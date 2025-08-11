關嘉敏《女神》突爆喊！Matthew跨組英雄救美獲激讚｜細John全程無視反被封「人間清醒」震驚網民！
關嘉敏接神秘任務爆喊 Matthew英雄救美搶盡風頭
在昨晚播出的第十集《女神配對計劃》中，製作組向五位女神派發隱藏任務，考驗一眾求愛勇者的臨場反應，而Carman抽到的題目正是「假如愛犬Two Two出事」。Carman隨即戲魂上身，哭得梨花帶雨，雙眼通紅的無助模樣極具感染力，成功騙過全場。當時同組的劉啟進（Matt）和林澤謙（Him）馬上上前安撫，Him更溫柔地為她抹眼淚。而被調到別組的原組員Matthew，眼見女神有難，更第一時間衝過來關心，不但主動聯絡獸醫朋友，更陪同Carman執拾行裝準備離開，一連串窩心舉動被網民大讚「男友力」爆棚，認為他絕對是理想男友人選。
細John全程冷眼旁觀被鬧爆？真相逆轉獲封人間清醒
正當Matthew的暖男行為贏盡掌聲時，Carman的原組員細John卻顯得異常冷靜，全程只顧埋頭透爐，對哭成淚人的Carman不聞不問，令Carman事後也忍不住直言大感失望：「Matthew好可靠，反而我又再一次失望喇，細John佢冇行過嚟。」然而，劇情峰迴路轉，原來細John並非冷血，而是憑著超強觀察力，發現李芷晴、梁敏巧及Carman幾乎在同一時間出事，早已洞悉是製作組的惡作劇，才決定繼續專注本組工作。這驚人真相曝光後，網民風向大逆轉，紛紛盛讚他獨具慧眼：「眾人皆醉，細John獨醒」、「邊有咁巧合幾個女神都有事發生，叻仔」、「都係細John好嘢」。
葉蒨文被批今年「反吟局」 雲文子指點：你需要大男人
除了Carman的演技考驗成為焦點，另一女神葉蒨文（Sophie）的感情路向亦引發關注。在昨晚的節目彩蛋中，Sophie在閨密莊子璇（Hilary）陪同下，向奇門風水師雲文子問津。雲文子直指Sophie今年正值「反吟局」，意味著她「諗嘢反覆、選擇反覆、思維反覆、情緒反覆」，在感情上容易舉棋不定。雲文子更一語道破Sophie的內心世界，認為她需要一個強勢的伴侶：「你要（另一半）Man啲、大男人啲、有少少Head住自己都唔緊要嘅，你都想小鳥依人嘅。」並建議她在感情事上不要操之過急，應慢慢觀察再作決定。
網民洗版激讚關嘉敏神級演技：睇到我都想喊！
節目播出後，網民討論區瞬間被洗版，輿論焦點幾乎一面倒激讚Carman的精湛演技，認為她完全投入角色，令人動容。大量網民留言表示：「Carman好戲到令人心痛」、「睇到Carman你喊，我都睇到眼濕濕，好真情流露」、「Carman超好戲！真係睇到我都想喊！！好犀利」。同時，對於Matthew和細John的兩極反應，網民亦展開熱烈討論，有人力撐「Matthew男友力超强」，亦有人欣賞細John的冷靜與智慧。事後Carman更在社交平台自爆穿崩位，引來「受騙者」Matt搞笑留言：「我哋要驗眼」，互動十分有趣。