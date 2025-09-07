女神配對計劃｜葉蒨文Sophie被癡情男強攻！收「最浪漫禮物」感動到爆喊：救我！

戀愛真人騷《女神配對計劃》結局篇明晚（8日）進入最後直路，女神葉蒨文（Sophie）竟被參賽勇者林堡熙（Eddie）的超狂告白攻陷！Eddie為圓女神心願，精心炮製一份「不完全4D日本探索之旅」作禮物，令Sophie當場情緒崩潰，全程爆喊不止，更一度激動到要抖大氣兼連嗌兩次救命，場面極度震撼。究竟Eddie準備了甚麼驚天動地的禮物，能讓女神感動到如此失控？