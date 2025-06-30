女神配對計劃｜iBanker出身模特兒Matthew背景起底 幕前經驗豐富 仲係「隱形富二代」
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在TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》中，來自iBanker界別兼具模特兒身份的黃家俊（Matthew）憑着溫柔穩重表現成功圈粉。關於Matthew的背景毫不簡單，佢仲係一位「隱形富二代」！
iBanker出身模特兒Matthew溫柔圈粉
最新一集中，關嘉敏與一眾追求者共進晚餐、輕鬆傾談。當中來自iBanker界別兼模特兒出身的Matthew成功吸引到關嘉敏的小狗主動接近，成為現場焦點。他在與關嘉敏對話時展現出溫柔而有禮的一面，令對方卸下心防，坦白過去曾被渣男傷害的經歷。
Matthew的體貼表現亦贏得不少網民激讚：「Matthew is a good listener 人比較冷靜、穩重、所以令Carmen唔介意喺佢面前講唔開心嘅事」、「隻狗好反映個人心地善唔善良 如果隻狗都走得去matthew到證明佢個磁場都係正能量 我頭先同屋企人睇 我個女都話揀matthew」等。
《女神配對計劃》Matthew是誰？曾拍紅隧廣告 出演ViuTV劇集
Matthew在節目中亦坦言曾拍攝紅隧廣告，事實上，他在個人社交平台中亦可見曾為多個品牌擔任平面模特兒，閒時更會協助婚紗公司派發宣傳單張，可見入行經驗相當豐富。除了今次參與TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》外，Matthew早已有幕前經驗，曾在ViuTV劇集《弊傢伙！我要去祓魔》飾演過小角色，亦有在TVB劇集《執法者們》飾演專科醫生。
文武雙全 「隱形富二代」背景曝光
Matthew早於七年前曾接受傳媒訪問，當時透露自己熱愛運動，特別喜歡打拳與籃球，平日更會與朋友參加業餘籃球比賽，生活相當充實。工作方面，雖然他本業是iBanker，主要負責股票投資及基金管理，但亦表示有意拓展事業版圖。因家中經營裝修及冷氣工程等家族生意，可算係「隱形富二代」，不過他曾表示未來希望有機會接手，發展個人事業路向。
圖片來源：IG@matthew_w222、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期