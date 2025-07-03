女神配對計劃｜Jacob林焌堯背景起底 被封「怕醜版張家朗」私下生活公開
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《女神配對計劃》中李芷晴與三位心儀對象逐一互動，其中最矚目的莫過於性格怕羞、外形酷似張家朗的分析師林焌堯（Jacob）。Jacob在節目中全程緊張不已，卻憑真誠自然的反應意外圈粉，更自爆參加節目的真實原因，令不少觀眾對這位低調暖男產生好奇！
Jacob自爆參加節目原因
李芷晴三位心儀對象中三位各有特色，其中任職分析工作的林焌堯（Jacob）的最為腼腆。在記者會上李芷晴被抽中與怕羞內向的Jacob玩遊戲，二人互動略顯尷尬。Jacob透露參加節目的原因，除了自己單身外，亦因平日常看綜藝節目，想親身體驗一下節目有否「劇本」，結果證實一切真實無劇情安排。
Jacob獲封「怕醜版張家朗」
從事金融科技分析工作的Jacob性格害羞明天，被指樣貌神似奧運劍神張家朗。Jacob在初選當時透露自己身家約「百零二百萬」，並坦言自己最吸引人的地方，是夠細心、懂得尊重另一半。雖然條件不俗，但Jacob在整個面試過程中表現極度緊張，自我介紹時「Err」足三次，全程「Err」聲不絕，令阿Bob忍不住出聲打氣：「畀啲信心自己！你唔差㗎！」
私下為人低調 年薪高達80萬
據悉，Jacob私下生活非常低調，甚少在社交平台分享私事，只偶爾在IG上載打網球的照片，予人樸素又神秘的印象。據了解，他年薪高達80萬港元，可謂實力與誠意兼備。
圖片來源：TVB、IG@cheungkalonggggg、IG@jacoblam10資料或影片來源：原文刊於新假期