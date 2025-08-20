《女神配對計劃》葉蒨文心疼Eddie狂找電話三小時 GM被誤會唔積極？

《女神配對計劃》第11集於日前（17日）播出，迎來Camping篇的精彩大結局！今集女神們接到搞亂任務，需「整蠱」男嘉賓以考驗他們的關心程度。其中，葉蒨文（Sophie）要假裝遺失電話，挑戰男嘉賓的應對表現，掀起不少話題！