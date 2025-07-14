女神配對計劃｜1.5分鐘預告逐格睇 葉蒨文玩親密遊戲刺激曾展望 李芷晴爆喊驚孤獨終老
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無綫戀愛綜藝《女神配對計劃》第六集昨晚（13日）播出，Dating Camp環節成為全集最大亮點。節目更放出1.5分鐘預告片，片段顯示，向來甜蜜的「GS配」將面臨重大考驗，而李芷晴更在鏡頭前坦承內心最深層恐懼，令觀眾心疼不已。
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葉蒨文玩親密遊戲刺激曾展望神經
預告片段中最震撼一幕，莫過於葉蒨文Sophie將與其他男參與者進行親密互動遊戲。片段所見，Sophie先後與林澤謙打勾勾、與Eddie進行口傳紙杯遊戲，每個動作都像在GM心臟上插刀。
然而GM並非完全處於劣勢，預告顯示他似乎獲得獨享親吻Sophie的特殊待遇，究竟他做了什麼贏得如此厚愛，成為觀眾最大疑問。
李芷晴爆喊坦承孤獨恐懼
Dating Camp不只有甜蜜互動，更充滿情感炸彈。李芷晴在製作組訪問中情緒崩潰：「太理想化咗所有嘢…我都好擔心我會唔會孤獨終老！」說時喊樣卻相當真實淒涼！
曾展望真情大爆發惹葉蒨文肉痛
向來以笑容示人的GM也在Dating Camp中展現脆弱一面，他哭著質疑：「係咪每次我一笑，就好似咩都冇做咁呢？」面對哭得像孩子般無助的GM，Sophie一臉肉痛、擔心兼憐愛的表情，粉紅度爆燈。
突發事件接連發生考驗眾人
Dating Camp期間突發事件不斷，Sophie突然遺失手機，令GM大費周章四處尋找。李芷晴在組員忙於劈柴生火時露出痛苦表情，連平時習慣獨來獨往的Jacob也忍不住主動關心。
而關嘉敏更因不明原因無助爆喊，向監製哭訴「佢嘔血呀」，情況令人擔憂，為整個Dating Camp增添緊張氣氛。
最令人意外的安排是「女神交換最愛」環節，葉蒨文Sophie與羅毓儀Yuki將交換各自心儀對象GM和林俊其Kris，充滿變數的發展正如預告片所言「重新分組，感情成謎」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期