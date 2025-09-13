《女神配對計劃》結局｜葉蒨文陷2揀1困局爆喊！林盛斌肉緊嗌到聲沙

由林盛斌（Bob）擔任金牌媒人的《女神配對計劃 最後告白》明晚（14日）將迎來大結局，5位女神與7位求愛勇者進行終極配對！根據最新預告，葉蒨文（Sophie）在教堂中陷入兩男之間的抉擇，更激動得當場爆喊，場面極度緊張。在眾人換上純白婚紗與帥氣禮服下，究竟邊位勇者的深情告白能打動芳心，最終又有幾多對CP能夠成功誕生？