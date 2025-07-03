女神配對計劃｜Jacob林焌堯背景起底 被封「怕醜版張家朗」私下生活公開

《女神配對計劃》中李芷晴與三位心儀對象逐一互動，其中最矚目的莫過於性格怕羞、外形酷似張家朗的分析師林焌堯（Jacob）。Jacob在節目中全程緊張不已，卻憑真誠自然的反應意外圈粉，更自爆參加節目的真實原因，令不少觀眾對這位低調暖男產生好奇！