《女神配對計劃》Eddie回應「真人騷常客」身份：《造星》有助釐清人生目標

喺真人騷《女神配對計劃》中，Eddie作為追求「女神」葉蒨文（Sophie）的「求愛勇者」，雖然被網民封為「負評王」，但佢喺近日嘅記者會訪問中，分享咗過往選秀經歷如何塑造佢嘅人生觀，仲大談對Sophie嘅真實印象。Eddie嘅真情流露，畀大家見到佢唔單止係為愛而戰，更有自己嘅人生追求！以下係Eddie受訪內容嘅詳細整理，保留原文重點，帶你一窺佢嘅內心世界！