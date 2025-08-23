葉蒨文遭GM當眾暗示好「Kam」！｜一句話自我放棄反擊 網民：耍花槍定真心？

戀愛真人騷《女神配對計劃》今晚（23日）播出最新一集，女神葉蒨文（Sophie）竟在問答環節中，遭心儀對象曾展望（GM）當眾暗示好「Kam」，場面一度尷尬！Sophie聞言後更直接自我放棄，一句心酸回應嚇窒全場，究竟兩人關係是否暗藏危機？