《女神配對計劃》結局前突變！3神秘猛男踩場搶女神 9男團結拍枱反擊竟嚇到葉蒨文花容失色！
3神秘猛男突襲踩場 9勇者秒變兄弟聯手反擊
為迎接本周日（24日）晚播出的最後一集，《女神配對計劃》製作組竟安排三位神秘踢館者殺入，來者不善！三位猛男身形高大，一登場就火藥味十足，有人高呼：「我可以做得比佢哋更加好」，更有人直接挑機：「我今日嚟到呢度，淨係想攻陷一位女神嘅龍門」，擺明車馬要搶人！面對強敵，原本互相競爭的9位求愛勇者瞬間槍口一致對外，變得勁團結，更夾計齊齊大力拍枱，企圖嚇退踢館者，並大聲反擊：「口頭警告」、「夠膽出嚟隻揪」，當中細John（姜卓文）更直接宣戰：「我哋已經ready咗迎接插班生。」場面一觸即發！
葉蒨文Sophie被巨響嚇到彈起 驚呼：似嚇我多啲！
正當大家以為9位勇者嘅聯合反擊會嚇窒踢館者之際，最意想不到嘅畫面出現了！由於拍枱聲實在太大太突然，全場最受驚嘅竟然係女神葉蒨文（Sophie）！從畫面可見，Sophie被巨響嚇到成個人彈起，花容失色，場面極之搞笑。事後佢一臉無奈咁講：「好大聲呀，做咩事，我覺得似嚇到我、多過似嚇到嗰三個人！」呢個意外嘅小插曲，令原本緊張嘅對峙氣氛瞬間變得輕鬆，亦睇得出9位男士雖然想保護女神，但方法似乎太「小學雞」，認真令人哭笑不得。
回帶校服Look甜爆CP照 羅毓儀Yuki學生妹Look全場尖叫
今集以「那些年，我們一起追的女神」為主題，一眾女神與勇者都換上校服Look，青春感爆燈！官方發布嘅CP照亦甜到漏，當中被譽為「國民CP」嘅GM（曾展望）與Sophie繼續合襯，Sophie小鳥依人嘅模樣羨煞旁人；而Carman（關嘉敏）與Matthew（黃家俊）則貫徹鬼馬路線，更拉埋細John做「第三者」，創意十足！講到最搶鏡嘅校服Look，非羅毓儀（Yuki）莫屬，佢以孖辮造型現身即時引發全場尖叫，Matthew都忍唔住大讚：「呢個真係學生妹」，而同組嘅Kris（林俊其）更怕醜甜笑話：「嗰吓嘅感覺直情想奔去課室同佢傾偈。」Yuki同Kris嘅開心笑容更被指「神撞樣」，CP感滿瀉！
網民熱議踢館者真身 勁撐國民CP：GM同Sophie唔可以拆！
節目預告一出，即時引爆網民熱烈討論！大家對三位踢館者嘅身份（#健美先生、#足球教練、#遵守約定）大感好奇，紛紛競猜邊位女神會係佢哋嘅目標。不過更多網民將焦點放喺原有嘅CP組合上，留言力撐心水配對：「GM同Sophie呢對國民CP一定要鎖死！」、「Yuki同Kris個笑容真係神同步，好襯！」、「9個男仔終於團結一次，有啲熱血喎！」、「最搞笑係嚇親Sophie，睇到我笑咗出聲！希望踢館者唔好拆散任何一對啦！」睇嚟觀眾已經對現有嘅CP投入咗真感情，踢館者想成功搶人，絕對唔係一件易事！