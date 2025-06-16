女神配對計劃第2集｜Babyface被梁敏巧1原因狠派好人卡 發長文講感受 網友建議轉追關嘉敏
《女神配對計劃》第2集｜梁敏巧為1原因拒絕Babyface
在Babyface花式示愛及深情表白後，Maggie最終仍是決定拒絕Babyface，更派出好人卡：「你係好好嘅人，我哋以後可以做朋友。」事後Maggie接受訪問，就透露拒絕Babyface原因，是因為她始終偏好一啲好堅定、好有男子氣概嘅男人！
得悉最後機會幻滅後，Babyface雖眼泛淚光，但仍信守承諾離開海選舞台：「多謝你（Maggie）鼓勵，我會轉移新嘅戀愛對象，做番自己能做嘅事情」、「好遺憾，但盡咗力，唔得就係時候要邁向下一個階段！」
女神配對計劃第2集｜Babyface講感受：重要是從中有成長
節目播出後，Babyface就在社交網發了一篇長文，感謝梁敏巧令他成長和進步，更表示會展開新一章：
總算結束這段旅程，正如我所講是時候結束，再見也是朋友，我們一齊為各自美好未來拚鬥。謝謝你 Maggie。 這段時光是互相進步的旅程。現在既是結束也是新的開始。
老實講大半年了，學野多了，無大家大力支持真係做唔到，成功固然好啦，但對現在既我黎講，重要的是從中有成長。大家絕對是見證我進步！感激！
感謝另外幾位女神和BOB既支持和鼓勵說話，特別是carman 關嘉敏 背後竟感動到喊，我剛睇到心中也感動。 謝謝你。
花生團多謝你地支持，特別是森美講野好正
What is next ? 我將會展開新一章，感謝各位支持和關注。
女神配對計劃第2集｜網友建議Babyface轉追關嘉敏
在節目中女神關嘉敏Carman一度為Babyface對Maggie的表白感動到喊，她當時解釋：「我為咗Baby Face喊？！我初頭覺得佢係Kam，但我發現佢企咗喺度好真誠咁同你講哩，佢真係認真架喎！」
在Babyface的發文下，Carman亦有留言鼓勵他：「雖然明明唔關我事 但係竟然打動到我！喂！你加油啊！你會搵到你嘅幸福！」Babyface就回覆：「Thank you！祝你都搵到你既幸福。有人為我感動，是好大既支持。」
網友紛紛建議Babyface：「可以轉軚，追carman」、「轉追Carman?」、「我決定唔睇，除非babyface敗者復活追carman」、「咁你轉追關嘉敏啦！你又感動又見佢感動」等，不過Babyface只係話：「隨緣！佢既感動，意料之外！希望Carman一切順利！」
女神配對計劃第2集｜網友直指Babyface衰在無錢
此外亦有不少網友質疑Maggie所講的擇偶標準，直指Babyface係衰在無錢：「其實你已經好勇敢。只係女仔追求有錢人。你見佢選擇嗰啲全部年薪高。就明」、「見到Maggie揀既嗰3個，就知道你唔係因為樣，唔係因為身材，而係因為你窮！」對此Babyface亦有回應，他表示：「唔緊要啦，過去了！」
女神配對計劃第2集｜Babyface接受失敗：會尋找一段新嘅戀情
《女神配對計劃》第2集，Babyface出動完四大爆笑冧女絕殺後，終獲得Maggie認證、並邀請他上前表白；而Babyface亦即時收起幽默本色、向Maggie溫柔地說出情深的一句：「多謝你一直以嚟嘅鼓勵、包容，我會不停進步，我會未來對你更好。」說畢更馬上返回台上，瀟灑程度令現場其餘四位女神讚口不絕：「好真心呀 ！」
Babyface返回台上後，主持人林盛斌（阿Bob）正色問他會不會有放棄追求Maggie的一天，Babyface即堅定地表示今次會是他最後一次爭取：「如果今次失敗咗，咁就算數喇，我會尋找一段新嘅戀情。（Bob：講得出做得到？）冇問題吖！」Babyface有承擔的表現，令Yuki忍不住大嘆好Man，Maggie亦坦言感動：「尤其係佢最尾講咗一句好真誠嘅說話去多謝我。」
Babyface於節目前公開私生活夜蒲照 疑為證明「不需要《東張》女神」作反擊
在最新一集《女神配對計劃》播出前的周五晚上，Babyface於個人社交平台公開了數張夜蒲派對中的照片，當中跟他埋身合照的美女如雲，不少美女KOL都在自己IG公開了與Babyface的合照，又經Babyface轉載，相信是為了證明他自己的吸引力而早作準備，有指他在第2集《女神配對計劃》雖然有精彩演出但最後都會落選，所以Babyface早作反擊準備！
梁敏巧曾以「著鞋論」解釋無揀到Babyface原因 回應林作「老過裕美」評論
梁敏巧在IG限時動態中，自爆不斷收到網民攻擊她的留言，而當網民追問她覺得Babyface「有咩唔好？」時，梁敏巧更以「著鞋論」作比喻，回答：「對鞋可能好靚，睇落好舒服，只有自己親身着上腳先知，自己想唔想要同適唔適合自己。」似乎暗示仍然無揀到Babyface。
此外梁敏巧被網民指疑得罪妝師，令她的妝容十分顯老，好似40路一樣，對此梁敏巧亦有回應，指化妝師們都好比心機幫佢扮靚，又大方回應林作指她「老過裕美」的評論，笑言：「嘩，好耐都未係你social media出現！」
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《女神配對計劃》五位女神檔案
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數:6次
- 單身半年
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：5次
- 單身8個月
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：3次
- 單身半年
- 年齡: 30歲
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- 單身3年
- 年齡: 29歲
- 拍拖次數：4次
- 單身1年