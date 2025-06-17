女神配對計劃｜葉蒨文霸氣認愛 一句話即場「宣示主權」曾展望臉紅甜度爆燈

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TVB戀綜真人騷《女神配對計劃》自開播以來話題不斷，葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）更成為全城熱議的焦點情侶檔。兩人在節目中高調曖昧，甜蜜互動引發觀眾熱烈討論。最新一集錄影後，兩人接受《東張西望》探班專訪，現場更上演一場「宣示主權」的爆笑場面。

女神配對計劃｜葉蒨文曾展望甜蜜升溫 首輪地獄「三角枱約會」笑料百出！

女神配對計劃 葉蒨文 兩人接受《東張西望》探班專訪，現場更上演一場「宣示主權」的爆笑場面。（圖片來源：TVB）
兩人接受《東張西望》探班專訪，現場更上演一場「宣示主權」的爆笑場面。（圖片來源：TVB）

葉蒨文鏡頭前醋意大發 一句話即場認愛

在節目錄影後接受訪問時，主持人為Sophie和GM安排深情對話，還起哄GM當場表白。第一次女主持鄧凱文問GM要唔要同女神即場表白，GM即刻一臉羞澀，之後女主持再進擊問多次要唔要同表白之後，佢就話「而家唔住唔使咁急啦，係咪啊？」但呢個時候耳仔已經紅晒。

女神Sophie大讚GM「幾好傾、轉數好快、好搞笑，但今日未見過佢呢一面（咁怕醜）！」當主持追問Sophie最欣賞GM哪一面時，她毫不避忌直言：「我想見多佢幾面！」GM聽後即時支吾以對，像情竇初開的小男孩一樣。

女神配對計劃 葉蒨文 當主持追問Sophie最欣賞GM哪一面時，她毫不避忌直言：「我想見多佢幾面！」GM聽後即時支吾以對，像情竇初開的小男孩一樣。（圖片來源：TVB）
當主持追問Sophie最欣賞GM哪一面時，她毫不避忌直言：「我想見多佢幾面！」GM聽後即時支吾以對，像情竇初開的小男孩一樣。（圖片來源：TVB）

東張女神一句大讚GM 葉蒨文即時「宣示主權」

就在這時，女主持鄧凱文聽到GM再度發表「追求宣言」，鄧凱文忍不住大讚：「OK喎！」葉蒨文即場「醋意大發」，霸氣回應：「佢已經係我㗎啦，你唔好諗啦！」全場即時爆笑，GM更害羞得不知所措，認真甜到漏！最後兩位都覺得場面太尷尬了，叫女主持放過他們！

女神配對計劃 葉蒨文 鄧凱文忍不住大讚：「OK喎！」葉蒨文即場「醋意大發」，霸氣回應：「佢已經係我㗎啦，你唔好諗啦！」全場即時爆笑（圖片來源：TVB）
鄧凱文忍不住大讚：「OK喎！」葉蒨文即場「醋意大發」，霸氣回應：「佢已經係我㗎啦，你唔好諗啦！」全場即時爆笑（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 最後兩位都覺得場面太尷尬了，叫女主持放過他們！（圖片來源：TVB）
最後兩位都覺得場面太尷尬了，叫女主持放過他們！（圖片來源：TVB）

女神配對計劃｜網民列「死亡三角枱」3大細節對比

曾展望與Eddie在節目中嘅表現更被唔少網民作出比較，有網民更列出3大細節，狠批Eddie表現麻麻之餘，更力讚曾展望勝算更高：「個閃避球港隊淨係講自己嘅興趣？明明Sophie鍾意網球喎，咁啱GM又鍾意大網球」、「嗰四眼仔品格不太討好，無咩禮貌，GM同佢打招呼應都唔應」、「Eddie一見到GM出場黑曬面想點？禮貌上GM做得好足，畀人嘅感覺舒服好多。」

Eddie隨後更轉發葉蒨文嘅限時動態，不過對於Sophie在文中表示3人嘅「chemistry」，佢就直言「呢種chemistry係就嚟爆炸嗰鐘，應該唔係好match」，發文被指甚有火藥味。

女神配對計劃 葉蒨文 曾展望（GM）一登場便向在場2位選手打招呼，不過林堡熙（Eddie）就未有回應，僅坐定定望向對方，被網民狠批冇禮貌。（圖片來源：ig@tvbcomhk）
曾展望（GM）一登場便向在場2位選手打招呼，不過林堡熙（Eddie）就未有回應，僅坐定定望向對方，被網民狠批冇禮貌。（圖片來源：ig@tvbcomhk）
女神配對計劃 葉蒨文 Eddie隨後更被指全程黑臉。（圖片來源：ig@tvbcomhk）
Eddie隨後更被指全程黑臉。（圖片來源：ig@tvbcomhk）
女神配對計劃 葉蒨文 Eddie事後接受訪問時亦直言：「GM入嚟嗰一刻，我就覺得...哦，原來係同事，即係一早識嘅，咁應該會好多嘢講。」，不滿嘅語氣亦被網民留言狠批。（圖片來源：ig@tvbcomhk）
Eddie事後接受訪問時亦直言：「GM入嚟嗰一刻，我就覺得…哦，原來係同事，即係一早識嘅，咁應該會好多嘢講。」，不滿嘅語氣亦被網民留言狠批。（圖片來源：ig@tvbcomhk）
女神配對計劃 葉蒨文 Eddie亦在社交平台轉發葉蒨文嘅限時動態，不過對於Sophie在文中表示嘅「chemistry」，佢就直言「呢種chemistry係就嚟爆炸嗰鐘，應該唔係好match」，發文甚有火藥味。（圖片來源：ig@edl6013）
Eddie亦在社交平台轉發葉蒨文嘅限時動態，不過對於Sophie在文中表示嘅「chemistry」，佢就直言「呢種chemistry係就嚟爆炸嗰鐘，應該唔係好match」，發文甚有火藥味。（圖片來源：ig@edl6013）

女神配對計劃｜曾展望1舉動勁討好

作為大熱嘅曾展望登場後就即刻冧爆稱：「Hello，Sophie姐姐」，隨後仲sweet爆讚葉蒨文打扮得好靚：「好靚喎你今日」，並獲葉蒨文亦冧爆反問曾展望：「平時唔靚咩？」甜蜜指數爆燈！

而曾展望嘅舉動更獲網民大讚好識做：「GM好知女仔想聽啲咩，一入去就讚Sophie好靚，把口甜到」、「GM氹到Sophie好開心」、「第一次約會喎，GM咁識講嘢已經贏一半啦」。

女神配對計劃 葉蒨文 曾展望進場後一坐低便向葉蒨文表示：「好靚喎你今日。」（圖片來源：ig@tvbcomhk）
曾展望進場後一坐低便向葉蒨文表示：「好靚喎你今日。」（圖片來源：ig@tvbcomhk）
女神配對計劃 葉蒨文 獲得稱讚嘅葉蒨文亦冧爆反問曾展望：「平時唔靚咩？」（圖片來源：ig@tvbcomhk）
獲得稱讚嘅葉蒨文亦冧爆反問曾展望：「平時唔靚咩？」（圖片來源：ig@tvbcomhk）
女神配對計劃 葉蒨文 葉蒨文十分喜愛大網球，仲會不時在社交平台曬出去打波嘅靚相。（圖片來源：ig@sophieysm）
葉蒨文十分喜愛大網球，仲會不時在社交平台曬出去打波嘅靚相。（圖片來源：ig@sophieysm）
女神配對計劃 葉蒨文 原來曾展望亦係網球好手之一！（圖片來源：ig@randalgmm）
原來曾展望亦係網球好手之一！（圖片來源：ig@randalgmm）

  • 《女神配對計劃》五位女神檔案

    • 李芷晴
      • 年齡: 32歲
      • 拍拖次數:6次
      • 單身半年
  • 葉蒨文
    • 年齡: 32歲
    • 拍拖次數：5次
    • 單身8個月
  • 梁敏巧
    • 年齡: 30歲
    • 拍拖次數：3次
    • 單身半年
  • 關嘉敏
    • 年齡: 30歲
    • 拍拖次數：5次
    • 單身3年
  • 羅毓儀
    • 年齡: 29歲
    • 拍拖次數：4次
    • 單身1年
    • 女神配對計劃 葉蒨文 5位女神中年紀最輕是Yuki羅毓儀。（圖片來源：TVB）
    5位女神中年紀最輕是Yuki羅毓儀。（圖片來源：TVB）

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    圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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