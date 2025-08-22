葉蒨文驚爆嚇到彈起！《女神配對計劃》3猛男踢館 9子聯手反擊結局超展開！

戀綜《女神配對計劃》結局前夕驚爆大混戰！三位神秘猛男突然踩場高調挑機，嚇得原有的9位求愛勇者即時化敵為友，聯手大力拍枱反擊，火藥味極濃！點知巨響聲一出，最受驚的竟然是女神葉蒨文（Sophie），當場嚇到成個彈起，場面極度搞笑。究竟呢三位踢館者是何方神聖？9位勇者又能否保住女神芳心？