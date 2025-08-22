《女神配對計劃》｜3猛男踩場搶女！9勇者聯手拍枱反擊 葉蒨文嚇到彈起勁失儀！

戀愛真人騷《女神配對計劃》結局前夕驚爆巨變！三名身形健碩的神秘猛男突然踩場挑機，令原本為女神爭風呷醋的9位求愛勇者瞬間槍口一致對外，更激動得聯手大力拍枱反擊，點知巨響竟嚇到女神葉蒨文（Sophie）花容失色成個彈起，場面一度失控！究竟呢班過江龍係何方神聖，竟能引發如此大混亂？