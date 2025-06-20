女神配對計劃「負評王」Eddie林堡熙開腔回應風波：承認富二代身份！

真人騷《女神配對計劃》以追求「女神」葉蒨文（Sophie）為目標嘅「求愛勇者」Eddie，自節目播出以來負評不斷，仲被網民封為「負評王」。佢自爆「年薪12萬」但揸Benz嘅生活方式，畀外界質疑係「富二代」，近日佢出席記者會接受訪問，首度開腔回應負面新聞，仲默認有家人做經濟後盾支持佢追夢。