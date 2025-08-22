《女神配對計劃》驚爆3猛男踩場！9子聯手反擊 葉蒨文Sophie突被嚇到彈起勁失儀！
3猛男突襲踢館 9子拍枱反擊嚇親女神
節目最新一集上演「那些年，我們一起追的女神」主題，氣氛本來相當甜蜜，豈料3位神秘踢館者突然殺到，更來者不善！有人高呼：「我可以做得比佢哋更加好」，亦有人直接挑機：「我今日嚟到呢度，淨係想攻面一位女神嘅龍門」，火藥味極濃。面對強敵，原本爭個你死我活的9位求愛勇者瞬間槍口一致對外，不但互相力撐，更夾計齊齊大力拍枱，企圖嚇退對手，細John（姜卓文）更直接宣戰：「我哋已經 ready 咗插班插班生。」不過，呢個霸氣舉動竟然擺烏龍，巨響反而嚇親女神葉蒨文（Sophie），令佢成個人嚇到彈起，花容失色慘叫：「好大聲呀，做咩事，我覺得似嚇到我、多最似嚇到嗰三個人！」，場面極之搞笑又混亂。
羅毓儀Yuki校服Look全場尖叫 Kris甜笑：想同佢傾偈
在踢館者殺到前，節目安排眾人換上校服大玩青春回憶。五位女神之中，以羅毓儀（Yuki）的孖辮校服Look最有說服力，一現身即引來全場尖叫，Matthew（黃家俊）都忍唔住大叫：「呢個真係學生妹」！而與Yuki配對的Kris（林俊其）見到女神的可愛模樣，更是怕醜甜笑，直言：「孖辮幾好睇，嗰吓嘅感覺直情想奔去課室同佢傾偈。」官方發布的CP照中，Yuki與Kris更展現出「神撞樣」的開心笑臉，被指襯到絕。至於另一位女神葉蒨文（Sophie）的孖辮學生Look亦獲同組成員一致認證，不過Sophie就自爆求學時期並非乖乖女：「學生時有啲我行我素，都好嘈同好跩吓。」
關嘉敏CP照花臣多多 細John亂入變第三者
官方亦發布了多組甜度爆燈的CP照，當中以被譽為「國民CP」的GM（曾展望）與Sophie（葉蒨文）合照最合襯，GM一表人才，Sophie則小鳥依人，畫面唯美。不過要數最鬼馬的，一定是關嘉敏（Carman）與Matthew（黃家俊）的一對，兩人繼續大玩鬼馬路線，其中一張相更拉埋同組的細John（姜卓文）做「第三者」，表情趣怪，花臣多多！其餘CP組合包括李芷晴（Stephanie）與Jacob（林焌堯）、梁敏巧（Maggie）與Matt（劉啟進），在踢館者出現前，各對CP都沉浸在甜蜜氣氛中，未知這場突如其來的「小學雞級別」戰爭，會否為最終配對結果帶來驚人變數。