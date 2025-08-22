《女神配對計劃》結局前突變！3神秘猛男踩場搶女神 9男團結拍枱反擊竟嚇到葉蒨文花容失色！

戀綜《女神配對計劃》結局前夕風雲變色！今日（22日）官方釋出最新預告，驚爆有三名神秘猛男踩場踢館，公然挑機搶女神！原本鬥到你死我活的9位求愛勇者竟瞬間團結，齊齊大力拍枱示威，點知巨響嚇到女神葉蒨文（Sophie）成個彈起，場面極度混亂又搞笑，究竟呢三位猛男係何方神聖？