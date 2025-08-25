女神配對計劃｜關嘉敏校園戀事爆料 曾被5男狂追！「古惑貼紙相」引發全網翻車

最新娛聞
東方新地

廣告

昨晚播出的《女神配對計劃》第12集，節目以「女神過去常識問答比賽」為主題，揭開女神們的校園秘密！關嘉敏（Carman）的往事尤為精彩，原來她學生時代超受歡迎，高峰期竟有超過5名男生同時追求，惹起網友熱議過去戀愛史！

關嘉敏學生時代係搶手貨！

Carman的戀愛往事尤為精彩，原來她學生時代超受歡迎，高峰期竟有超過5名男生同時追求，她透露當時有隔離學校、高年級師兄仲有同班同學！

更爆笑的是，她的成績表評語寫著「校裙經常過短，需嚴格注意長度」，Carman急忙澄清：「我冇剪裙，條裙本身就係咁短！」她還被揭因接駁頭髮需見家長，惹來全場笑聲。

女神配對計劃 關嘉敏 Carman高峰期竟有超過5名男生同時追求，她透露當時有隔離學校、高年級師兄仲有同班同學！（圖片來源：TVB）
Carman高峰期竟有超過5名男生同時追求，她透露當時有隔離學校、高年級師兄仲有同班同學！（圖片來源：TVB）

關嘉敏「古惑貼紙相」引發全網翻車有圖有真相

昨晚仲有一個笑位，在個人專屬題中，Carman提供了一張中學時期與女同學影的貼紙相，細John及Matthew需要估中右邊或是左邊的人是Carman。照片一出，Matthew與細John即陷入迷思，Matthew投晒降：「我睇咗好耐，因為我覺得哩兩個都唔似Carman。」由於橫睇掂睇右手邊的更像Carman，Matthew、細John甚至九成半網民都覺得右邊的是Carman，所以當Carman表示答案是左邊時，除了現場所有人、就連家庭觀眾亦覺得匪夷所思。眼見自己零支持者，Carman忍不住質問組員：「你哋咩反應嚟架？」細John唔識死回應：「就係右手邊嗰個似你好多咯！」事後細John繼續表示對答案難以置信：「右手邊嗰個連個Jawline都似埋。」

事後Carman接受訪問時，笑言當她將照片交給編審作為題目時，連編審亦猛問：「呢個係咪你嚟㗎？」Carman更自爆中學時期有八個好姊妹，九人一起剪了同一個蔭：「我哋呢班中學同學開咗個group叫做『中殼』，全部個頭都係成個殼咁樣㗎，所以呢好多人都話我哋9個好似樣。」、「我屋企人都知道我哋9個女仔好friend ，跟住成日都話我哋個頭點解要一模一樣，着衫又好似一模一樣咁。」

因收藏貼紙相被取笑是「垃圾婆」

談到有網民稱讚她將陳年貼紙相保存得很好，Carman笑言：「我特登用個盒裝住㗎，你知啦嗰陣時冇乜錢，我哋影貼紙相要夾錢㗎，所以每一張都好珍而重之、會過晒膠特登砌到靚靚咁。嗰時影咗成大疊，我就特登搵個盒裝住，每次執嘢時候見到都好有回憶。」Carman續指因而被母親取笑是「垃圾婆」：「佢話我成日收埋晒啲無謂嘢，我連人哋俾我啲情信上堂傳紙仔嗰啲紙都收起晒。」

女神配對計劃 關嘉敏 關嘉敏學生時代超受歡迎！（圖片來源：TVB）
關嘉敏學生時代超受歡迎！（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 關嘉敏 昨晚仲有一個笑位，在個人專屬題中，Carman提供了一張中學時期與女同學影的貼紙相，細John及Matthew需要估中右邊或是左邊的人是Carman。（圖片來源：TVB）
昨晚仲有一個笑位，在個人專屬題中，Carman提供了一張中學時期與女同學影的貼紙相，細John及Matthew需要估中右邊或是左邊的人是Carman。（圖片來源：TVB）

罕談葉泓聲緋聞：大家想了解

關嘉敏曾接受訪問指，轉投TVB後，把每一次出鏡機會都視為挑戰和機遇，並以其搞笑形象成功突圍：「我認為搵到感情係bonus！我太耐無拍拖，只想搵返戀愛嗰種感覺。」她坦言曾想與葉泓聲發展關係，但最終因為同公司的關係而未能如願：「你話Gordon，過咗咁耐唔怕講。當時大家係想了解，但最後係發展唔到。因為同公司太奇怪，會影響工作好麻煩。所以最後無一齊，或者我唔適合同圈內嘅人。CY神經刀？我哋真係好friend，到而家都有約出嚟食飯！嗰時比賽我同佢住得好近，一齊搭地鐵架車鬱，就影到我好似挨落去佢度咁。第二日我哋睇返報導，都係得啖笑！」

女神配對計劃 關嘉敏 她坦言曾想與葉泓聲發展關係，但最終因為同公司的關係而未能如願（圖片來源：IG@gordon2ok）
她坦言曾想與葉泓聲發展關係，但最終因為同公司的關係而未能如願（圖片來源：IG@gordon2ok）

關嘉敏獲封翻版周秀娜受關注

初出道的關嘉敏2016年曾參演ViuTV真人騷節目《脫獨工程》，做其中一位參賽者的替身，因被指貌似周秀娜，而開始獲得觀眾關注。2019年她又先後演出了ViuTV劇集《黑市》中「碟仙」和「過夜」兩個單元故事，但兩個故事最後都要扮死人，加入無綫後曾客串《法證先鋒IV》，演出婚紗模特兒的角色。

女神配對計劃 關嘉敏 關嘉敏因樣貌與周秀娜相似被封「翻版周秀娜」，曾拍攝經典食雪糕及刷牙照向她致敬。（圖片來源：IG@carcar.carman）
關嘉敏因樣貌與周秀娜相似被封「翻版周秀娜」，曾拍攝經典食雪糕及刷牙照向她致敬。（圖片來源：[email protected]
女神配對計劃 關嘉敏 在ViuTV劇集《黑市-碟仙》中，關嘉敏扮演一名玩碟仙慘死的學生妹，她直言這是她第一次拍攝驚悚劇。（圖片來源：劇集影片截圖）
在ViuTV劇集《黑市-碟仙》中，關嘉敏扮演一名玩碟仙慘死的學生妹，她直言這是她第一次拍攝驚悚劇。（圖片來源：劇集影片截圖）

關嘉敏女團Bingo出道 糧單僅得8毫子

關嘉敏熱愛唱歌和表演，儘管家人反對，她仍於2016年加入五人女團Bingo出道。她坦言，雖然出道前已有六位數的積蓄，但出道不久後幾乎花光了所有積蓄。「我哋演出多數得車馬費，之後抽傭再要五個人分，我真係試過糧單得8毫子，我都嚇親！媽咪知道更擔心，每一日都問我夠唔夠錢使。」為了節省開支，關嘉敏採取了多種方法，包括購買連鎖店的衣服後退貨、自帶午餐以及步行上班來節省交通費。

女神配對計劃 關嘉敏 關嘉敏愈講愈激動，淚如雨下！（圖片來源：無綫《野外步出2》影片截圖）
關嘉敏愈講愈激動，淚如雨下！（圖片來源：無綫《野外步出2》影片截圖）
女神配對計劃 關嘉敏 有一個月糧單得8毫子，仲要畀阿媽見到，關嘉敏覺得好難過。（圖片來源：無綫《野外步出2》影片截圖）
有一個月糧單得8毫子，仲要畀阿媽見到，關嘉敏覺得好難過。（圖片來源：無綫《野外步出2》影片截圖）
女神配對計劃 關嘉敏 「BINGO」於16年成立，成員出出入入，由最初的5人變成現在只有關嘉敏（Carman）及陳康琪（Odilia）兩位成員，最左的子涓已離隊，現正參加《造星4》。（圖片來源：IG@carcar.carman）
「BINGO」於16年成立，成員出出入入，由最初的5人變成現在只有關嘉敏（Carman）及陳康琪（Odilia）兩位成員，最左的子涓已離隊，現正參加《造星4》。（圖片來源：[email protected]

關嘉敏轉投TVB被鬧反骨 遭客戶商抽起廣告

2020年，關嘉敏參加了ViuTV的選秀節目《全民造星3》，雖然止步於20強，但她因此獲得了廣泛的好評和事業上的轉折：「係好感恩好感謝《造星3》，之後真係接咗好多廣告，幾乎一個禮拜拍三個廣告。」然而，當她在翌年轉投TVB時，卻遭到網民的激烈批評：「我哋出過道有經理人公司嗰啲，全部都無簽Viu。Viu亦無意欲簽我，亦無義務要用我，但我亦多謝佢哋令我哋知名度提昇。點解去邵氏？係我公司嘅決定，或者唔係一個good timing就畀人鬧到爆。係乜都鬧，最傷心最難頂係話我反骨，外間唔知原因，我喊左三日三夜。同一時間，最支持我做呢行嘅阿嬤走咗，更唔想父母唔開心，所以都無同屋企人講，只係匿埋喊。」這段經歷對她的職業生涯和收入造成了重大影響，許多廣告合作也因此被取消。

女神配對計劃 關嘉敏 關嘉敏多次受訪亦直言被鬧「反骨」令自己感到超級唔開心。（圖片來源：YouTube@TVB 綜藝）
關嘉敏多次受訪亦直言被鬧「反骨」令自己感到超級唔開心。（圖片來源：YouTube@TVB 綜藝）
女神配對計劃 關嘉敏 關嘉敏解釋稱：「我哋出過道有經理人公司嗰啲，全部都無簽Viu。Viu亦無意欲簽我，亦無義務要用我」（圖片來源：ViuTV）
關嘉敏解釋稱：「我哋出過道有經理人公司嗰啲，全部都無簽Viu。Viu亦無意欲簽我，亦無義務要用我」（圖片來源：ViuTV）
女神配對計劃 關嘉敏 2020年關嘉敏參加ViuTV《全民造星3》，有姿色有身形有舞技的她成功殺入20強。（圖片來源：《全民造星3》宣傳照）
2020年關嘉敏參加ViuTV《全民造星3》，有姿色有身形有舞技的她成功殺入20強。（圖片來源：《全民造星3》宣傳照）

圖片來源：TVB、IG@gordon2ok、[email protected]、劇集影片截圖、無綫《野外步出2》影片截圖、YouTube@TVB 綜藝、ViuTV、《全民造星3》宣傳照資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 