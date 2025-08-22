《女神配對計劃》驚爆3猛男踢館！9勇者拍枱反擊 葉蒨文嚇到彈起畫面勁震撼

無綫熱播戀綜《女神配對計劃》結局前夕驚爆大混戰！官方最新預告中，三名神秘猛男高調踩場，公然挑機9位求愛勇者，引爆「小學雞級別」戰爭！9位勇者為保護女神，史無前例地聯手大力拍枱反擊，企圖嚇退對手，點知巨響竟嚇到女神葉蒨文（Sophie）成個彈起，場面一度失控，究竟這三位踢館者是何方神聖，竟引發如此戲劇性場面？