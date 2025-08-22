《女神配對計劃》再增3猛男踢館！9勇者拍枱反擊 葉蒨文嚇到彈起畫面震撼
踢館者高調挑機搶女神 9勇者秒變盟友拍枱反擊
最新一集《女神配對計劃》上演「那些年，我們一起追的女神」主題，氣氛本應甜蜜，卻因三位神秘踢館者殺到而火藥味十足！三位新挑戰者來者不善，雖然未見真身，但官方以「#健美先生」、「#足球教練」及「#遵守約定」形容，位位身形高大。他們更發表挑釁宣言，有人表明心跡：「永遠不會放棄」，有人更直接挑機：「我今日嚟到呢度，淨係想攻陷一位女神嘅龍門」，氣焰囂張！面對強敵，原本爭個你死我活的9位求愛勇者瞬間團結起來，夾計大力拍枱示威，更激動反擊：「口頭警告」、「直接講缺點」、「夠膽出嚟除」，當中細John（姜卓文）更直接宣戰：「我哋已經ready咗迎接插班生」，誓要嚇退情敵！
葉蒨文無辜被嚇到彈起 直言：似嚇我多啲！
正當9位勇者同仇敵愾，企圖用聲勢嚇退新對手之際，卻發生爆笑意外！由於眾人拍枱的聲音過於巨大且來得太突然，竟然嚇到女神葉蒨文（Sophie）！畫面所見，Sophie整個人被巨響嚇到從座位上彈起，表情驚魂未定，場面極度搞笑。事後她一臉無奈地表示：「好大聲呀，做咩事？」更哭笑不得地直言，覺得勇者們的舉動完全搞錯對象：「我覺得似嚇到我、多過似嚇到嗰三個人！」一場充滿火藥味的對峙，瞬間變成尷尬又有趣的場面，令緊張氣氛緩和不少。
國民CP曾展望葉蒨文甜爆 羅毓儀校服Look獲封真學生妹
雖然有踢館者殺到，但節目亦有甜蜜環節。官方發布多張女神與勇者的校服CP照，當中被譽為「國民CP」的GM（曾展望）與Sophie襯到絕，男方一表人才，女方就小鳥依人，甜度爆燈。而羅毓儀（Yuki）的孖辮校服Look則最有說服力，一現身即引來全場歡呼，Matthew（黃家俊）大讚：「呢個真係學生妹」，同組的Kris（林俊其）更怕醜甜笑話：「嗰吓嘅感覺直情想奔去課室同佢傾偈。」至於Sophie的孖辮學生Look亦獲同組GM及Eddie（林堡熙）認證，大讚是「我見過最靚嘅學生」，不過Sophie就自爆求學時期其實「好嘈同好跩」，反差極大。