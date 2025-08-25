女神配對計劃｜關嘉敏校園戀事爆料 曾被5男狂追！「古惑貼紙相」引發全網翻車

昨晚播出的《女神配對計劃》第12集，節目以「女神過去常識問答比賽」為主題，揭開女神們的校園秘密！關嘉敏（Carman）的往事尤為精彩，原來她學生時代超受歡迎，高峰期竟有超過5名男生同時追求，惹起網友熱議過去戀愛史！