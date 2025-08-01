女神配對計劃｜曾展望為同床過夜出盡茅招 扮風濕兼詐傻激嬲葉蒨文網民勁肉緊

戀愛真人騷《女神配對計劃》最新一集迎來高潮！「國民CP」GM曾展望與Sophie葉蒨文終於眾望所歸同房過夜，為博女神同床，GM竟出盡茅招，先是「賴皮包剪揼」，再扮風濕博同情！鏡頭前Sophie更罕有素顏上陣，場面甜蜜又搞笑，不過期間Sophie竟因呷醋當場質問GM，究竟GM能否化解危機，成功與女神共度一夜？