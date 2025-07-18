女神配對計劃｜葉蒨文曾展望甜蜜對望10秒 GM怕醜到全身發紅被取笑撞色「小背心」

《女神配對計劃》第七集將於本周日（20日）播出，備受網民熱捧的「GS配」葉蒨文Sophie與曾展望GM再度成為全場焦點。這次兩人在Dating Camp環節中玩親密遊戲，抽中「不能眨眼對望10秒」任務，結果GM的反應完全出乎意料，怕醜程度令全場爆笑。