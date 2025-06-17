女神配對計劃｜梁敏巧否認拜金 發文感謝Babyface真誠告白 男方22字贈「最後祝福」

網紅Babyface一直對東張女神梁敏巧（Maggie）情有獨鍾，甚至參加了《女神配對計劃》希望能夠贏得她的心。儘管如此，他的努力最終未能打動梁敏巧，她堅決拒絕了他，並表示「如果今次失敗咗，咁就算數喇，我會尋找一段新嘅戀情。」