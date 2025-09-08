女神配對計劃｜Eddie害羞告白Sophie 內斂深情藏玄機一句「再算啦」網民勁錯愕！

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》今晚（8日）進入結局周，葉蒨文（Sophie）組的內斂型男林堡熙（Eddie）以害羞又認真的姿態訴說心聲，雖然不像GM般甜言蜜語滿溢，但Eddie以簡單生活化的幸福願景和耐人尋味的結語「十年後嘅嘢再算啦」，為告白增添神秘感。這段低調卻真摯的告白能否打動女神？立即細看Eddie的深情攻略！