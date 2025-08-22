《女神配對計劃》驚爆3猛男踢館！9勇者聯手反擊嚇到葉蒨文彈起 畫面勁震撼

戀愛真人騷《女神配對計劃》結局前夕竟然爆發大混戰！官方今晚（22日）釋出最新一集預告，三位神秘猛男踢館者突然殺入，更公然向9位求愛勇者挑機搶女神，令現場火藥味極濃。9位勇者為保地位，史無前例聯手反擊，更激動拍枱宣示主權，點知巨響竟然嚇到女神葉蒨文（Sophie）成個彈起，場面極度混亂又搞笑，究竟三位新挑戰者係何方神聖？