女神配對計劃｜葉蒨文曾展望甜蜜對望10秒 GM怕醜到全身發紅被取笑撞色「小背心」
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《女神配對計劃》第七集將於本周日（20日）播出，備受網民熱捧的「GS配」葉蒨文Sophie與曾展望GM再度成為全場焦點。這次兩人在Dating Camp環節中玩親密遊戲，抽中「不能眨眼對望10秒」任務，結果GM的反應完全出乎意料，怕醜程度令全場爆笑。
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曾展望怕醜指數爆燈 耳仔紅到被當場拆穿
當命運之神眷顧讓GM與Sophie大玩親密遊戲時，兩人需要在不能眨眼的情況下深情對望10秒。原本以為會是浪漫時刻，但GM的害羞反應卻成為全場最大亮點。對望期間，Sophie忍不住篤爆GM：「你隻耳仔好紅」，而GM則一臉羞澀地摸住耳仔否認：「冇呀！有咩？」可惜愈否認耳仔愈紅，連帶整個人也開始發紅。
葉蒨文當場取笑GM 完美撞色粉紅背心
最搞笑的是，GM當日穿著粉紅色背心，怕醜到臉紅的程度竟然與衣服顏色完美配合。Sophie見狀忍不住取笑：「同件衫一樣色」，令GM的怕醜程度再度升級。兩人在不能自控地甜笑的情況下完成對望任務，甜度爆標的畫面讓現場氣氛達到高潮。
網民熱捧「GS配」 甜蜜互動成全城話題
事後兩人分別接受製作組訪問，對之前的甜蜜對望回味不已。GM與Sophie的互動不僅包括深情對望，還有眉目傳情、隔空呷醋等情節，讓網民對這對「GS配」的關注度持續高漲。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期