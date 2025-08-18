女神配對計劃｜大隻仔阿Him出局雖敗猶榮 林盛斌曾叫對方轉對象 1原因堅決婉拒
《女神配對計劃》昨晚（17日）播出一集集合了求愛勇者真情告白+淘汰兩大重要元素！
葉蒨文狠心篩走一位求愛勇者
與以往不同的是，今次是由女神、非由花生團決定淘汰哪一位組員；由於每位女神只能留低最多兩名組員，故感到沒有勝算的組員可選擇是否調組；經過一輪調配，選擇調組的有T.Max（由羅毓儀組調去梁敏巧組）、醫美太子爺Kenneth（由羅毓儀組調去李芷晴組），葉蒨文及李芷晴則齊齊「爆quota」有三位組員，換言之二人要親手狠心篩走一位求愛勇者，相當殘酷。
Him：我唯一嘅選擇就係Sophie
向來被視為競爭激烈的Sophie組，雖然曾展望GM看似由頭帶到尾，但林澤謙Him及林堡熙Eddie完全沒有退縮，情願被淘汰也要向女神Sophie表忠，Him：「我唔轉組嘅原因係，我唯一嘅選擇就係Sophie」、Eddie：「鍾意就鍾意啦，點會有得轉架呢？」到了被淘汰前一刻，三人爭取機會「最後告白」，當中只有GM成功令Sophie冧爆甜笑，有得留低亦是意料之內；Sophie為GM配戴「進級鏈墜」時，忍不住甜回：「Gm，我冇你符呀真係」，事後Sophie亦坦言只要「對住GM就好想笑」。
Sophie淘汰Him流下不捨之淚
最終Sophie宣布淘汰Him：「我好欣賞我初初撳燈見到嗰個你…好多謝你最後鼓起勇氣同我講你想講嘅嘢」Sophie說畢即為Him除下心動頸鏈，之後終忍不住流下不捨之淚：「除頸鏈嗰吓，我有片段係見番我幫佢戴嗰吓，原來好多嘢都幾入肉幾入腦，我冇諗過係咁大感受」。
大方離場的Him，事後亦有在IG留言：「參加嘅時候記得有一條問題要填：五位女神你想選擇邊個？到個幕打開要選擇嗰一刻，再到最後出Camp前，其實我嘅答案一直都只有一個…多謝你。」「金牌媒人」林盛斌Bob亦有留言，並大讚阿Him夠型夠真心：「我仲記得之前嗰一晚再好清楚咁樣問多你一次，不如轉對象啦，但係你話唔會…雖敗猶榮…真心respect」。
