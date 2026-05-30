女神配對計劃2｜全新5大女神名單曝光！增隱藏女神玩法更激
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全城熱捧的戀愛真人騷《女神配對計劃》宣布載譽回歸！第二季內容將全面升級，金牌媒人Bob林盛斌將再度領軍，為全球高質求愛勇者與5位全新女神進行配對。今季不但有新女神加盟，更增設「隱藏女神」驚喜登場，玩法更刺激，誓要將戀愛戰場的氣氛推至高峰！
5大女神名單公開 何沛珈郭珮文陳若思迎戰
《女神配對計劃 2》的女神陣容正式揭曉，5位備受矚目的女神包括何沛珈、郭珮文、陳若思、俞可程及阮嘉敏，她們將會與一眾由Bob林盛斌親自挑選的求愛勇者展開浪漫約會。除了大量粉紅泡泡及食花生畫面，今季內容將由第一季的「重甜節目」，升級至集齊「甜酸苦辣」的愛情及人生全面探討，為觀眾帶來更真實、更具深度的戀愛實況。
玩法升級增隱藏女神 上季女神組「花生團」直擊
第二季的最大亮點，是增設了「隱藏女神」的全新玩法。一位神秘女神將會在中途驚喜登場，隨時加入戀愛戰場，勢必為原有的配對關係帶來巨大衝擊，令戰況更加變幻莫測。此外，第一季的5位女神葉蒨文、李芷晴、關嘉敏、梁敏巧、羅毓儀將會與江美儀齊齊化身「花生團」，直擊新一季女神的約會實況，並以「過來人」身份提供最貼身的戀愛建議，與觀眾一同食花生。
網民熱議新女神陣容：「今季卡士好吸引！」
新一季的女神名單及升級玩法曝光後，網民反應極為熱烈。不少人對新女神陣容表示期待：「今季卡士好吸引！有郭珮文喎，實好睇！」「何沛珈都幾gf-able，睇下邊個男仔溝到佢！」對於新玩法，網民更是議論紛紛：「有隱藏女神？即係有得鬥餐死！肯定好多drama！」「好期待花生團，想睇上季女神點樣評價今季啲配對！」「Bob做媒人就係信心保證，坐等食花生！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期