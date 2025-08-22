《女神配對計劃》｜3猛男踩場搶女！9勇者聯手拍枱反擊 葉蒨文嚇到彈起勁失儀！
3猛男突襲踢館 9勇者拍枱宣戰
在最新一集《女神配對計劃》中，節目組為製造高潮，竟安排三位神秘踢館者強勢登場，他們一出場即火藥味十足，有人高呼：「我可以做得比佢哋更加好」，更有人直接挑機：「我今日嚟到呢度，淨係想攻面一位女神嘅龍門」，擺明車馬要搶人！面對強敵，原本爭個你死我活的9位求愛勇者，包括GM（曾展望）、細John（姜卓文）等，竟史無前例地團結起來，為捍衛主權，眾人夾計齊齊大力拍枱，並高聲反擊：「口頭警告」、「直接out」、「夠膽出嚟隻揪」，企圖嚇退入侵者。誰知這個「小學雞級別」的宣戰方式，竟然嚇錯對象，女神葉蒨文（Sophie）被突如其來的巨響嚇到整個人從座位上彈起，她驚魂未定地說：「好大聲呀，做咩事，我覺得似嚇到我、多過似嚇到嗰三個人！」，場面極度搞笑又混亂。
國民CP曾展望葉蒨文甜爆合照 羅毓儀校服Look獲激讚
在緊張的踢館戰前，節目亦有甜蜜環節，一眾女神與勇者換上校服，大玩「那些年，我們一起追的女神」主題。官方發布的CP照中，被譽為「國民CP」的GM與葉蒨文（Sophie）合襯指數爆燈，GM一表人才，Sophie則盡顯小鳥依人姿態，甜到漏汁。而另一對CP羅毓儀（Yuki）與林俊其（Kris）則展現「神撞樣」的開心笑臉，襯到絕。當中，Yuki的孖辮校服Look最有說服力，一現身即引來全場歡呼，黃家俊（Matthew）大叫：「呢個真係學生妹」，而同組的Kris更怕醜甜笑謂：「孖辮幾好睇，嗰吓嘅感覺直情想奔去課室同佢傾偈。」至於Sophie的學生Look亦獲同組組員認證，GM大讚：「好清純，我見過最靚嘅學生」，不過Sophie就自爆求學時期其實是個「好嘈同好跩」的我行我素學生，與外表反差極大。
神秘踢館者身份揭秘？#健美先生 #足球教練來者不善
今次突襲的三位踢館者，官方為保持神秘感，未有公開他們的真實面目，僅以三個Hashtag：#健美先生、#足球教練及#遵守約定來提供線索，吊足觀眾胃口。從身形及身高判斷，三位新挑戰者絕非善男信女，而且來者不善，充滿自信的宣言更顯得他們志在必得。有人表明心跡：「永遠不會放棄」，有人更直接向心儀女神進攻，完全無視現有的9位勇者。這場突如其來的「小學雞級別」戰爭，無疑為即將來臨的「最後告白」增添巨大變數，究竟是苦戰已久的求愛勇者能守住女神，還是這三位神秘猛男能後來居上成功奪愛，絕對是本周日晚的最大看點。
現場男士反應超真實 激讚女神靚樣睇到心心眼
五位女神齊齊換上校服，青春可人的模樣即時引爆現場男士們的真實反應，讚美之聲此起彼落。除了羅毓儀（Yuki）的孖辮Look被一致公認為最有說服力，引來全場尖叫外，葉蒨文（Sophie）的清純學生Look亦大獲好評，同組的林堡熙（Eddie）笑言：「諗起學校裏面好鬼多口嘅孖妹組合，（個Look）幾好睇嘅。」而李芷晴（Stephanie）的造型同樣搶眼，獲同組的林焌堯（Jacob）大讚「睇到心心眼」，完全掩飾不住愛慕之情。至於關嘉敏（Carman）與黃家俊（Matthew）的CP照則貫徹鬼馬路線，更拉攏細John（姜卓文）做「第三者」，創意十足，可見女神們的魅力確實沒法擋，難怪會引來踢館者強勢挑戰。