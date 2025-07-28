女神配對計劃｜32歲葉蒨文大爆在GM面前卸下強勢形象：好似我變咗小女孩

在最新一集《女神配對計劃》的Dating Camp環節中，葉蒨文（Sophie）與GM（曾展望）再次上演甜蜜互動，被要求進行「鼻尖碰鼻尖10秒」的遊戲，緊張到數次中斷，現場氣氛瞬間被粉紅色氣球環繞。葉蒨文坦言，在GM面前總會變得不像平時那樣強勢，甚至冧到像小女孩一樣。