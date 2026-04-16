女神配對計劃 2｜170cm高佻女神何沛珈！動靜皆宜恨拍拖 自爆「鍾意照顧另一半」！

身高達170cm的高佻女神何沛珈（Roxanne）今日宣布加盟《女神配對計劃 2》，公開尋覓理想對象！早前承認單身數個月的她，在官方資料中大方表示自己「鍾意照顧另一半」，賢慧特質盡顯。這位動靜皆宜、內外兼備的女神，究竟想找一個怎樣的男士來照顧呢？