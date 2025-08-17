女神配對計劃｜GM不甘被指懶惰 鏡頭前爆喊委屈哭訴 葉蒨文心痛落淚畫面震撼！

戀愛真人騷《女神配對計劃》今晚（17日）播出嘅一集爆出震撼一幕！一直被外界視為「國民CP」的GM（曾展望），疑因不甘被女神葉蒨文（Sophie）指責唔夠上心，竟在鏡頭前情緒失控，委屈爆喊至全身顫抖，更流下男兒淚。突如其來的真情流露令葉蒨文亦被嚇到方寸大亂，更被感動到跟住落淚，場面極度衝擊！究竟兩人關係會否因此出現裂痕，還是感情再昇華？