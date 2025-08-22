《女神配對計劃》驚爆3猛男踩場！9子聯手反擊 葉蒨文Sophie突被嚇到彈起勁失儀！

戀愛真人騷《女神配對計劃》最新一集劇情超展開！面對3位神秘猛男強勢踢館，9位求愛勇者竟罕有地團結一致，大力拍枱反擊，點知巨響竟嚇到女神葉蒨文（Sophie）成個彈起，場面極度尷尬！究竟呢班殺氣騰騰嘅踢館者係何方神聖，會否威脅到元祖級CP？