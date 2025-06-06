女神配對計劃｜葉蒨文自稱冇試過暗戀人 大騷進擊身材自爆擇偶條件！

全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，由有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob），與「星級花生團」攜手為無綫五大女神（排名不分先後）梁敏巧（Maggie）、葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie/Step）、關嘉敏（Carman），及羅毓儀（Yuki）公開招親搵男友，節目將於本周日（8日）晚九點翡翠台正式首播。