女神配對計劃2｜全新5大女神名單曝光！增隱藏女神玩法更激

全城熱捧的戀愛真人騷《女神配對計劃》宣布載譽回歸！第二季內容將全面升級，金牌媒人Bob林盛斌將再度領軍，為全球高質求愛勇者與5位全新女神進行配對。今季不但有新女神加盟，更增設「隱藏女神」驚喜登場，玩法更刺激，誓要將戀愛戰場的氣氛推至高峰！