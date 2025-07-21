《女神配對計劃》絕密照流出！羅毓儀隔牌激吻林俊其 網民激動：原地結婚！
廣告
戀愛真人騷《女神配對計劃》配對進入白熱化階段！女神葉蒨文今日（21日）突然喺社交網公開多張營會絕密相，相中羅毓儀同林俊其竟然隔住啤牌激吻，而關嘉敏更主動向姜卓文（細John）送上香吻，畫面糖份超標，曖昧氣氛瞬間爆燈！究竟邊一對先係真命天子？
葉蒨文IG洩絕密相 羅毓儀林俊其隔牌激吻畫面曝光
節目中各對CP嘅進展一直係網民焦點，而葉蒨文今日公開嘅相片就將曖昧氣氛推到最高點！相中可見，羅毓儀同林俊其玩遊戲玩到勁投入，兩人隔住一張啤牌錫錫，對望時更流露出一臉甜蜜，粉紅泡泡滿瀉。另一邊廂，關嘉敏亦相當大膽，除咗同黃家俊（Matthew）面貼面夾啤牌，更主動向另一位求愛勇者姜卓文（細John）獻上香吻，親密程度爆燈！而相片發布者葉蒨文自己就同曾展望拎住匙羹嘟嘴合照，默契十足；梁敏巧則害羞地與劉啟進（Matt）合照，睇嚟經過兩日一夜嘅Camping，各人感情都突飛猛進。
Camping爭同房玩到癲 扯大纜爆肌力爭女神
呢輯絕密相嘅背景，源於日前播出嘅兩日一夜Camping之旅。為咗爭奪同女神同房嘅寶貴機會，一班求愛勇者可謂施展渾身解數，喺扯大纜環節中，個個都出盡力谷到爆肌，希望喺女神面前展現最強一面，務求贏得美人歸。最終表現最好嘅5位勇者成功獲得同女神同房嘅獎勵，亦為呢啲親密互動埋下重要伏線。唔少觀眾睇到都話過程相當肉緊，競爭非常激烈，難怪感情升溫得咁快！
網民洗版狂叫超Sweet 力撐心水CP原地結婚
絕密相一出，即時引爆網民討論區，唔少粉絲都對心水CP嘅超甜互動表示興奮，紛紛留言洗版！有網民激動表示：「最甜蜜的當然係GM & Sophie 啦，每張都充满粉紅泡泡」、「GM & Sophie 萬眾期待」，睇嚟粉絲已經揀定心水人選，投入度極高。亦有網民大讚：「GM&Sophie+Kris同Yuki 😍最愛呢2對，超Sweet」，睇嚟羅毓儀嘅甜蜜互動成功俘虜觀眾。成個留言區都係一片讚好，睇嚟節目組成功製造出多對大受歡迎嘅螢幕情侶，令觀眾非常期待最終配對結果。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期