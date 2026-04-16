女神配對計劃 2｜170cm高佻女神何沛珈！動靜皆宜恨拍拖 自爆「鍾意照顧另一半」！
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身高達170cm的高佻女神何沛珈（Roxanne）今日宣布加盟《女神配對計劃 2》，公開尋覓理想對象！早前承認單身數個月的她，在官方資料中大方表示自己「鍾意照顧另一半」，賢慧特質盡顯。這位動靜皆宜、內外兼備的女神，究竟想找一個怎樣的男士來照顧呢？
《女神配對計劃 2》女神陣容公開 何沛珈成最高一位
無綫今日正式公布新一季《女神配對計劃 2》的五位女神，當中以身高170cm的何沛珈（Roxanne）最為高佻出眾。30歲的她是E人（ENFP）代表，性格外向陽光。雖然曾有3次戀愛經驗，但目前已回復單身半年，似乎已準備好迎接新戀情，在節目中的表現備受期待。
何沛珈公開擇偶條件：鍾意照顧另一半
在官方公布的「戀愛特點」中，何沛珈毫不掩飾其溫柔體貼的一面，直言「鍾意照顧另一半」，完美符合大眾對賢妻的想像。不過，她並非一味付出，同時也希望「另一半帶領自己進步」，追求一段能夠共同成長的健康關係。這種既溫柔又上進的戀愛觀，相信會吸引大量追求穩定關係的男士。
何沛珈動靜皆宜代表 陽光形象超加分
除了擁有高佻身材和賢慧個性，何沛珈的興趣亦相當廣泛，絕對是「動靜皆宜」的代表。她的嗜好清單包括唱歌、跑步、散步、打坐、睇戲、跳舞，從充滿活力的運動到沉澱心靈的靜態活動都樣樣皆能。如此陽光又健康的形象，加上願意照顧人的個性，簡直是完美女友的典範，令觀眾非常好奇最終哪位幸運兒能奪得她的芳心。
網民力推最佳女友：呢啲老婆邊度搵？
何沛珈的「照顧型」宣言一出，立即俘虜大批網民的心，紛紛在討論區力推她為「最佳女友」！網民留言表示：「又高又靚又肯照顧人，完美老婆人選！」、「想同佢一齊進步！」、「呢啲老婆邊度搵？節目啲男仔執到寶啦！」。大家一面倒看好何沛珈的行情，認為她溫柔體貼的個性，必定能在節目中大受歡迎，成為男嘉賓們的頭號目標。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期