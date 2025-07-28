女神配對計劃｜32歲葉蒨文大爆在GM面前卸下強勢形象：好似我變咗小女孩
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在最新一集《女神配對計劃》的Dating Camp環節中，葉蒨文（Sophie）與GM（曾展望）再次上演甜蜜互動，被要求進行「鼻尖碰鼻尖10秒」的遊戲，緊張到數次中斷，現場氣氛瞬間被粉紅色氣球環繞。葉蒨文坦言，在GM面前總會變得不像平時那樣強勢，甚至冧到像小女孩一樣。
愛情讓人變得毫無招架 每個小動作都令人臉紅心跳
Sophie事後受訪時笑言GM的調皮令自己完全失控，經常因為對方一個微笑或動作而變得小鹿亂撞。GM更不諱言自己想將10秒親密變成「10日」，逗得Sophie不停掩嘴大笑，全場氣氛High爆。
葉蒨文隔空「質問」GM：「GM你也太鬼馬了吧！是不是呀，GM？！」她笑稱在GM面前無法保持平日的強勢形象：「不知為何，GM的調皮讓我好像變成了小女孩！」還展現出少女般的甜蜜神情，彷彿被GM的魅力徹底俘虜。
閨密團神助攻互踢爆 葉蒨文戀愛細節全公開
當晚，五位女神的閨密團積極參與起哄，並輪流爆料葉蒨文最愛戀愛話題，還指她最鍾意「Bad boy」和「細眼」型男，讓全場歡笑聲不斷。閨密不但全知Sophie的戀愛史，更把現場氣氛推到最高點。
真情剖白六年戀愛 遺憾未能共赴夢想之旅
葉蒨文在IG自白自己六年未曾外遊，全因與前度未能如願同遊日本，多年期望落空終釋懷。她感慨陪伴並堅持對方多年卻只能獨自釋懷，也深知分開並非任何一方之錯，只是無法一起實現那些甜蜜夢想。這段話不禁讓不少網民動容。
未來期盼重新追尋浪漫 Sophie訂下戀愛新約定
Sophie分享，未來如再拍拖，必定要與男朋友完成「日本之旅」、「和服體驗」、「環球影城冒險」和「拍下美好回憶」四大清單，不再讓遺憾繼續。她期待愛情不只浪漫，更是自我成長和圓夢的旅程。
Eddie細心攻勢大爆發 Sophie動心瞬間
除了GM，Eddie今集亦因主動為Sophie斟水、安排座位及細心互動，獲得女神及所有人一致讚好。Sophie坦言感受到對方的誠意和專注，亦認為兩位男生間競爭帶來不少感動細節，令她對未來戀愛充滿期待。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期