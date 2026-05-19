女神配對計劃2｜4大隻佬惡鬥！前港男凌空翻騰 震波功挑機江美儀勁震撼

昨晚（18日）《女神配對計劃 2》直播海選場面墟冚，當中4位肌肉猛男為博女神垂青奇招盡出！有前港男表演凌空翻騰，亦有大隻教練上演「震波功」兼抬起Bob林盛斌做深蹲，畫面極度震撼，究竟邊位大隻佬最能俘虜女神芳心？