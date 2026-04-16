女神配對計劃 2｜28歲俞可程擁驚世魔音！自爆矛盾戀愛觀：獨立得嚟好黐身
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憑「驚世」魔音及《東張西望》的拼搏表現而極速入屋的28歲俞可程（Kanis），加盟戀愛真人騷《女神配對計劃 2》，其充滿矛盾的特質旋即成為焦點！外表性感女神，內裡竟是男仔頭，更自爆戀愛觀是「獨立得嚟好黐身」，這位充滿反差魅力的女神，究竟會如何展開她的尋愛之旅？
性感女神竟是男仔頭 俞可程自稱識同任何男仔相處
身高167cm的俞可程，外表冷艷，被視為港姐界的性感女神代表。然而，她卻形容自己內心是個「男仔頭」，性格大喇喇。她解釋這種特質的由來，是因為大學時修讀測量，身邊男同學比較多，所以自覺「識得同任何類型嘅男仔相處」。這種外在形象與內在性格的巨大反差，讓她在一眾女神中顯得格外突出，充滿一種難以捉摸的吸引力。
驚世魔音入屋 俞可程戀愛觀超矛盾
俞可程最為人熟知的，莫過於她獨特的「驚世」魔音，以及在《東張西望》中不畏艱辛的採訪表現，讓她成功建立「貼地」形象。單身一年半的她，在戀愛觀上同樣充滿矛盾，她形容自己是「獨立得嚟好黐身」，既需要個人空間，又渴望與伴侶有親密的連結。這種看似衝突的愛情需求，真實地反映了不少現代女性的心聲，也讓觀眾非常好奇，到底怎樣的男士才能駕馭這位「矛盾女神」。
網民激讚反差萌：呢種女仔先最正！
俞可程的「矛盾魅力」成功吸引大批網民討論，不少人對她的反差萌表示欣賞。
有網民大讚：「外表女神內心兄弟，呢種反差萌好吸引！感覺好真！」
許多女性觀眾表示有共鳴：「『獨立得嚟好黐身』完全係我心聲，太真實！終於有人講出嚟！」
亦有網民幽默地提到她的歌聲：「好想聽佢對住另一半唱情歌，畫面一定好震撼！」
不少人看好她的男仔頭性格：「欣賞佢夠真，唔做作，男仔頭性格應該幾時都咁好相處。」
更有留言指她是潛力股：「呢個絕對係潛力股，睇好佢！感覺佢會同男嘉賓打成一片！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期