《女神配對計劃》再增3猛男踢館！9勇者拍枱反擊 葉蒨文嚇到彈起畫面震撼

戀綜《女神配對計劃》結局前夕風雲變色！節目組今晚（22日）釋出最新預告，驚爆有三名神秘猛男強勢踢館，公然挑機搶女神！原有9位求愛勇者為保地位，竟史無前例聯手，齊齊大力拍枱示威，巨響嚇窒全場，點知鏡頭一轉，葉蒨文（Sophie）竟被嚇到成個彈起，花容失色場面勁尷尬，究竟呢場「小學雞級」戰爭邊個會贏？