女神配對計劃｜GM不甘被指懶惰 鏡頭前爆喊委屈哭訴 葉蒨文心痛落淚畫面震撼！
GM深夜爆喊剖白 「我淨係緊張你有冇誤解我」
今晚播出的Dating Camp最終回中，最衝擊的畫面莫過於GM與葉蒨文的單對單真情對話。事緣早前葉蒨文遺失電話，事後她感謝另一位勇者Eddie花了足足三小時幫忙，卻輕輕帶過說「GM 好似後尾係 Feel 到…」，這句話深深刺痛了GM。在對話中，GM主動為自己辯解，強調自己並非「懶懶閒」，只是不想表現得太霸道。當重提被誤解一事，GM情緒終於失控，激動哽咽兼聲震震：「好快發現係咩？即係我冇畀心機搵咯」、「我唔想令你覺得我懶懶閒，唔在乎，我唔係咯！」他更含淚剖白內心脆弱一面，向葉蒨文坦承：「其實其他人誤解我唔係好著緊，我淨係緊張你有冇誤解我。」
葉蒨文被真情打動 親揭鍾情GM一大原因
面對GM突如其來的脆弱爆喊，葉蒨文顯得方寸大亂，不斷出招安撫，又搖其手臂像氹小朋友一樣，最終自己亦被GM的真誠所感動，忍不住一同落淚。雖然場面充滿委屈與淚水，但GM最後仍不忘向葉蒨文大派定心丸：「我淨係想同你講我好緊張你。」當得到葉蒨文肯定後，GM即破涕為笑，回復鬼馬本色。葉蒨文事後在訪問中坦言，完全接收到GM的真心，並親揭一直鍾情對方的原因：「其實呢個都係我鍾意 GM 嘅其中一個原因，就係佢一啲都唔會假同造作，佢唔識咯，所以我覺得佢嗰吓係真情流露，佢真係好努力，佢都真係幾鍾意我。」
「國民CP」感情現暗湧 搵電話事件成導火線
被譽為「國民CP」的GM與葉蒨文，感情路其實早有暗湧。葉蒨文在節目中不止一次表示，覺得GM不夠主動，尤其在另一位勇者Eddie的積極進取比較下，更顯得GM態度較為被動。而這次的「搵電話事件」就成為了兩人矛盾爆發的導火線。當時葉蒨文簡單一句話，令GM感到自己付出的努力被完全忽視，更覺得葉蒨文「緊張Eddie多過緊張我」，因而感到非常不開心。這次的爆喊，正正將GM內心積壓已久的不安與委屈一次過宣洩出來，也讓葉蒨文首次見到他玩世不恭外表下的脆弱。
情敵Eddie林澤謙乘虛而入 把握機會真情告白
正當「GS CP」關係面臨考驗之際，情敵們亦把握機會出擊！被GM觸動情緒的葉蒨文，在與Eddie真情對話時仍眼泛淚光，Eddie見狀即體貼送上慰問，並把握機會展示真心：「我覺得我係冇睇錯，我哋享受嘅幸福係同一樣嘢。」另一邊廂，自知表現稍遜的阿Him亦在最後關頭向葉蒨文直接表白：「我真係鍾意你，我想有呢個機會你可以做我女朋友。」面對GM的真情剖白與另外兩位勇者的猛烈攻勢，葉蒨文最終會如何抉擇，成為今集最大懸念！