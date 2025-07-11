女神配對計劃｜網民不滿增設踢館賽湧入監製IG留言：「玩爛一手好牌」
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無綫戀愛真人騷《女神配對計劃》即將進入白熱化階段，節目於10日中午突襲公布「求愛勇者最後召集大踢館」活動，邀請更多男參賽者參加比賽，不過此舉卻惹來網民不滿，批評節目「硬加橋段、為做而做」，掀起熱議。
女神配對計劃｜突擊出公告再招募新參賽者
《女神配對計劃》五位女神將與13位求愛勇者展開同居式Dating Camp，激烈爭奪戰一觸即發。節目日前突襲公布「求愛勇者最後召集大踢館」活動，向全球18歲以上男性開放報名，挑戰現有男參加者爭奪入營機會。報名截止至24日深夜，獲選者將接受主持Bob與花生團嚴格篩選，爭取與女神競逐戀愛機會。
網民對再招募感不滿 湧入監製IG留言
不過就大批網民對《女神配對計劃》的踢館新安排感到不滿，大家都紛紛湧入監製IG留言，表示大部分觀眾都希望節目能夠盡快結束，因為戀愛是不能浪費時間，想節目中的女神們都有情人終成眷屬，但節目組就唱反調，將節目拉長來做，為做節目而做節目：「好黐線囉，新一輪錄影係由8月到10月期間，播得都起碼12月啦，係咪當觀眾傻㗎，以為拍緊愛回家咩」、「女仔當然想快啲俾人追到，男仔當然想快啲追到人，邊度有人想拖一年半載」、「講真，睇完呢個 post, 我對黎緊嗰集，都已經冇興趣追」等。
不過監製就留言反擊，指只是希望女神能夠有更多選擇：「其實只係想女神多啲選擇，搵到真愛。真愛係唔會怕挑戰嘅。」
連KOL網紅都留言「玩爛一手好牌」
此外，連KOL網紅「芒姐」亦在個人專頁留言狠評，直言《女神配對計劃》是「一手好牌打爛晒」的完美示範。她認為節目初期表現尚可，但之後長期停留在三角台Setting「食飯食足幾個星期」，節奏拖沓，漸漸變得沉悶。對於講求熱度與節奏的戀愛綜藝而言，現時還要加入「踢館」橋段繼續拉長戰線，簡直是「見好唔識收的典範」。
圖片來源：TVB、網民留言截圖資料或影片來源：原文刊於新假期