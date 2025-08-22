葉蒨文驚爆嚇到彈起！《女神配對計劃》3猛男踢館 9子聯手反擊結局超展開！
3猛男突襲踢館 9勇者拍枱嚇女神
在最新一集預告中，節目組為製造高潮，竟安排三位神秘踢館者踩場！三位猛男來者不善，不但身形高大，更一開口就充滿挑釁意味，有人高呼：「我可以做得比佢哋更加好」，更有人直接挑機：「我今日嚟到呢度，淨係想攻陷一位女神嘅龍門」！面對強敵，原本爭得你死我活的9位求愛勇者瞬間變得團結，夾計齊齊大力拍枱，企圖嚇退踢館者，更霸氣反擊：「口頭警告」、「直接講缺點」、「夠膽出嚟除」！搞笑的是，由於拍枱聲太大太突然，最終被嚇窒的竟然是女神Sophie，她驚到整個人彈起，事後更表示：「好大聲呀，做咩事，我覺得似嚇到我、多過似嚇到嗰三個人！」，意想不到的結局令全場爆笑。
國民CP甜爆校服Look GM大讚Sophie最靚學生妹
今集以「那些年，我們一起追的女神」為主題，一眾女神與勇者齊齊換上校服，青春氣息滿瀉！官方發布的CP照中，被譽為「國民CP」的GM（曾展望）與Sophie（葉蒨文）合襯指數爆燈，GM更冧爆大讚Sophie：「我見過最靚嘅學生妹」！而另一女神Yuki（羅毓儀）的孖辮Look亦最有說服力，獲Matthew（黃家俊）大叫：「呢個真係學生妹」，同組的Kris（林俊其）更怕醜甜笑謂：「嗰吓嘅感覺直情想奔去課室同佢傾偈。」至於鬼馬的Carman（關嘉敏）與Matthew合照時，更拉埋細John（姜卓文）做「第三者」，玩味十足，令CP關係圖更添變數。
踢館者身份神秘 官方僅以Hashtag暗示來者不善
為保持神秘感，官方對三位踢館者的身份保密到家，所有宣傳照都未見其真身，僅以三個Hashtag：#健美先生、#足球教練及#遵守約定，來暗示三人的背景。雖然身份未明，但他們的強勢登場，確實成功激發起9位求愛勇者的鬥志，令他們放下內鬥，槍口一致對外。細John（姜卓文）更直接向新對手宣戰：「我哋已經 ready 咗迎接插班生。」這場突如其來的「小學雞級別」戰爭，勢必令最後的配對結果更加難以預測，為節目增添無限追看性。
觀眾期待最終配對 網民熱議踢館者能否逆轉賽果
隨著節目進入倒數階段，《女神配對計劃》的討論度亦推至高峰。今次加入三位猛男踢館者，無疑為本已緊張的戰局投下震撼彈，大批觀眾及網民都熱烈討論，究竟邊對CP可以笑到最後？而三位神秘踢館者又會唔會成功搶走女神，令戰局出現驚天大逆轉？所有謎底將於本周日晚（24日）播出的最後一集，以及9月8日起一連六集播出的《女神配對計劃 最後告白》中揭曉，絕對不容錯過！