女神配對計劃第2集｜Babyface被梁敏巧1原因狠派好人卡 發長文講感受 網友建議轉追關嘉敏

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》第2集，一直對女神梁敏巧Maggie窮追不捨的Babyface成為最大的焦點，在被梁敏巧狠派好人卡後，聲言會自此放棄的Babyface，在社交網發了一篇長文大講感受，獲網友建議他轉追關嘉敏！