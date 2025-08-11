關嘉敏《女神》突爆喊！Matthew跨組英雄救美獲激讚｜細John全程無視反被封「人間清醒」震驚網民！

戀愛真人騷《女神配對計劃》昨晚劇情再掀高潮！關嘉敏（Carman）在節目中接獲隱藏任務，突然聲稱愛犬出事並當場崩潰爆喊，演技大爆發嚇窒一眾男參賽者。當黃家俊（Matthew）跨組上演英雄救美，體貼舉動獲全城激讚之際，同組的細John竟全程冷眼旁觀，態度冷漠得令Carman極度失望，但背後真相曝光後竟讓網民態度180度大逆轉，大讚他才是真正的高手，究竟發生了甚麼事？