女神配對計劃｜1.5分鐘預告逐格睇 葉蒨文玩親密遊戲刺激曾展望 李芷晴爆喊驚孤獨終老

無綫戀愛綜藝《女神配對計劃》第六集昨晚（13日）播出，Dating Camp環節成為全集最大亮點。節目更放出1.5分鐘預告片，片段顯示，向來甜蜜的「GS配」將面臨重大考驗，而李芷晴更在鏡頭前坦承內心最深層恐懼，令觀眾心疼不已。