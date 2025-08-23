葉蒨文遭GM當眾暗示好「Kam」！｜一句話自我放棄反擊 網民：耍花槍定真心？
GM突批女神夢想好「Kam」 葉蒨文慘遭補刀
節目最新一集上演「那些年，我們一起追的女神」主題，一眾女神與求愛勇者換上校服進行「女神過去常識問答比賽」，考驗男方對女神的了解程度。其中一條問題問及「有一位女神細個想做考古學家」，向來口快的GM即不屑表示：「呢啲咁 Kam 嘅嘢邊個？」，身旁的Kris隨即食花生，指住GM的心儀對象Sophie，令Sophie只能扮嬲反擊。沒想到，GM在答題時竟真的舉牌選擇Sophie，似乎完全認同Sophie的想法很「Kam」，連羅毓儀（Yuki）都忍不住搞笑踩多句：「GM 都覺得你 Kam！」，令全場爆笑，火藥味與花生指數滿分。
葉蒨文絕望反擊：「GM話最Kam係我」
面對心儀對象GM與其他參加者連環攻擊，葉蒨文（Sophie）似乎已放棄掙扎，更帶點絕望地拋出一句：「GM 話最 Kam 係我」，此話一出即時嚇到GM，他馬上補鑊解釋：「唔係，你愛歷史！」，兩人一來一往的互動，似耍花槍多過玩遊戲，充滿曖昧張力。此外，節目中亦揭露原來大部分女神在讀書時期都曾遭受欺凌，同時亦有不止一位女神曾被五名以上男生同時追求，女神們的過去充滿驚人秘密。
關嘉敏陳年貼紙相曝光 全場崩潰認唔出
除了葉蒨文與GM的火花，問答環節亦笑料百出。其中關嘉敏（Carman）的專屬題目，竟是提供一張中學時期與同學影的貼紙相，要求男嘉賓認出哪一位是她。由於照片年代久遠，畫質相當模糊，相中兩位女生的樣貌與現時的Carman亦相差甚遠，令一眾男士陷入崩潰，與Carman關係最好的Matthew亦投降表示：「我睇咗好耐，因為兩個都唔似 Carman。」最終答案揭曉時，更引來全場包括幕後工作人員嘩然，可見女神的舊照衝擊力十足。
番外篇李芷晴媽咪靚樣曝光 Jacob一句話洩蜜
為節目預熱的番外篇亦同樣精彩，製作組公開一張女神童年與媽咪的合照，讓男嘉賓競猜相中人是誰。當眾人仍在苦思之際，李芷晴（Stephanie）組的Jacob竟突然爆出一句：「我可能認得 Auntie」，似乎對Stephanie的家庭背景瞭如指掌，即時令全場起哄。最終Stephanie組三位成員全數答對，而相中李芷晴媽咪年輕時的清秀樣貌，亦獲現場一致大讚非常靚女，成為另一焦點。