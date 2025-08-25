女神配對計劃｜GM用心記住葉蒨文1句話勁加分！網民大讚：抵你追到女神
廣告
昨晚（24日）播出的無綫戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》爆出驚人笑料，曾展望（GM）在節目中再次打動女神Sophie嘅心，在問答比賽中嘅1個舉動勁加分！
GM用心記住Sophie每句話勁加分！
本集還有一個亮點，就是看似不在乎的GM，原來有用心記住Sophie在節目中說過的話，而且還要比出名細心又暖男的Eddie記得還要清楚。事緣其中一條問題：「你嘅女神有冇喺學生時期暗戀過人」。GM一嘢答中Sophie沒有暗戀過人，當被問到為何這麼有信心時，GM即背出Sophie在《女神配對計劃》中的其中一句金句：「佢節目（自己）講嘅，佢話我鍾意嘅都一定鍾意我，我從來冇試過暗戀人。」網民大讚GM好記性：「抵你追到女神」
網民洗版激讚笑料十足
昨晚一集播出後，網民反應極之熱烈，紛紛湧入討論區留言，一面倒大讚節目組安排的環節充滿驚喜和笑料，成功製造出火花。不少觀眾認為嘉賓們穿上校服玩遊戲的設定十分有趣，互動亦相當自然。網民留言節錄如下：「今集真係算好笑，有睇頭火花，睇得出節目組係用心諗呢個節目」、「呢個game又幾好玩幾特別」、「問題好多估佢唔到」。
葉蒨文自稱冇試過暗戀人
《女神》第一集「初見」篇，將會公開五大女神的拍拖次數及單身時間，至於Sophie則大拋自信Bite：「我冇試過暗戀人，我每次鍾意嗰個男仔，佢都會鍾意我。」
羅毓儀身高成焦點自爆：「我六年都冇換過條裙」
昨晚節目除了關嘉敏的貼紙相外，另一位女神羅毓儀（Yuki）亦成為搞笑擔當。當話題談及Carman因長得高，成績表上經常有「條裙經常過短」的評語時，主持林盛斌（Bob）立即將矛頭指向身形嬌小的Yuki。被取笑的Yuki即時擺出「苦主」表情，而當Carman表示「每年都會畀人捉裙短」時，Yuki更放飛自我，爆出一句：「我六年都冇換過條裙。」令全場笑翻，網民亦大讚她反應快又啜核。此外，Yuki透露小時候曾想做考古學家，竟被男嘉賓GM指志願很「Kam」，讓她再度「苦主」上身作狀抗議，為節目增添大量笑料。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期