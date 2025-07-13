女神配對計劃第6集｜新城DJ T.Max出動「秘密武器」壁咚羅毓儀
T.MAX 海淦清是誰？與炎明熹是同學
海淦清，藝名 T.MAX，原名徐嘉俊，1995年3月28日出生於香港，是一位多才多藝的男歌手、詞曲創作者及新城電台DJ。從19歲起，他在星格流行音樂學院接受專業音樂及演藝訓練，師從劉凱揚及高晨維老師，並被選為「全校十位重點培訓學員」，與炎明熹、林明燊等同學接受高強度特訓，曾經爆出炎明熹有想過參加《全民造星 》。
T.Max有份主持ViuTV節目
T.MAX的演藝生涯始於2020年參加ViuTV選秀節目《全民造星III》。他在比賽中以自行填詞的原創歌曲表演，成功吸引觀眾注意，迅速打開知名度，不過在第一輪分組比賽中止步五十強。比賽後，他獲得多個演出機會，尤以ViuTV節目《囝囝女女730》最為人熟知，成為常駐嘉賓主持，並推出多首個人音樂作品。
T.Max迫羅毓儀埋牆掏出「秘密武器」
T.Max「猛虎射球」般的氣勢將Yuki逼埋牆，再使出早已預備好的秘密武器「排球少年扭蛋公仔」，向Yuki誠心誠意說出「愛的告白」：
「我記得當初我喺日本時應承你，我要將呢一個畀你，但依家少咗一隻，我真係希望有機會可以同你一齊去日本，一齊扭番淨低嗰隻…你係真係令到我想重新相信愛情嘅人。」
由於T.Max勁真誠，花生團兼Yuki「唉吔媽咪」江美儀聽到一再歡呼So Sweet，並謂「阿女真的感動了」。
T.Max音樂題嚴重失誤 Yuki：我對你太失望
在上集「音樂」題，該回合三位組員需要從三個由不同藝人獻唱的《完璧》中、挑中Yuki主唱那一首，由於難度系數頗高，Kris一來便崩潰：「死喇！我點算呢？我都驚成餐飯冇得對住佢（Yuki）食！」Yuki亦事先張揚睇好T.Max！最終三位組員齊齊答錯，結果要由Yuki親自挑選第二回合食飯人選！由於Yuki事前曾講明對T.Max有期望，加上第一回合「有前科」，Kris擔心自己再次不被選中的Kris自然全程失魂落魄！最終幾經掙扎的Yuki選了Kris齊齊飲湯，並坦言對自覺與自己志同道合的T.Max「太失望」。
T.Max強悍壁咚嚇到Yuki表情管理失守！
一個動作令網民轉軚支持
T.Max原來事先悄悄地將三個「盲盒公仔」藏在手心中氹女神開心，令原本對T.Max不大看好的網民、亦轉軚大讚男方有心思。