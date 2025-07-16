女神配對計劃｜T.Max黑材料連環爆 曾爆為邊緣青年暴力狂 一度險坐監

《女神配對計劃》羅毓儀追求者之一的T.Max（海淦清）在節目播出後備受關注，但節目播出後爭議四起。不但被揭曾是邊緣青年一度險坐監，更被翻出《造星3》因人緣差遭隊友Foul走，外貌亦被網民恥笑撞樣「霍哥」形象全面插水。