《女神配對計劃》Eddie回應「真人騷常客」身份：《造星》有助釐清人生目標
Eddie 回應ViuTV真人騷拍攝經歷：當年一心想出名
Eddie喺訪問中提到，佢曾參加電視台選秀節目，當時嘅心態同而家截然不同：「那些經驗幫到我，但可能不是你想像的那種幫到我，不是怎樣對著鏡頭，而是我以往玩的綜藝，抱著的心態是我想讓更多人認識我，因為當時我還是想做演員。」佢坦言，當年一心想喺娛樂圈闖出名堂，參加選秀係為咗增加曝光機會：「我一心想讓更多人認識我，我去拍攝更多東西，所以我就玩過隔離台（ViuTV）的綜藝節目。」
《全民造星 V》後沉澱反思：唔再追逐名氣
經過《阿女又戀嚟》以及《全民造星 V》兩次真人騷，Eddie表示開始反思人生目標：「經歷過兩次之後，我自己有啲自我反省，到底我追求的是甚麼呢？」佢透露，經過一至兩年嘅沉澱，佢放棄咗單純追求名氣嘅想法：「其實我沉澱了一兩年時間後，我已經沒有再想像以前那樣，為了名氣而做一些我不是真心想做的事。」
Eddie強調今次「純粹為Sophie而嚟」！
今次參加《女神配對計劃》，Eddie嘅心態完全改變，佢話：「以往的經驗幫到我的，因為我清晰了我今次來的目的不是為了取曝光，真的完全不是，我真的是為了Sophie。」選秀經歷讓佢明白真正嘅人生目標，佢今次係真心為Sophie而來，而唔係為咗鎂光燈，呢份真誠真是一個大轉變！
螢幕初印象：愛上YouTube同IG嘅Sophie
講到「女神」Sophie，Eddie分享咗佢對Sophie嘅第一印象：「開頭我最初接觸其實是在YouTube的訪問，以及在她IG的Reels看她，看一個人的談吐和行為，我覺得很容易了解到，到底那個人的內心世界是怎樣。」佢透過網上平台認識Sophie，覺得佢嘅談吐同行為反映咗內心世界。
女神現實形象有分別：溫柔 VS 活潑嘅Sophie
現實相處後，Eddie發現Sophie比螢幕形象原來有分別：「始終上YouTube和IG公開一點的場合，可能會再溫柔一點，但不是說她現實不夠溫柔，而是她原來多了很多很活潑的一面。」佢提到，Sophie喺工作模式下會稍為收斂，但私底下嘅活潑同真性情，令佢見到一個更立體嘅Sophie：「但這些未必是在鏡頭裏超級好看，她都要有工作模式的時候，她都要有些東西收斂，那時候我就會見到立體一點的東西。」Eddie認為，Sophie嘅獨特之處在於真假之間嘅平衡：「所以你說理想和實際是有出入的，但呢啲係佢獨特嘅地方。」