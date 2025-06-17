女神配對計劃｜梁敏巧否認拜金 發文感謝Babyface真誠告白 男方22字贈「最後祝福」
網民對Babyface改觀 感謝梁敏巧真誠分享
在Babyface宣布與梁敏巧道別後，許多網民對他的看法有了正面的改變。梁敏巧也在網上發文感謝Babyface，她說：「沒有你不會有那麼多人認識梁敏巧Maggie」，並表示她看到了他的巨大變化：「由一開始認識你，到現在很大改變，見到你好努力地進步，變成一個更好的自己，而且是大家有目共睹的。」
梁敏巧被真情感動 網民反擊拜金指控
梁敏巧對Babyface在節目中的真情流露感到非常感動，她說：「你在節目上對我講的一番說話，我真的很感動，覺得你終於卸下搞怪的盔甲，表露真實的自己。」她還提到這段旅程對大家都是一次美好的進步：「一路以來大家一起進步，是一個美好的旅程，大家繼續加油。」對於有網民指責她拜金，梁敏巧大方回應：「多謝你專登入嚟，不過我覺得我唔係拜金，都希望你下星期日繼續支持女神配對計劃」。
Babyface最後亦大方回應：「謝謝你，祝你節目順利，朋友，節目我見到是大家的善意👏」
《女神配對計劃》第2集｜梁敏巧為1原因拒絕Babyface
在Babyface花式示愛及深情表白後，Maggie最終仍是決定拒絕Babyface，更派出好人卡：「你係好好嘅人，我哋以後可以做朋友。」事後Maggie接受訪問，就透露拒絕Babyface原因，是因為她始終偏好一啲好堅定、好有男子氣概嘅男人！
得悉最後機會幻滅後，Babyface雖眼泛淚光，但仍信守承諾離開海選舞台：「多謝你（Maggie）鼓勵，我會轉移新嘅戀愛對象，做番自己能做嘅事情」、「好遺憾，但盡咗力，唔得就係時候要邁向下一個階段！」
女神配對計劃第2集｜Babyface講感受：重要是從中有成長
節目播出後，Babyface就在社交網發了一篇長文，感謝梁敏巧令他成長和進步，更表示會展開新一章：
總算結束這段旅程，正如我所講是時候結束，再見也是朋友，我們一齊為各自美好未來拚鬥。謝謝你 Maggie。 這段時光是互相進步的旅程。現在既是結束也是新的開始。
老實講大半年了，學野多了，無大家大力支持真係做唔到，成功固然好啦，但對現在既我黎講，重要的是從中有成長。大家絕對是見證我進步！感激！
感謝另外幾位女神和BOB既支持和鼓勵說話，特別是carman 關嘉敏 背後竟感動到喊，我剛睇到心中也感動。 謝謝你。
花生團多謝你地支持，特別是森美講野好正
What is next ? 我將會展開新一章，感謝各位支持和關注。
女神配對計劃第2集｜網友建議Babyface轉追關嘉敏
在節目中女神關嘉敏Carman一度為Babyface對Maggie的表白感動到喊，她當時解釋：「我為咗Baby Face喊？！我初頭覺得佢係Kam，但我發現佢企咗喺度好真誠咁同你講哩，佢真係認真架喎！」
在Babyface的發文下，Carman亦有留言鼓勵他：「雖然明明唔關我事 但係竟然打動到我！喂！你加油啊！你會搵到你嘅幸福！」Babyface就回覆：「Thank you！祝你都搵到你既幸福。有人為我感動，是好大既支持。」
網友紛紛建議Babyface：「可以轉軚，追carman」、「轉追Carman?」、「我決定唔睇，除非babyface敗者復活追carman」、「咁你轉追關嘉敏啦！你又感動又見佢感動」等，不過Babyface只係話：「隨緣！佢既感動，意料之外！希望Carman一切順利！」
女神配對計劃第2集｜網友直指Babyface衰在無錢
此外亦有不少網友質疑Maggie所講的擇偶標準，直指Babyface係衰在無錢：「其實你已經好勇敢。只係女仔追求有錢人。你見佢選擇嗰啲全部年薪高。就明」、「見到Maggie揀既嗰3個，就知道你唔係因為樣，唔係因為身材，而係因為你窮！」對此Babyface亦有回應，他表示：「唔緊要啦，過去了！」
-
《女神配對計劃》五位女神檔案
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數:6次
- 單身半年
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：5次
- 單身8個月
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：3次
- 單身半年
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：5次
- 單身3年
- 年齡: 29歲
- 拍拖次數：4次
- 單身1年