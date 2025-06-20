女神配對計劃「負評王」Eddie林堡熙開腔回應風波：承認富二代身份！
Eddie林堡熙直面「富二代」質疑：年薪12萬好正常
Eddie喺訪問中正面回應外界對佢「富二代」身份同收入嘅質疑，佢話：「我先說我做的東西是閃避球運動教育和推廣，如果你真的了解在香港發展體育的艱難的話，其實我這個收入我會認為是正常的。」佢坦承自己從事運動推廣工作，收入唔高，但強調呢個係行業嘅現實。Eddie做過香港閃避球代表隊成員，現時做教練以及「推廣員」，在節目中自報「年薪12萬」成為話題人物。
推廣閃避球感謝家人支持
點解「年薪12萬」仲可以過得舒舒服服？Eddie唔諱言全靠家人：「我首先要很感謝我家人，因為家人給了我很大的經濟和精神支持我。」佢透露家人雖然對佢嘅事業選擇有啲疑惑，但見佢充滿熱誠，選擇放手支持：「他們也有點模糊，但既然你這麼有熱誠就讓你去做吧，反正我也控制不了你。」
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未來目標：推動更多運動「唔止12萬」
雖然而家收入有限，但Eddie對未來充滿信心，佢話：「我也不是說一輩子就是十二萬一年，而是我也有一些目標，希望運動可以推得越來越遠，可以更加推動不同的運動，讓大家了解收入是這樣的。」佢笑言明白外界對佢生活方式嘅好奇，但強調自己清楚人生方向：「我知道自己在做什麼，我也知道自己將來不會只是這樣。」Eddie嘅自信同樂觀，畀人感覺佢真係有份堅持同使命感。
自認固執係I人
Eddie仲提到，佢揀呢條路係因為固執同理想：「我也很固執，其實我也一味衝，我也說我很想做這件事。」佢認為運動推廣唔單止係鍛鍊身體，仲有更深層嘅意義，稍後會再詳談。
運動推廣理念：創傷後成長，強健心態
講到自己嘅事業，Eddie顯得特別投入，佢話運動教育係佢嘅心血所在，唔單止係教人踢波跑步，而係透過運動改變人心：「因為我的運動教學理念，其實就是創傷後成長。在運動中經歷很多微小的失敗，然後自己反省進步檢討，將傷口修復，變得更強韌。」
佢認為，運動唔只係強身健體，更係培養心理韌性嘅重要途徑：「在運動中可以不斷經歷這些小小的挫敗，然後心態上會更強。」Eddie直言，雖然運動推廣喺香港收入微薄，但佢覺得呢份工作有意義：「我覺得這是有意義的工作，收入是不可觀的。」
回應負面新聞：感謝提問，望平反誤解
對於節目播出後嘅負評同「富二代」標籤，Eddie表現得大方，佢話：「我也很感謝你先問我這個問題，因為我也覺得可能令很多人很疑惑，也造成一些不必要的話題。」佢認為外界嘅誤解，源於唔了解香港體育行業嘅艱難同佢嘅真實情況。Eddie希望透過今次訪問平反負面印象，佢話：「你就笑吧，沒所謂。」佢嘅輕鬆態度，多少化解咗一啲外界對佢嘅質疑，仲畀人見到佢真誠嘅一面。