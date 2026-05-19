女神配對計劃2｜「翻版木村」劉梓堅自爆食煙講粗口！19歲蔡楠奇招追女想媾樂易玲？

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《女神配對計劃 2》昨晚（18日）海選，除了大隻猛男，兩位「顏值擔當」亦成功搶鏡！「翻版木村」劉梓堅竟自爆食煙講粗口，誠實到被激讚；19歲小鮮肉蔡楠則出奇招，揚言理想對象是樂易玲！究竟真誠定機心，邊種更易追到女神？

「翻版木村」劉梓堅勁誠實 自爆食煙飲酒講粗口

身兼甲組足球員及地產經紀的劉梓堅（兔仔），眼大大兼有招牌兔仔牙，笑容陽光燦爛，因而被網民指撞樣木村拓哉、洪嘉豪、黎諾懿等多位男神，而評審江美儀則認為他似張繼聰。月入最高可達十萬的劉梓堅，在面試時竟選擇「自毀形象」，坦白承認自己有食煙、飲酒、講粗口等壞習慣，此舉反獲評審及網民大讚他極度誠實可愛。評審梁敏巧更直言：「好善良、好真誠」，並指劉梓堅是其好姊妹陳若思（Amber）會喜歡的類型，似乎有望撮合。

19歲蔡楠博出位想入行 奇招盡出稱樂易玲係理想對象

年僅19歲的乒乓球教練蔡楠，樣子標青，年紀輕輕已月入逾兩萬港元。曾客串《愛‧回家之開心速遞》及參與《唱錢》的他，在海選中直認很想入行。為在眾多參賽者中突圍，蔡楠可謂奇招盡出，不但特意穿上校服配增高鞋墊登場，更語出驚人地表示，自己的理想對象是高層樂易玲，成功以「重口味」宣言製造話題，成為焦點之一。

網民熱議靚仔求愛術：鍾意佢夠真！

兩位顏值男截然不同的求愛策略，即時引起網民熱烈討論，輿論似乎更偏向真誠的劉梓堅。不少網民留言大讚：「喜歡開心笑容、好真誠」、「笑嘅時候好似木村。」、「劉梓堅雖然有壞習慣但夠坦白，好過啲偽君子！」相反，蔡楠的機心則惹來部分網民反感：「19歲嗰個太有心計啦，著校服仲要話鍾意樂小姐，擺明博出位。」、「一個真誠一個有機心，今季《女神》有戲睇！」。

女神配對計劃2 劉梓堅 （圖片來源：TVB）
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女神配對計劃2 劉梓堅 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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