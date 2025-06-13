女神配對計劃｜Babyface使出4大爆笑絕招冧梁敏巧 愛意感動女神 結局有驚喜！
女神配對計劃｜梁敏巧被批個樣似40路仲老過Babyface！親自落場問1事遭網民寸爆
新賽制添變數 女神可「踢人」換新成員
本周出場的參賽者繼續條件優厚，有年薪過百萬的醫美集團太子爺、年薪過百萬的沉穩律師、運動健將、十優醫生、KOL、純真可愛小鮮肉、動靜皆宜兼極度怕醜的金融分析師、來自烏茲別克的超高型男及西裝連鎖店老闆等。不過最讓人期待的，絕對是一直苦苦追求Maggie的Babyface！值得留意的是，本集追加了海選的「隱藏」條件，就是五位女神即使三個名額全滿，仍然有權利可以選擇「踢走」現有陣營中的其中一員、去接納令其更心動的新成員，令事件再添變數；對此，向來敢言的葉蒨文笑言：「我覺得呢個賽制有啲癲。如果後面有更加好嘅選擇，我係會換嘅！」
Babyface為Maggie登場 四大絕招笑翻全場
承接上周節目尾預告， Babyface將於本周第二集隆重登場，就連花生團的森美及戴祖儀也表示期待，森美：「睇吓監製夠唔夠膽畀Babyface入。」戴祖儀：「我願意用自己條鏈畀佢入去追Maggie。」報稱現職Kol，年薪超過36萬的Babyface，還未「開幕」已先聲奪人向Maggie示愛：「唱歌搞笑我專長，你肯揀我你實變強」；眼見Maggie唔識反應，向來敢作敢為的Sophie即爽快幫忙撳燈令Babyface有出場表白機會。為了贏得苦戀已久的女神芳心，Babyface使出四大爆笑冧女絕殺，派心、唱情歌、耍拳及Ironman式示愛！
終極大絕感動全場 Maggie讚有進步
首先，Babyface一見到Maggie，即出奇不意向女方大送「心心」；之後，自稱偶爾會獲邀登台唱歌搞氣氛的Babyface，按主持阿Bob要求獻唱飲歌《黑玻璃》，雖然全程甩beat兼與原作有頗大出入，但Babyface依然唱得投入，還將最後一句歌詞改為「情路背後藏～Maggie」，配以自信滿滿的情深眼神，相當啜核。 為了向Maggie展示Man爆一面，Babyface即席表演拳擊，透過鏡頭都能感受到超強掌風，令全場女神為之驚艷。最後，被Maggie要求行到其面前作「霸道總裁式」示愛的Babyface，先來一招靜止時間長達半分鐘的Ironman式招牌動作、配以有力眼神向Maggie展示超強愛意。
雖然以上四招明顯搞笑成份居多，但最後Babyface以一招出奇不意的終極大絕，令現場所有女神、阿Bob、甚至花生團都大為感動，近距離直擊「Babyface大絕」的葉蒨文驚嘆：「好真心呀！我好近距離見到佢嘅眼神。」羅毓儀：「佢呢吓好Man呀！」就連當事人Maggie，亦坦言被感動，並大讚今次再見Babyface，感覺對方各方面都進步不少：「我覺得Babyface由內到外都進步咗好多，你靚仔咗。」
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《女神配對計劃》五位女神檔案
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數:6次
- 單身半年
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：5次
- 單身8個月
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：3次
- 單身半年
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：5次
- 單身3年
- 年齡: 29歲
- 拍拖次數：4次
- 單身1年