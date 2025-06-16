女神配對計劃第2集｜Babyface被梁敏巧1原因狠派好人卡 發長文講感受 網友建議轉追關嘉敏

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TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》第2集，一直對女神梁敏巧Maggie窮追不捨的Babyface成為最大的焦點，在被梁敏巧狠派好人卡後，聲言會自此放棄的Babyface，在社交網發了一篇長文大講感受，獲網友建議他轉追關嘉敏！

《女神配對計劃》第2集｜梁敏巧為1原因拒絕Babyface

在Babyface花式示愛及深情表白後，Maggie最終仍是決定拒絕Babyface，更派出好人卡：「你係好好嘅人，我哋以後可以做朋友。」事後Maggie接受訪問，就透露拒絕Babyface原因，是因為她始終偏好一啲好堅定、好有男子氣概嘅男人！

得悉最後機會幻滅後，Babyface雖眼泛淚光，但仍信守承諾離開海選舞台：「多謝你（Maggie）鼓勵，我會轉移新嘅戀愛對象，做番自己能做嘅事情」、「好遺憾，但盡咗力，唔得就係時候要邁向下一個階段！」

女神配對計劃 Maggie坦言被感動，並大讚今次再見Babyface，感覺對方各方面都進步不少：「我覺得Babyface由內到外都進步咗好多，你靚仔咗。」（圖片來源：TVB）
Maggie坦言被感動，並大讚今次再見Babyface，感覺對方各方面都進步不少：「我覺得Babyface由內到外都進步咗好多，你靚仔咗。」（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 Maggie指呢個係佢同Babyface最好嘅結局。（圖片來源：TVB）
Maggie指呢個係佢同Babyface最好嘅結局。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 Babyface表示：「好遺憾，但盡咗力！」（圖片來源：TVB）
Babyface表示：「好遺憾，但盡咗力！」（圖片來源：TVB）

女神配對計劃第2集｜Babyface講感受：重要是從中有成長

節目播出後，Babyface就在社交網發了一篇長文，感謝梁敏巧令他成長和進步，更表示會展開新一章：

總算結束這段旅程，正如我所講是時候結束，再見也是朋友，我們一齊為各自美好未來拚鬥。謝謝你 Maggie。 這段時光是互相進步的旅程。現在既是結束也是新的開始。
老實講大半年了，學野多了，無大家大力支持真係做唔到，成功固然好啦，但對現在既我黎講，重要的是從中有成長。大家絕對是見證我進步！感激！
感謝另外幾位女神和BOB既支持和鼓勵說話，特別是carman 關嘉敏 背後竟感動到喊，我剛睇到心中也感動。 謝謝你。
花生團多謝你地支持，特別是森美講野好正
What is next ? 我將會展開新一章，感謝各位支持和關注。

女神配對計劃 （圖片來源：Threads@babyface_hk）
（圖片來源：Threads@babyface_hk）

女神配對計劃第2集｜網友建議Babyface轉追關嘉敏

在節目中女神關嘉敏Carman一度為Babyface對Maggie的表白感動到喊，她當時解釋：「我為咗Baby Face喊？！我初頭覺得佢係Kam，但我發現佢企咗喺度好真誠咁同你講哩，佢真係認真架喎！」

在Babyface的發文下，Carman亦有留言鼓勵他：「雖然明明唔關我事 但係竟然打動到我！喂！你加油啊！你會搵到你嘅幸福！」Babyface就回覆：「Thank you！祝你都搵到你既幸福。有人為我感動，是好大既支持。」

網友紛紛建議Babyface：「可以轉軚，追carman」、「轉追Carman?」、「我決定唔睇，除非babyface敗者復活追carman」、「咁你轉追關嘉敏啦！你又感動又見佢感動」等，不過Babyface只係話：「隨緣！佢既感動，意料之外！希望Carman一切順利！」

女神配對計劃 Carman一度為Babyface對Maggie嘅表白感動到喊。（圖片來源：TVB）
Carman一度為Babyface對Maggie嘅表白感動到喊。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 網友鼓勵Babyface轉追Carman，Babyface話「隨緣」！（圖片來源：Threads@babyface_hk）
網友鼓勵Babyface轉追Carman，Babyface話「隨緣」！（圖片來源：Threads@babyface_hk）
女神配對計劃 又出限時動態感謝Carman。（圖片來源：IG@babyface_hk）
又出限時動態感謝Carman。（圖片來源：IG@babyface_hk）

女神配對計劃第2集｜網友直指Babyface衰在無錢

此外亦有不少網友質疑Maggie所講的擇偶標準，直指Babyface係衰在無錢：「其實你已經好勇敢。只係女仔追求有錢人。你見佢選擇嗰啲全部年薪高。就明」、「見到Maggie揀既嗰3個，就知道你唔係因為樣，唔係因為身材，而係因為你窮！」對此Babyface亦有回應，他表示：「唔緊要啦，過去了！」

女神配對計劃 最後Maggie分別揀了年薪過500萬嘅十優醫生、年薪過100萬嘅法律顧問，同埋身高193嘅烏茲別克歌手！（圖片來源：TVB）
最後Maggie分別揀了年薪過500萬嘅十優醫生、年薪過100萬嘅法律顧問，同埋身高193嘅烏茲別克歌手！（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 網友質疑Maggie唔揀Babyface係因為佢無錢。（圖片來源：Threads@babyface_hk）
網友質疑Maggie唔揀Babyface係因為佢無錢。（圖片來源：Threads@babyface_hk）
女神配對計劃 Maggie揀嘅3位男士，其中有2位年薪都過百萬。（圖片來源：TVB）
Maggie揀嘅3位男士，其中有2位年薪都過百萬。（圖片來源：TVB）

女神配對計劃第2集｜Babyface接受失敗：會尋找一段新嘅戀情

《女神配對計劃》第2集，Babyface出動完四大爆笑冧女絕殺後，終獲得Maggie認證、並邀請他上前表白；而Babyface亦即時收起幽默本色、向Maggie溫柔地說出情深的一句：「多謝你一直以嚟嘅鼓勵、包容，我會不停進步，我會未來對你更好。」說畢更馬上返回台上，瀟灑程度令現場其餘四位女神讚口不絕：「好真心呀 ！」

Babyface返回台上後，主持人林盛斌（阿Bob）正色問他會不會有放棄追求Maggie的一天，Babyface即堅定地表示今次會是他最後一次爭取：「如果今次失敗咗，咁就算數喇，我會尋找一段新嘅戀情。（Bob：講得出做得到？）冇問題吖！」Babyface有承擔的表現，令Yuki忍不住大嘆好Man，Maggie亦坦言感動：「尤其係佢最尾講咗一句好真誠嘅說話去多謝我。」

女神配對計劃 承接上周節目尾預告， Babyface將於本周第二集隆重登場，就連花生團的森美及戴祖儀也表示期待，森美：「睇吓監製夠唔夠膽畀Babyface入。」（圖片來源：TVB）
承接上周節目尾預告， Babyface將於本周第二集隆重登場，就連花生團的森美及戴祖儀也表示期待，森美：「睇吓監製夠唔夠膽畀Babyface入。」（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 Babyface爆笑冧女絕殺4-Ironman式示愛手勢，留意番，佢hold咗好耐吓嘅。（圖片來源：TVB）
Babyface爆笑冧女絕殺4-Ironman式示愛手勢，留意番，佢hold咗好耐吓嘅。（圖片來源：TVB）

Babyface於節目前公開私生活夜蒲照 疑為證明「不需要《東張》女神」作反擊

在最新一集《女神配對計劃》播出前的周五晚上，Babyface於個人社交平台公開了數張夜蒲派對中的照片，當中跟他埋身合照的美女如雲，不少美女KOL都在自己IG公開了與Babyface的合照，又經Babyface轉載，相信是為了證明他自己的吸引力而早作準備，有指他在第2集《女神配對計劃》雖然有精彩演出但最後都會落選，所以Babyface早作反擊準備！

女神配對計劃 Babyface決心放下Maggie，邁向下一個階段！（圖片來源：TVB）
Babyface決心放下Maggie，邁向下一個階段！（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 Babyface公開了數張夜蒲時同美女的合照。（圖片來源：IG@babyface_hk）
Babyface公開了數張夜蒲時同美女的合照。（圖片來源：IG@babyface_hk）

梁敏巧曾以「著鞋論」解釋無揀到Babyface原因 回應林作「老過裕美」評論

梁敏巧在IG限時動態中，自爆不斷收到網民攻擊她的留言，而當網民追問她覺得Babyface「有咩唔好？」時，梁敏巧更以「著鞋論」作比喻，回答：「對鞋可能好靚，睇落好舒服，只有自己親身着上腳先知，自己想唔想要同適唔適合自己。」似乎暗示仍然無揀到Babyface。

此外梁敏巧被網民指疑得罪妝師，令她的妝容十分顯老，好似40路一樣，對此梁敏巧亦有回應，指化妝師們都好比心機幫佢扮靚，又大方回應林作指她「老過裕美」的評論，笑言：「嘩，好耐都未係你social media出現！」

女神配對計劃 （圖片來源：Threads@ 梁敏巧 Maggie Leung Man Hau）
（圖片來源：Threads@ 梁敏巧 Maggie Leung Man Hau）
女神配對計劃 （圖片來源：Threads@ 梁敏巧 Maggie Leung Man Hau）
（圖片來源：Threads@ 梁敏巧 Maggie Leung Man Hau）
女神配對計劃 梁敏巧自爆不斷被網民攻擊。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
梁敏巧自爆不斷被網民攻擊。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
女神配對計劃 被網民追問覺得Babyface「有咩唔好？」時，梁敏巧就以鞋作比喻，暗指Babyface唔適合自己。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
被網民追問覺得Babyface「有咩唔好？」時，梁敏巧就以鞋作比喻，暗指Babyface唔適合自己。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
女神配對計劃 Babyface去年10年在TVB節目《呃錢》初登場，之後就揚言要將「東張女神」梁敏巧追到手。（圖片來源：TVB）
Babyface去年10年在TVB節目《呃錢》初登場，之後就揚言要將「東張女神」梁敏巧追到手。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 去年台慶TVB出動王祖藍扮嘢醜化Babyface，與梁敏巧表演歌舞，網民認為如今改造後的Babyface比王祖藍更順眼。（圖片來源：TVB）
去年台慶TVB出動王祖藍扮嘢醜化Babyface，與梁敏巧表演歌舞，網民認為如今改造後的Babyface比王祖藍更順眼。（圖片來源：TVB）

  • 《女神配對計劃》五位女神檔案

    • 李芷晴
      • 年齡: 32歲
      • 拍拖次數:6次
      • 單身半年
  • 葉蒨文
    • 年齡: 32歲
    • 拍拖次數：5次
    • 單身8個月
  • 梁敏巧
    • 年齡: 30歲
    • 拍拖次數：3次
    • 單身半年
  • 關嘉敏
    • 年齡: 30歲
    • 拍拖次數：5次
    • 單身3年
  • 羅毓儀
    • 年齡: 29歲
    • 拍拖次數：4次
    • 單身1年
    • 女神配對計劃 5位女神中年紀最輕是Yuki羅毓儀。（圖片來源：TVB）
    5位女神中年紀最輕是Yuki羅毓儀。（圖片來源：TVB）

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    撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@babyface_hk、Threads@babyface_hk、IG@maggiemanhau、Threads@ 梁敏巧 Maggie Leung Man Hau資料或影片來源：原文刊於新假期

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