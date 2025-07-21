《女神配對計劃》絕密照流出！羅毓儀隔牌激吻林俊其 網民激動：原地結婚！

戀愛真人騷《女神配對計劃》配對進入白熱化階段！女神葉蒨文今日（21日）突然喺社交網公開多張營會絕密相，相中羅毓儀同林俊其竟然隔住啤牌激吻，而關嘉敏更主動向姜卓文（細John）送上香吻，畫面糖份超標，曖昧氣氛瞬間爆燈！究竟邊一對先係真命天子？