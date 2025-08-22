《女神配對計劃》驚爆3猛男踢館！9勇者聯手反擊嚇到葉蒨文彈起 畫面勁震撼
《女神配對計劃》9勇者聯手宣戰 拍枱巨響嚇親葉蒨文
最新一集《女神配對計劃》上演「那些年，我們一起追的女神」主題，氣氛本應甜蜜，卻因三位踢館者殺到而突變MMA現場！面對強敵，原本爭個你死我活的9位求愛勇者，包括曾展望（GM）、林俊其（Kris）等，瞬間變得勁團結，一致對外。他們更夾計齊齊大力拍枱，企圖嚇退踢館者，並配以火藥味十足的反擊口號：「警告你」、「你係缺點」、「你係小三」、「夠膽出嚟除」，當中細John（姜卓文）更擺明車馬宣戰：「我哋已經ready咗迎接插班生。」搞笑的是，由於拍枱聲太大太突然，最終被嚇窒的竟然是女神葉蒨文（Sophie），她嚇到整個人從座位上彈起，事後驚魂未定表示：「好大聲呀，做咩事，我覺得似嚇到我、多過似嚇到嗰三個人！」
3猛男踢館者來者不善 高呼搶女神：永遠不會放棄
為保持神秘感，官方宣傳對三位踢館者的真正身份保密到家，只用三個Hashtag暗示其背景：#健美先生、#足球教練及#遵守約定。雖然未見樣，但三位踢館者絕對是來者不善，一登場就發表極具挑釁性的宣言。有人自信高呼：「我可以做得比佢哋更加好」、有人更直接向心儀女神出擊：「我今日嚟到呢度，淨係想攻陷一位女神嘅龍門」，亦有人表明心跡：「永遠不會放棄」。三位猛男無論身形定身高都相當有睇頭，加上毫不客氣的態度，明顯是衝着破壞現有配對而來，為最後的告白周掀起一場腥風血雨，勢必威脅到一眾苦戰已久的求愛勇者。
羅毓儀孖辮Look全場瘋狂 曾展望大讚葉蒨文：最靚學生
在激烈混戰之前，節目亦有溫馨甜蜜的校園時光。五位女神葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、關嘉敏（Carman）、羅毓儀（Yuki）、梁敏巧（Maggie）齊齊換上青春校服Look，當中以Yuki的孖辮造型最為驚艷，一現身即引來全場男女瘋狂歡呼，Matthew更大叫：「呢個真係學生妹」！同組的Kris亦含羞答答甜笑謂：「孖辮幾好睇，嗰吓嘅感覺直情想奔去課室同佢傾偈。」至於Sophie的孖辮學生Look同樣獲得組員一致認證，GM大讚：「我見過最靚嘅學生」，Eddie亦話：「諗起學校裏面好鬼多嘢講嘅孖妹組合。」Sophie則自爆求學時期並非乖乖女：「學生時有啲我行我素，都好嘈同好跩吓。」
國民CP曾展望葉蒨文襯到絕 關嘉敏鬼馬合照驚見第三者
官方亦率先發布了多張甜度爆燈的CP照，當中被譽為「國民CP」的GM與Sophie合襯指數爆燈，男方一表人才，女方就小鳥依人，畫面極之和諧。而羅毓儀（Yuki）與林俊其（Kris）則展現了「神撞樣」的開心笑臉，襯到絕。不過最搶鏡的要數關嘉敏（Carman）與黃家俊（Matthew）的鬼馬合照，兩人繼續大玩花臣，其中一張更特別加插同組的細John做「第三者」，畫面相當搞笑。然而，隨着三位神秘踢館者的強勢介入，這些看似穩定的CP組合隨時面臨重新洗牌的危機，令最終配對結果更添變數！