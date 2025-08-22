《女神配對計劃》校服P爆衝突！｜3神秘猛男踩場挑機 9男團結反擊嚇到葉蒨文花容失色！
今晚校服P突變鴻門宴 9勇者拍枱嚇窒Sophie
節目最新一集上演「那些年，我們一起追的女神」主題，一眾女神與勇者齊齊換上校服，重拾青春感覺。然而，三位神秘踢館者的強勢登場，瞬間打破了甜蜜氣氛。面對來者不善的挑機，9位求愛勇者罕有地團結一致，築起人牆互撐，更夾計齊齊大力拍枱，企圖用聲勢嚇退情敵，並高呼「口警告告」、「直接缺點點」等，火藥味極濃。誰料這個「振夫綱」的舉動，竟然完全嚇錯對象！坐喺對面的女神葉蒨文（Sophie）被突如其來的巨響嚇到成個人彈起，花容失色，她事後驚魂未定表示：「好大聲呀，做咩事，我覺得似嚇到我、多過似嚇到嗰三個人！」，場面令人哭笑不得，亦意外成為全晚焦點。
國民CP甜爆校服照曝光 GM大讚Sophie最靚學生妹
雖然有踢館者殺到，但節目組亦發放多張甜度爆燈的CP校服照，安撫一眾粉絲。當中被譽為「國民CP」的曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）合襯指數依然爆燈，GM盡顯型男本色，Sophie則小鳥依人，畫面極之唯美。GM更對Sophie的孖辮學生Look讚不絕口：「好清純，我見過最靚嘅學生妹。」而另一對人氣組合羅毓儀（Yuki）與林俊其（Kris）則展現「神撞樣」的開心笑臉，默契十足。Yuki的孖辮Look更獲全場激讚，Matthew大叫：「呢個真係學生妹」，同組的Kris亦怕醜甜笑話：「孖辮幾好睇，嗰吓嘅感覺直情想奔去課室同佢傾偈。」至於關嘉敏（Carman）與黃家俊（Matthew）的CP照就貫徹鬼馬路線，更拉埋細John（姜卓文）做「第三者」，創意十足。
3神秘猛男身份揭秘 健美先生足球教練踩場搶女
今次令9位勇者「紮行馬」聯手對抗的3位踢館者，雖然官方未有公開其廬山真面目，但就提供了三個關鍵線索，分別是「#健美先生」、「#足球教練」及「#遵守約定」，暗示三人來頭不小，而且身形及身高都相當有睇頭。他們甫登場已極具攻擊性，有人高呼：「我可以做得比佢哋更加好」，有人更直接挑機：「我今日嚟到呢度，淨係想攻一位女神嘅龍門」，擺明車馬要搶人。其中一位更深情表示：「永遠不會放棄」，似乎對某位女神志在必得。這三位強敵的出現，無疑為即將來臨的最終告白增添巨大變數，令戰況變得更加緊湊。
網民熱議最終配對 國民CP會否被拆散？
踢館者強勢加盟的消息一出，立即引起網民熱烈討論，紛紛猜測最終配對結果會否大洗牌。不少觀眾都擔心一直被睇高一線的「國民CP」GM與Sophie會否受到衝擊，畢竟兩人的感情看似穩定，但面對突如其來的競爭者，隨時可能出現變數。有網民留言表示：「GM要打醒十二分精神啦！」、「唔好拆散我最愛嘅CP呀！」。隨著節目將於9月8日起一連六日播出《女神配對計劃 最後告白》，今次踢館事件無疑為結局周投下震撼彈，到底9位勇者能否守護女神，抑或女神會被新來的猛男攻陷？相信觀眾都要密切留意本周日晚的關鍵一集！