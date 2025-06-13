女神配對計劃｜Babyface使出4大爆笑絕招冧梁敏巧 愛意感動女神 結局有驚喜！

首集上半場海選結束，葉蒨文（Sophie）與關嘉敏（Carman）的心動名額已滿，梁敏巧（Maggie）與李芷晴（Stephanie）則尚未選出理想對象。本周參賽者陣容依舊強大，包括年薪過百萬的醫美太子爺、沉穩律師、十優醫生及烏茲別克高帥型男等，增添不少看點。