女神配對計劃2｜4大隻佬惡鬥！前港男凌空翻騰 震波功挑機江美儀勁震撼

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昨晚（18日）《女神配對計劃 2》直播海選場面墟冚，當中4位肌肉猛男為博女神垂青奇招盡出！有前港男表演凌空翻騰，亦有大隻教練上演「震波功」兼抬起Bob林盛斌做深蹲，畫面極度震撼，究竟邊位大隻佬最能俘虜女神芳心？

40歲前港男侯建民晒絕技 凌空翻騰嚇窒全場

現年40歲的侯建民履歷驚人，不但是2013年世界健身先生亞軍，更曾與袁偉豪同屆參選《香港先生》，亦是評審林秀怡的同屆訓練班同學。曾任動作替身的他身手不凡，在面試時即場表演「凌空飛躍」及「原地反身翻騰」，技驚四座。除了武功，侯建民亦是吸金力強的老闆，於北角開設的甜品店雖然刨冰賣到100港元一碗，但仍日賣過百碗，一年盈利過百萬港元，絕對是「特級筍盤」。

翻版丁子高陳敬慈施震波功 為江美儀按摩勁怕醜

被指樣貌酷似丁子高的31歲健身教練陳敬慈，月入約4、5萬港元，他一出場即大晒「震波功」展示肌肉力量，更邀請評審江美儀上台示範「猛男怕醜按摩」。雖然外型健碩，但陳敬慈在按摩時竟然全程面紅，更緊張到口窒窒，獲網民大讚有反差萌，怕醜得非常可愛。他與江美儀的尷尬又搞笑的互動，成功為海選製造出第一個爆笑場面。

大隻教練劉宏偉抬200磅Bob深蹲 標榜專一自稱好Pure

另一位29歲健身教練劉宏偉，雖然月入約2、3萬港元，但勝在夠Man夠大力！他為了展示實力，竟即場邀請自稱重達200磅的林盛斌（Bob）上膊，然後面不改容地狂做深蹲，體能之強令人咋舌。劉宏偉更自稱私生活檢點，為人專一，形容自己相當Pure，希望以純情大力士形象吸引女神注意。

網民洗版激讚質素高：好睇過上年！

昨晚海選直播反應熱烈，短短三小時已吸獲超過2,000多個留言，不少網民都大讚今季參賽者質素遠勝去年，特別是幾位肌肉猛男的表演更掀起高潮。網民紛紛留言洗版：「今季質素高過上年好多！」、「侯建民40歲仲咁好身手，仲要係老闆，屈機啦！」、「陳敬慈怕醜樣好可愛，反差萌！」、「抬住阿Bob深蹲嗰個好癲，體能超強！」、「集齊顏值、爆肌、年賺百萬嘅關經翰先係完美package！」。

女神配對計劃2 侯建民 （圖片來源：TVB）
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女神配對計劃2 侯建民 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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