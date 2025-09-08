女神配對計劃｜Eddie害羞告白Sophie 內斂深情藏玄機一句「再算啦」網民勁錯愕！
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》今晚（8日）進入結局周，葉蒨文（Sophie）組的內斂型男林堡熙（Eddie）以害羞又認真的姿態訴說心聲，雖然不像GM般甜言蜜語滿溢，但Eddie以簡單生活化的幸福願景和耐人尋味的結語「十年後嘅嘢再算啦」，為告白增添神秘感。這段低調卻真摯的告白能否打動女神？立即細看Eddie的深情攻略！
簡單幸福的日常想像
Eddie以I人內斂性格，娓娓道來對幸福的定義：「我覺得幸福唔係好誇張嘅嘢、係啲好生活化、好簡單，好可以持續落去做嘅嘢。」他用平實的語言，勾勒出與Sophie的未來生活藍圖，展現真誠的一面。
共享興趣的探險之旅
Eddie提到與Sophie的共同興趣：「我可以同你一齊打網球、可以帶你打閃避球、可以帶你出海，畀你感受吓我平時喺海入面感受到嘅自由，帶你玩《狼人殺》，想睇吓你做狼嘅樣。」他以具體的活動，表達對二人共同探險的期待，展現細膩的觀察力。
耐人尋味的告白結語
在告白尾聲，Eddie低頭一笑，沉默片刻後說：「十年後嘅嘢再算啦。」這句話充滿玄機，彷彿藏著未盡的心意，讓觀眾對他的真實情感充滿好奇。這段內斂卻真摯的告白，會否成為Sophie心中的一抹驚喜？
預告掀網民熱議 狂估葉蒨文最終情歸何處
隨著壓軸告白預告曝光，立即在網上掀起熱烈討論。大批支持「國民CP」的網民被GM的深情告白和「緣份密碼」甜到暈，紛紛留言力撐：「GM今次冇得輸！」、「聽到起雞皮，太浪漫了！」然而，Eddie一句「再算啦」亦引發海量猜測，有網民認為他故作瀟灑，亦有人覺得他可能另有後著：「呢句說話好有深度，可能係反轉關鍵！」、「I人嘅告白方式，唔可以睇表面！」兩派支持者爭論不休，令葉蒨文的最終選擇成為全城焦點，大家都非常期待大結局的來臨。
