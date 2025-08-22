《女神配對計劃》校服P爆衝突！｜3神秘猛男踩場挑機 9男團結反擊嚇到葉蒨文花容失色！

戀愛真人騷《女神配對計劃》週日晚播出結局前最後一集，氣氛竟突變火爆！9位求愛勇者為對抗3名神秘猛男踢館，竟聯手大力拍枱示威，點知巨響嚇到女神葉蒨文（Sophie）成個彈起，場面極度尷尬又搞笑。究竟呢3位猛男係何方神聖，搞到9位勇者要聯手反擊，更意外觸發震撼畫面？