女神配對計劃｜曾展望為同床過夜出盡茅招 扮風濕兼詐傻激嬲葉蒨文網民勁肉緊

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戀愛真人騷《女神配對計劃》最新一集迎來高潮！「國民CP」GM曾展望與Sophie葉蒨文終於眾望所歸同房過夜，為博女神同床，GM竟出盡茅招，先是「賴皮包剪揼」，再扮風濕博同情！鏡頭前Sophie更罕有素顏上陣，場面甜蜜又搞笑，不過期間Sophie竟因呷醋當場質問GM，究竟GM能否化解危機，成功與女神共度一夜？

GM為博同床出盡奇招 扮蠢十指緊扣全場噓爆

節目組安排五大女神與配對男伴在露營車宿一宵，但房內只有一張大床，令「國民CP」GM與Sophie相當苦惱。Sophie提議猜包剪揼決定誰睡床，但鬼馬的GM竟故意出一樣的拳，更在輸掉後口花花稱自己睡地下會「驚風濕」，想盡辦法與女神同眠，逗得Sophie哭笑不得！在之前的遊戲環節，GM的「小學雞」行為變本加厲，當要猜「十指緊扣」時，他竟突然智商急降，亂答「雙手合十」、「祈求天父」，任憑Sophie如何比劃都扮傻，逼到Sophie最後只能捉實他的手親身示範，成功謀福利，引來現場其他女神及閨密團一致噓爆：「扮嘢啦你」、「專登嘅」，而得逞的GM則一臉得戚甜笑，場面極度爆笑又甜蜜。

Sophie呷醋大興問罪：你見唔見到我望咗過嚟

正當全場充滿粉紅泡泡之際，氣氛突然急轉直下！另一位女神Maggie梁敏巧突然表示想看Sophie呷醋的樣子，沒想到竟點燃火頭，Sophie隨即大爆發：「咪呷醋咗好多次咯今日」，更直接質問GM：「今日Maggie晏晝喺嗰邊枱幫你撥頭髮，你見唔見到我望咗過嚟呀？」面對Sophie的醋意大發，嚇得GM一度呆住，但他隨即發揮「口花擔當」本色，四両撥千斤地搞笑回應：「我以後寧願畀蟲咬，在場女士唔好幫我撥！」、「一係你以後大力啲一巴冚埋嚟。」超高EQ的回應瞬間化解危機，連關嘉敏Carman都佩服大讚：「佢咁樣答，根本嬲佢唔落。」

Sophie坦言曾感失望：佢一路都冇做咩嘢

雖然GM與Sophie火花四濺，但原來女神曾一度對他感到失望。Sophie在訪問中坦言，GM雖然是她最有感覺的一位，但對手林澤謙（Him）及林堡熙（Eddie）攻勢太猛烈，反而顯得GM不夠主動：「我最有好感嗰個，佢一路都冇做咩嘢，但側邊嗰兩個人不斷畀我嘢，然後我就覺得對嗰兩個好愧疚。」幸好，GM在關鍵的「心意配對遊戲」中，一改平時嬉皮笑臉的態度，說出一句極認真的話，才讓Sophie如釋重負，更大讚他Man爆：「我終於覺得呢條鎖匙畀得值喇！」到底GM說了甚麼金句挽回女神芳心，就要留意節目播出！

女神團睇到勁肉緊 齊聲大讚GM無法被討厭

GM連串又賴皮又甜蜜的攻勢，不但成功動搖Sophie，更令一眾「花生友」女神睇到非常投入。當GM在遊戲中「詐傻扮懵」時，姊妹團都睇唔過眼，齊聲大叫「扮嘢」、「專登」，完全代入觀眾的肉緊心情。而在呷醋風波中，GM的機智反應亦獲全場激讚，李芷晴Step直指GM擁有Sophie最喜歡的風趣特質，大讚二人非常合拍。即使面對情敵Him和Eddie輪流約會Sophie，GM也只是搞笑地扮嬲大喊：「搵夠Sophie未呀？！」其可愛又無法讓人討厭的性格，難怪能融化女神的心，令觀眾更加期待二人之後的發展！

女神配對計劃 葉蒨文 （圖片來源：TVB）
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女神配對計劃 葉蒨文 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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