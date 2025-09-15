女神配對計劃 ｜Matthew慶功宴突襲表白 關嘉敏被錫面紅晒躲雪櫃狂奔降溫

《女神配對計劃》大結局播出後，一眾參加者出席慶功宴繼續互動，豈料竟然變成告白現場！黃家俊Matthew趁著梁敏巧開直播時，突然再次向關嘉敏大膽表白，更在眾人起鬨下錫了關嘉敏，嚇到關嘉敏即場紅晒面、不停狂奔降溫！