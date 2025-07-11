女神配對計劃｜醫美太子陳衍丞猛料家境背景公開 媽媽獲封「美容界甄嬛」
廣告
《女神配對計劃》話題不斷，其中一位追求者陳衍丞與女神羅毓儀「壁咚」緊張得手足無措，場面尷尬又搞笑。原來陳衍丞係年薪過百萬的醫美高層，仲係醫美集團創辦人陳玥心之子，背景曝光引網民熱烈討論！
羅毓儀追求者陳衍丞超緊張
ViuTV戀愛真人騷《女神配對計劃》播出後話題不斷，五位「女神」梁敏巧（Maggie）、李芷晴（Stephanie）、關嘉敏（Carman）、葉蒨文（Sophie）及羅毓儀（Yuki）人氣急升，連帶一眾「求愛勇者」亦成為焦點。最新一集亮點落在羅毓儀身上，她被三位男嘉賓輪流上演「壁咚」，當中陳衍丞首次嘗試最為搶鏡。只見他全程表現緊張、動作生硬，甚至被羅毓儀笑言：「好似問人收數，幾時還錢？」雖然表現稍嫌尷尬，但陳衍丞的強勁家庭背景隨即引起熱議。
醫美太子爺身份曝光 獲江美儀力推
陳衍丞在節目海選時已被江美儀力推，自我介紹為醫美集團市場營銷部總監，年薪超過一百萬。原來陳衍丞是本地醫美集團創辦人陳玥心（Cindy）的兒子，近日更在小紅書上載影片，自爆「企二代打工實錄」，並貼出與母親的合照，證實媽媽正是醫美品牌創辦人陳玥心。
陳衍丞稱母親係「香港美容界甄嬛」
陳衍丞在片中以「香港美容界甄嬛」來介紹媽媽：「20年白手興家，妥妥的女強心創一代，我原本以為30歲學成歸來，企二代繼承家業「，結果卻成為「創業失敗回家做馬的二代」。由於母子二人外貌年輕相襯，不少網民更誤會他們是情侶或姐弟，留言笑指：「你媽好似你女朋友！」、「係親姐姐？」、「媽媽真係靚得過份！」引發不少討論。
圖片來源：TVB、IG@kennethchanhs資料或影片來源：原文刊於新假期