女神配對計劃 ｜Matthew慶功宴突襲表白 關嘉敏被錫面紅晒躲雪櫃狂奔降溫
直播變告白現場Matthew再次勇敢示愛
慶功宴期間，梁敏巧邀請劉啟進Matt一齊開直播，關嘉敏與Matthew在現場齊齊加入，表現相當合拍。眾人起鬨要求Matthew向關嘉敏再次表白，嚇到關嘉敏不停大叫兼跪低。Matthew鼓起勇氣對住直播鏡頭大聲說：「關嘉敏，我係對你有feel！」梁敏巧及Matt聽到後即場露出驚訝表情，而關嘉敏更加一時情急打開雪櫃躲藏，完全不敢露面。
關嘉敏紅晒面躲雪櫃眾人強行拉出
聽到Matthew的表白後，關嘉敏變得非常怕醜，一時尖叫一時塞住耳仔唔敢聽，之後更躲在枱底，表現相當誇張。眾人見狀立即把關嘉敏拉出來，要求Matthew搭她膊頭安撫，關嘉敏只好不停大叫及掩面，完全不知如何是好，更拿起桌上的碗掩住自己。整個過程中關嘉敏面紅耳赤，完全展現出少女被表白時的羞澀模樣。
眾人起鬨錫面關嘉敏廚房狂奔降溫
正當關嘉敏不知所措之際，梁敏巧在旁煽風點火稱要Matthew送上Birthday kiss。在眾人起鬨下，Matthew最終錫了關嘉敏的頭，令關嘉敏更加不知所措，紅晒面不停在廚房跑步，雙手不停撥面降溫。整個錫面過程雖然只是輕吻額頭，但已經足夠讓關嘉敏害羞到極點，完全展現出戀愛中女生的可愛一面。
網民激讚盛讚互動希望再進一步
這段直播錫面片段曝光後，不少網民都被兩人的互動深深打動。網民紛紛留言表示：「希望關嘉敏與Matthew可以再進一步」、「關嘉敏個reaction真係太可愛」、「Matthew好勇敢，值得欣賞」。有網民更指出兩人在慶功宴上表現相當合拍，一唱一和，似乎感情已經有所升溫。節目結束後兩人的互動比節目期間更加自然，讓不少觀眾都期待他們能夠在現實中發展下去。
Mattew社交平台繼續表白
Mattew之後在社交平台表白表示自己由一開始海選到最後都係揀Carman，而且冇一刻後悔過：「到最後，雖然很遺憾沒有跟Carman開花結果，我唔係好感性嘅人而我都唔記得上次係幾時喊過，但係我會 永遠記得呢一日。我同佢係有非常獨特嘅Chemistry ，希望我哋一直保留如此特別的關係，佢係一個好優秀嘅女仔，真誠可愛，又搞笑，雖然有啲KAM 係我遇過的數一數二的好女仔。希望將來她也可以遇到真命天子，又或者未來嘅日子 她會重新考慮回頭選擇返我??因為我覺得佢係一個值得被愛，值得幸福嘅女仔。」並表示雖然節目結束，但依舊會希望自己有機會，而且學習到好多，「雖然呢個節目已經結束咗，唔代表我同Carman畫上句號，可能而家先係一個重新兩個人嘅開始。呢個節目令我上咗人生很重要嘅一課，無論係佢，或者我面對的下一段關係感情我都學會了很多希望我下一段感情來臨之前，我會繼續做好自己不斷進步不斷成長，希望未來日子能呈現最好的自己給我未來的另一半。」