到大都不好甜食，這款口味感覺甜度較低，少少甜，而且一打開樽蓋就嗅到香濃的桃味香濃的，聞落醒神，嗒落夠Fresh，最適合我！」
GM則說：「挑選好茶與女友的共同之處，首先是一定要適合自己的口味，其實每款茶葉都有值得欣賞的地方，最重要是挑選一位與自己合適的味道，靈魂契合才能長久。自己最喜歡青提烏龍茶，茶香與果味突出之餘又能互相平衡，希望我跟Sophie的關係也能像青提烏龍茶一樣，既能互補不足，又能互相『提味』，哈哈！」
葉蒨文自認有冒險精神 樂做最真實自己
Sophie說：「我一直喜歡未知的刺激感，所以選擇入行做藝人，而我在《女神配對計劃》中也挑選了一位擅長看地圖的男士交流，因為自己喜歡四出旅遊，擁勇敢探索各種可能性！其實不止在節目中想做最真實的自己，任何人於任何時候都應該做最真實的自己，因為這個年代的藝人都像一本Open Book，根本無法隱藏秘密，觀眾遲早會揭穿你的底牌，不如踏實活出真我，這樣才是最開心呢！」
曾展望為追Sophie跳出舒適圈公開示愛
GM對女神的真誠與勇敢更為欣賞，同時激發出他的真我，並說：「為何我會參加這個節目？因為我想追Sophie！我亦因為這個節目而踏出了舒適圈，令自己變得更加勇敢，反正我連戀愛真人騷也參加過了，以往要做任何決定也毋須畏首畏尾，將來便可以勇於面對及化解種種挫折與困難！」
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期