《女神配對計劃》驚爆3猛男踢館！9勇者拍枱反擊 葉蒨文嚇到彈起畫面勁震撼
在最新一集預告中，三位身形健碩的神秘踢館者來者不善，一登場即火藥味十足，有人高呼：「我可以做得比佢哋更加好」，更有人直接挑機：「我今日嚟到呢度，淨係想攻一位女神嘅龍門」，擺明車馬要搶人。面對強敵，原本互相競爭的9位求愛勇者瞬間槍口一致對外，變得異常團結。為展示實力，他們更夾計齊齊大力拍枱，並高聲反擊：「口警告告」、「直接缺點點」，氣勢洶洶。不過，這個團結的示威行動卻帶來意想不到的後果，巨大的拍枱聲竟把女神葉蒨文（Sophie）嚇得整個人從座位上彈起，她驚魂未定地說：「好大聲呀，做咩事，我覺得似嚇到我、多過似嚇到嗰三個人！」，場面搞笑又震撼。
羅毓儀孖辮Look獲激讚 林俊其甜笑：想同佢傾偈
在緊張對決前，節目安排了一場「那些年，我們一起追的女神」校服派對，讓氣氛稍為緩和。官方發布的CP照中，被譽為「國民CP」的曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）依然合襯度爆燈，而關嘉敏（Carman）與黃家俊（Matthew）則繼續鬼馬，更拉攏細John（姜卓文）做「第三者」合照，創意十足。在眾女神中，羅毓儀（Yuki）的孖辮學生Look最有說服力，引來全場歡呼，Matthew大讚：「呢個真係學生妹」，而同組的林俊其（Kris）更是含羞答答甜笑謂：「孖辮幾好睇，嗰吓嘅感覺直情想奔去課室同佢傾偈。」另一女神Sophie的孖-辮Look亦獲組員認證，但她自爆求學時期其實「好嘈同好跩」，與乖乖女形象大有反差。
踢館者身份神秘曝光 健美先生足球教練來者不善
為保持神秘感，官方宣傳對三位踢館者的身份保密到家，僅以三個Hashtag：#健美先生、#足球教練及#遵守約定來提供線索。從預告片可見，三位踢館者無論身形及身高都相當出眾，而且極具攻擊性，絕非善男信女。他們一出場就發表宣戰宣言，有人自信表示：「永遠不會放棄」，有人更直接表明目標，誓要奪得心儀女神的芳心。這三位神秘人的強勢介入，無疑為即將到來的《女神配對計劃 最後告白》增添了巨大變數，勢必動搖原有勇者們的地位，一場女神爭奪戰一觸即發。
國民CP曾展望葉蒨文遇考驗 網民憂心結局大洗牌
三位強勢踢館者的空降，無疑為節目結局投下震撼彈，令最終配對結果變得極度難測。一直被外界睇好、獲封「國民CP」的曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie），感情將面臨前所未有的考驗。而羅毓儀（Yuki）與林俊其（Kris）、關嘉敏（Carman）與黃家俊（Matthew）等發展漸趨穩定的組合，亦同樣受到巨大衝擊。這個在最後關頭的突發安排，意味著將於9月8日起播出的《女神配對計劃 最後告白》將會更加緊張刺激，究竟哪一對CP能經得起考驗走到最後，抑或有女神會被新來的猛男打動而令結局大洗牌，絕對是今季最大懸念！