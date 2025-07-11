女神配對計劃｜關嘉敏自爆四年冇拍拖 大爆與姜卓文發展進度：淨係好純情
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關嘉敏昨日出席了CineArt MegaBox戲院的開幕禮，並參加了開幕電影《超人》的放映活動。在接受訪問時，她大爆有關《女神配對計劃》與姜大衞兒子姜卓文（細John）現時發展進度！
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關嘉敏自爆四年冇拍拖
關嘉敏透露自己已經四年沒有拍拖，並在談及與姜卓文的關係時表示，兩人目前沒有約會，但私下有保持聯絡。「都係以工作為主，點算呀？」她對於姜卓文的烹飪技術表示出了濃厚的興趣，並希望有機會品嚐他的手藝。「因為節目組叫我哋盡量唔好同啲男嘉賓見面，所以我哋就好乖同其他參賽者都冇見面，都淨係喺IG嗰度message。」
大爆與姜卓文發展進度：淨係好純情
她透露目前與姜卓文的關係仍處於非常單純的階段，「淨係好純情」還未發展到曖昧地步。她表示自己並不感到孤單，並認為參加節目是學習戀愛感覺的絕佳機會。她說自己不太覺得寂寞，但不知道如何談戀愛，這個節目正好讓她學會了戀愛的感覺。她希望未來伴侶擅長攝影，這樣可以一起拍攝唯美又時尚的情侶照片，打造屬於兩人的漂亮回憶。
關嘉敏人氣大增多job接
關嘉敏在談到自己的工作時表示，參加真人秀節目後，她的知名度提高，並帶來了更多的工作機會：「節目完咗之後就多咗啲MC嘅工作，旅遊節目同埋綜藝節目嘅主持，總之係玩得開心嘅，我都想做。」
她提到自己曾經的收入很低，但現在不再以金錢來衡量自己的工作價值。「我覺得唔可以咁樣衡量，但有好多工作類型俾我再去嘗試，又唔可以用錢去衡量。」她也分享了自己對於家庭責任的看法，表示現在能夠給家用感到非常開心。「係呀，好開心！因為之前俾唔到家用，但而家終於可以俾到，我本身由細到大都有理財嘅習慣，冇話儲幾多錢，希望有舒服嘅生活同埋可以養到屋企人。」她坦承自己不擅長投資股票。
圖片來源：TVB、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期