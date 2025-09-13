《女神配對計劃》結局｜葉蒨文陷2揀1困局爆喊！林盛斌肉緊嗌到聲沙
明晚大結局教堂終極配對 葉蒨文爆喊林盛斌聲沙
《女神配對計劃》大結局將於明晚播出，所有女神與勇者齊集在佈置浪漫的禮堂中，進行最關鍵的「終極配對」。從官方發布的宣傳照可見，現場氣氛猶如真實婚禮，5位女神葉蒨文、關嘉敏、梁敏巧、羅毓儀及李芷晴均穿上絕美婚紗，而7位勇者亦以帥氣禮服登場，雙方親友更到場見證重要時刻。在媒人林盛斌帶領下，男女雙方在聽完「最後告白」後，必須在十秒內轉向對方才算配對成功。其中，一直備受關注的葉蒨文似乎陷入曾展望（GM）與林堡熙（Eddie）的2揀1困局，更一度哭成淚人，令人相當揪心。而預告中亦見到，當有CP成功配對時，林盛斌竟興奮得瘋狂大叫，甚至出現聲沙狀況，場面非常肉緊！
7大勇者「最後告白」全公開 GM愛宣言硬撼林堡熙
為了讓觀眾率先感受結局的粉紅氣泡，大會額外發布了七位求愛勇者的「最後告白」金句，每句都充滿愛意與誠懇，勢要打動女神芳心。當中葉蒨文的兩位追求者林堡熙與曾展望的告白更是針鋒相對，火藥味濃！林堡熙溫柔地叫她「唔使咁理性」，跟隨內心第一人選；曾展望則以堅定宣言反擊，表示「我可以好肯定咁講…」，留下巨大懸念。其他勇者的告白亦同樣精彩，未知最終哪一位的真情剖白，能成為贏得女神歸的關鍵？
林俊其向羅毓儀：「等我嚟照顧你，你淨係需要做一個開開心心，最純粹嘅你就夠。」
林焌堯向李芷晴：「就算天氣唔好，睇唔到星星，我都會變做一粒星星，永遠喺你旁邊陪伴住你、照亮住你」
劉啟進向梁敏巧：「我係對你有好感，亦都好想繼續認識你、了解你，尤其節目外嘅你」
姜卓文向關嘉敏：「我都好擔心你會點睇我…我希望你知道無論結果係點都好，我都希望你開心，繼續做自己」
黃家俊向關嘉敏：「Carman，我由一開始就係揀咗你…我希望真係大家會做到互補不足」
林堡熙向葉蒨文：「你做呢個選擇時可以輕鬆啲，唔使咁理性架，你個心入面、腦入面第一個人，出現嗰個就係嗰個架喇，唔好畀太大壓力自己」
曾展望向葉蒨文：「我唔想我生活冇咗你，但如果你問我，每次約會我會同你講啲咩呢？我可以好肯定咁講…」