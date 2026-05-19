女神配對計劃2｜「翻版木村」劉梓堅自爆食煙講粗口！19歲蔡楠奇招追女想媾樂易玲？

《女神配對計劃 2》昨晚（18日）海選，除了大隻猛男，兩位「顏值擔當」亦成功搶鏡！「翻版木村」劉梓堅竟自爆食煙講粗口，誠實到被激讚；19歲小鮮肉蔡楠則出奇招，揚言理想對象是樂易玲！究竟真誠定機心，邊種更易追到女神？