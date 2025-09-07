女神配對計劃｜葉蒨文Sophie被癡情男強攻！收「最浪漫禮物」感動到爆喊：救我！
Eddie超震撼告白 葉蒨文Sophie感動到向後褪
在明晚播出的《女神配對計劃 最後告白》中，最震撼的一幕絕對是Eddie對Sophie的深情表白。由於Sophie曾在節目中透露，與前度拍拖六年半期間從未一同外遊，此事成為她心中一大遺憾。一直將此事記在心上的Eddie，為了圓女神心願，竟秘密準備了一份極具心思的「不完全4D日本探索之旅」，這份禮物的誠意與溫度，瞬間擊潰Sophie的心理防線，讓她感動得淚如雨下，更激動到一度站不穩要向後褪，甚至需要仰天抖大氣平復心情，場面既浪漫又誇張。即使完成拍攝後，Sophie在訪問中重提此事時依然淚流不止，可見其內心所受到的衝擊有多巨大。
葉蒨文Sophie淚崩認證真心：「呢個可能係我收過最浪漫嘅禮物」
對於Eddie這份「癡線」級數的禮物，Sophie坦言完全超乎想像，並以連串金句表達其激動心情：「我冇諗過佢咁癡線，佢傻架佢，好有心咯我覺得份禮物，花好多時間同心力，同埋我見到個誠意，真係好感動嘅…好癲！」她更激動到對著鏡頭求救：「好激動呀，消化唔到，救我！救我呀！」Sophie大讚Eddie是真男人，用實際行動證明誠意，而非空口說白話：「喺節目未有定論前，你咁主動做咗呢件事，我覺得好Man。」她直言這份禮物意義重大，令她感到「好重」，並承認：「呢個可能係我收過最浪漫嘅禮物，多謝你。」
關嘉敏Carman慘遇暴力約會 羅毓儀Yuki掛住玩險忘真愛
另一邊廂，其他女神的約會卻充滿搞笑與無奈。一心想尋找心儀對象「細John」姜卓文的關嘉敏（Carman），中途竟陰差陽錯遇上黃家俊（Matthew），被迫展開一場「活力十足」的約會。Matthew安排了打籃球及打拳等活動，更教Carman自衛術，其中一招「Knock頸」更嚇得Carman眼凸，讓她不禁無奈表示：「點解會咁架？我到底發生咗啲咩事」、「唔浪漫咯！」至於早已心繫林俊其（Kris）的羅毓儀（Yuki），則被另一位勇者謝家豪（Cyrus）的精心佈局所吸引，Cyrus不但準備了精彩的Cosplay，更設計了一連串動漫問答遊戲，讓Yuki完全沉醉其中，玩到樂而忘返，幾乎忘記時間正在倒數，未知她的真命天子Kris會否因此而出局？