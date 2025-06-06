女神配對計劃｜葉蒨文自稱冇試過暗戀人 大騷進擊身材自爆擇偶條件！

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全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，由有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob），與「星級花生團」攜手為無綫五大女神（排名不分先後）梁敏巧（Maggie）、葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie/Step）、關嘉敏（Carman），及羅毓儀（Yuki）公開招親搵男友，節目將於本周日（8日）晚九點翡翠台正式首播。

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葉蒨文自稱冇試過暗戀人

《女神》第一集「初見」篇，將會公開五大女神的拍拖次數及單身時間，至於Sophie則大拋自信Bite：「我冇試過暗戀人，我每次鍾意嗰個男仔，佢都會鍾意我。」

女神配對計劃 葉蒨文 Sophie則大拋自信Bite：「我冇試過暗戀人，我每次鍾意嗰個男仔，佢都會鍾意我。」（圖片來源：TVB）
Sophie則大拋自信Bite：「我冇試過暗戀人，我每次鍾意嗰個男仔，佢都會鍾意我。」（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 葉蒨文 Sophie則大拋自信Bite：「我冇試過暗戀人，我每次鍾意嗰個男仔，佢都會鍾意我。」（圖片來源：TVB）
Sophie則大拋自信Bite：「我冇試過暗戀人，我每次鍾意嗰個男仔，佢都會鍾意我。」（圖片來源：TVB）

單身後首登戀綜 期待真實火花

早前宣布恢復單身的Sophie，隨即獲邀與關嘉敏、羅毓儀等人參與無綫新節目《女神配對計劃》。節目預計月底開拍，她笑言多謝公司給予她機會正式認識異性，並提到監製希望保留參與者的真實反應，因此目前細節尚未得知。她表示曾觀看韓國《單身即地獄》，見到男女配同房的安排讓她感到有些緊張，但她自認性格愛玩又頑皮，即使未能覓得另一半，能結識不同行業及國籍的朋友也覺得有趣。

女神配對計劃 葉蒨文 去年台慶，葉蒨文好細心幫《愛回家》阿Mike曾展望整蝴蝶結，真係好有CP感！（圖片來源：IG@sophieysm）
去年台慶，葉蒨文好細心幫《愛回家》阿Mike曾展望整蝴蝶結，真係好有CP感！（圖片來源：IG@sophieysm）

擇偶重心不在外表 接受不完美

談及擇偶標準，外形出眾的Sophie表示對另一半的外貌要求不高，唯一偏好是對方眼睛細小。她坦言外界認定的俊美男子並非她的菜，對方無需擁有六塊腹肌，甚至有肚腩也無妨。她認為人生在世應注重體驗，適度的吃喝玩樂不可或缺，若另一半每日只吃雞胸肉健身，生活過於單調，她無法接受。她希望伴侶不必過分克制自己，因為人有七情六欲才是自然。

女神配對計劃 葉蒨文 葉蒨文最近好活躍，已拍片為節目《女神配對計劃》宣傳，公開招親！（圖片來源：IG@TVBCOMHK）
葉蒨文最近好活躍，已拍片為節目《女神配對計劃》宣傳，公開招親！（圖片來源：IG@TVBCOMHK）

富二代追求不斷 盼尋貼地良人

曾在英國留學的Sophie大方透露，追求者從未間斷，其中不乏富二代，但她始終未被打動。她表示家境優渥的人容易有王子病，她更希望找一個貼地的伴侶，對身邊人多一份關愛，並願意為感情付出，這樣關係才能長久。她坦言不欣賞事業野心過強或過分追逐金錢的對象，理想生活只需安穩，不求奢華，只要對方顧家即可。

生育壓力迫近 考慮雪卵計畫

32歲的Sophie坦言自己已接近生育的關鍵時刻，但不願為了結婚而勉強。她表示可能最終無法趕及生育，又擔心會因此終生後悔。在朋友建議下，她正在考慮是否需要冷凍卵子，並透露理想中希望擁有兩個孩子。她在人生規劃與感情追求間尋求平衡，展現真摯的一面。

女神配對計劃 葉蒨文 32歲的Sophie坦言自己已接近生育的關鍵時刻，但不願為了結婚而勉強。（圖片來源：IG@sophieysm）
32歲的Sophie坦言自己已接近生育的關鍵時刻，但不願為了結婚而勉強。（圖片來源：IG@sophieysm）
女神配對計劃 葉蒨文 《女神配對計劃》（圖片來源：IG@sophieysm）
《女神配對計劃》（圖片來源：IG@sophieysm）
女神配對計劃 葉蒨文 （圖片來源：IG@sophieysm）
（圖片來源：IG@sophieysm）
女神配對計劃 葉蒨文 葉蒨文騷美腿一向有經驗！（圖片來源：IG@sophieysm）
葉蒨文騷美腿一向有經驗！（圖片來源：IG@sophieysm）
女神配對計劃 葉蒨文 （圖片來源：IG@sophieysm）
（圖片來源：IG@sophieysm）

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圖片來源：TVB、IG@sophieysm、IG@TVBCOMHK資料或影片來源：原文刊於新假期

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