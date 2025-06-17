女神配對計劃｜葉蒨文霸氣認愛 一句話即場「宣示主權」曾展望臉紅甜度爆燈
葉蒨文鏡頭前醋意大發 一句話即場認愛
在節目錄影後接受訪問時，主持人為Sophie和GM安排深情對話，還起哄GM當場表白。第一次女主持鄧凱文問GM要唔要同女神即場表白，GM即刻一臉羞澀，之後女主持再進擊問多次要唔要同表白之後，佢就話「而家唔住唔使咁急啦，係咪啊？」但呢個時候耳仔已經紅晒。
女神Sophie大讚GM「幾好傾、轉數好快、好搞笑，但今日未見過佢呢一面（咁怕醜）！」當主持追問Sophie最欣賞GM哪一面時，她毫不避忌直言：「我想見多佢幾面！」GM聽後即時支吾以對，像情竇初開的小男孩一樣。
東張女神一句大讚GM 葉蒨文即時「宣示主權」
就在這時，女主持鄧凱文聽到GM再度發表「追求宣言」，鄧凱文忍不住大讚：「OK喎！」葉蒨文即場「醋意大發」，霸氣回應：「佢已經係我㗎啦，你唔好諗啦！」全場即時爆笑，GM更害羞得不知所措，認真甜到漏！最後兩位都覺得場面太尷尬了，叫女主持放過他們！
女神配對計劃｜網民列「死亡三角枱」3大細節對比
曾展望與Eddie在節目中嘅表現更被唔少網民作出比較，有網民更列出3大細節，狠批Eddie表現麻麻之餘，更力讚曾展望勝算更高：「個閃避球港隊淨係講自己嘅興趣？明明Sophie鍾意網球喎，咁啱GM又鍾意大網球」、「嗰四眼仔品格不太討好，無咩禮貌，GM同佢打招呼應都唔應」、「Eddie一見到GM出場黑曬面想點？禮貌上GM做得好足，畀人嘅感覺舒服好多。」
Eddie隨後更轉發葉蒨文嘅限時動態，不過對於Sophie在文中表示3人嘅「chemistry」，佢就直言「呢種chemistry係就嚟爆炸嗰鐘，應該唔係好match」，發文被指甚有火藥味。
女神配對計劃｜曾展望1舉動勁討好
作為大熱嘅曾展望登場後就即刻冧爆稱：「Hello，Sophie姐姐」，隨後仲sweet爆讚葉蒨文打扮得好靚：「好靚喎你今日」，並獲葉蒨文亦冧爆反問曾展望：「平時唔靚咩？」甜蜜指數爆燈！
而曾展望嘅舉動更獲網民大讚好識做：「GM好知女仔想聽啲咩，一入去就讚Sophie好靚，把口甜到」、「GM氹到Sophie好開心」、「第一次約會喎，GM咁識講嘢已經贏一半啦」。
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《女神配對計劃》五位女神檔案
- 李芷晴
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- 李芷晴
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