《女神配對計劃》葉蒨文心疼Eddie狂找電話三小時 GM被誤會唔積極？
《女神配對計劃》第11集於日前（17日）播出，迎來Camping篇的精彩大結局！今集女神們接到搞亂任務，需「整蠱」男嘉賓以考驗他們的關心程度。其中，葉蒨文（Sophie）要假裝遺失電話，挑戰男嘉賓的應對表現，掀起不少話題！
Sophie社交網互動：真誠回應觀眾
Sophie一如既往在節目播出後在社交網與粉絲互動，進行「你問我答」，真誠回應觀眾對今集的疑問。不少網民留意到Sophie似乎對林堡熙（Eddie）表現出更多心疼，相比之下對曾展望（GM）略顯冷淡，甚至有觀眾為GM抱不平，留言表示：「其實GM好努力咁幫你搵電話，只不過佢唔喺你身邊，所以你先覺得佢唔太積極，希望你唔好覺得佢冇幫你搵過。」
澄清誤會：Sophie解釋對GM看法
對此，Sophie耐心解釋，澄清自己並無怪責GM之意：「其實呢，嗰陣時節目組冇剪接出嚟，佢話幫我搵之後呢，係打咗好多個電話都搵唔到佢，問唔到個情況，所以我先會話一夜夫妻百二蚊，咁同埋其實我都係講笑，我冇好怪責佢嘅。」
對Eddie內疚：付出最多努力
不過，Sophie坦言對Eddie確實感到特別內疚，透露他為找電話付出了最多努力：「因為佢係唯一一個搵咗三粒鐘嘅人，其他嘅人都有去玩去休息，但係佢冇。鏡頭見唔到佢，佢都係照樣搵，佢最後係攰到喺化妝間瞓着咗。如果唔係我拍醒佢，佢都唔知要開始拍營火晚會。」
談到為何覺得GM對「整蠱」任務不感意外，Sophie進一步解釋：「因為其他男嘉賓休息時間聚集埋一齊嘅時候，都有同大家分享佢哋覺得係假呢樣嘢，佢個人又比較痛大家能夠打成一片。咁Eddie個人又比較自己坐埋一邊比較靜，可能冇同任何人討論過，所以當下就會有呢個感受。」Sophie的真誠回應引來網民熱議，有人讚她坦白，亦有人期待後續節目中各人的互動會否有新火花！
圖片來源：葉蒨文Sophie IG資料或影片來源：原文刊於新假期